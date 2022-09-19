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Привітання з Михайловим чудом 2022: картинки українською, проза і вірші

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Привітання з Михайловим чудом 2022: картинки українською, проза і вірші

Привітання з Михайловим чудом 2022: картинки українською, проза і вірші / Фото: commons.wikimedia.org

19 вересня - свято Михайлове чудо. Свята Церква згадує подію, коли архангел Михаїл спас храм, збудований на його честь, від язичників. ТСН.ua підібрав для вас привітання зі святом Михайлове чудо і картинки українською мовою.

Михайлове чудо: привітання своїми словами і у віршах

Вітаю зі святом Михайлове чудо! Нехай настане солодкий і приємний відпочинок після нелегких і плідних робіт. Бажаю сімейного благополуччя і домашнього тепла, здоров'я всій родині і розуміння, смачного пива і здобних пирогів за старими традиціями.

***

Ми славимо Михайла - архангела святого
Сьогодні в день осінній і прекрасний.
Про благословення молимо ми знову,
Щоб небосхил душі був радісним і ясним.

***

У Михайлів день я від душі бажаю, щоб кожен день в твоєму домі був ситий обід, щоб в твоєму серці завжди жила любов, щоб в твоїй родині ніколи не було сварок і образ. Бажаю міцного здоров'я і сил, відваги душі і мудрості, світлої надії і щастя!

***

Архангел Михайло від бід нас захистить,
І буде ясним світлий день.
Зима, як куля, пролетить.
Давай гуляй, кому не лінь!

***

Михайло, вітаємо тебе з днем іменин! У цей день хочеться побажати тобі чогось особливого, наприклад, крил за спиною, як у твого ангела! Тоді ти зможеш ще більше закривати від бід і напастей своїх рідних і зможеш в будь-яку хвилину опинитися поруч з другом, який опинився в біді! Найголовніше, щоб вони не стали для тебе важкою ношею!

Зі святом Михайлове чудо: картинки українською

Картинки - Михайлове чудо / © ТСН.ua
Картинки - Михайлове чудо / Фото: ТСН.ua
Картинки - Михайлове чудо / © ТСН.ua
Картинки - Михайлове чудо / Фото: ТСН.ua
Картинки - Михайлове чудо / © ТСН.ua
Картинки - Михайлове чудо / Фото: ТСН.ua
Картинки - Михайлове чудо / © ТСН.ua
Картинки - Михайлове чудо / Фото: ТСН.ua
Картинки - Михайлове чудо / © ТСН.ua
Картинки - Михайлове чудо / Фото: ТСН.ua

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