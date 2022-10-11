Привітання з Міжнародним днем дівчаток 2022: картинки українською, проза і вірші

11 жовтня - Міжнародний день дівчаток. Це важливе свято, яке було створене для поширення інформації про дискримінацію та важливі проблеми дітей жіночої статі. А ще цього дня традиційно вітають дівчат. Тож ТСН.ua підібрав для вас привітання з Днем дівчаток: картинки українською мовою, прозу та вірші.

Міжнародний день дівчаток, який щороку святкується 11 жовтня, був затверджений ООН 2012 року. Мета цього дня - гостросоціальна. Адже воно було створене, щоб звернути увагу суспільства на ті проблеми, з якими стикаються неповнолітні дівчата по всьому світі.

Міжнародний день дівчаток: привітання в прозі

Вітаю з Міжнародним днем дівчаток. Бажаю яскравого життя, розфарбованого в усі кольори веселки, щоденних перемог в будь-яких починаннях і прагненнях, надзвичайної краси і щасливої усмішки. І нехай кожен ранок починається з гарного настрою, улюбленої сукні, веселої пісні та радісної новини!

***

Завзятий сміх, гарна посмішка, грайливий погляд – це ви, такі красиві і чудові дівчинки. Життя було б не таким без вас. Тому бережіть себе, любіть життя і радійте їй.

***

У Міжнародний день дівчаток бажаю вам бути щасливими, рости в хорошій сім’ї і отримувати любов. Нехай кожна дівчинка росте красунею, розумницею і най-най щасливою. Бажаю вам море радості і здійснення мрій.

***

Вітаю тебе з Днем дівчаток! Завжди залишайся трохи наївною, безпосередньою і награною. Будь щасливою і найкрасивішою.

***

Вітаю з Міжнародним днем дівчаток. Бажаю ошатних суконь і великих-великих секретів. Бажаю крутих ідей для зачісок і для найвеселіших ігор. Бажаю море солодощів і заповітних бажань. Бажаю завжди гарної погоди і чарівного настрою для твого дівочого серця.

З Днем дівчаток: прикольні вірші

Ви ніжні пелюстки красивих квітів,

Сьогодні святковий гімн вам співаємо,

Всіх дівчаток щиро вітаємо,

Дитинства безтурботного від душі бажаємо.

Нехай найяскравіша зірка,

Ваш шлях завжди освітля,

Нехай доля нагородить вас з гіркою,

Нехай птах щастя до вас приліта!

***

Бантиків бажаю, намиста,

Суконь шовкових, атласних.

Нових сумочок та туфель,

Компліментів і квітів,

Принців з білими кіньми,

Більше ніжних, теплих слів.

***

Сьогодні найкраще свято на землі,

Всіх дівчаток ми від душі вітаємо,

Нехай буде багато світла, радості і мрій,

Нехай вас шанують і кохають.

Милі дівчата, прийміть вітання,

Хай кожна мить хороший спогад залишає,

Хай всі рожеві мрії в дійсність перетворюються,

Хай сонце світить, а зло оминає.

***

Дівчата ніжні, сповнені ласки,

Німфи чудові, немов з казки.

Вас явно створив Бог, а не диявол

Чоловікам на щастя, творцеві - слава!

Будь же, небесна, музою найсвітлішою,

У житті коханого – найголовнішою.

***

День дівчаток по всій землі,

Ми веселку розділимо по шматочку.

Нехай казка приходить не лише уві сні,

Місяць нехай дарує зірочку щоночі.

Для вас, наші леді, ці слова,

Добра ми бажаємо без міри.

Будьте прекрасні сьогодні, завжди,

Нехай радість не можна буде виміряти.

По кульці щасливій, з посмішкою бери,

За хвостик тримай її міцніше.

По лузі прекрасному зі сміхом біжи

І завтра нехай буде світлішим.

З Міжнародним днем дівчаток: картинки українською мовою

З Днем дівчаток: картинки українською мовою / Фото: ТСН.ua

З Днем дівчаток: картинки українською мовою / Фото: ТСН.ua

З Днем дівчаток: картинки українською мовою / Фото: ТСН.ua

З Днем дівчаток: картинки українською мовою / Фото: ТСН.ua