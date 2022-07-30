Привітання з Міжнародним днем дружби 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

30 липня - Міжнародний день дружби. Неможливо уявити своє життя без друзів, тому не забудьте привітати їх з цим чудовим святом та подарувати привітання з Днем дружби. ТСН.ua підібрав для вас чудові слова та картинки українською мовою.
Міжнародний день дружби: що ми знаємо про цю дату
2011 року Генеральна асамблея ООН вирішила запровадити нове важливе свято - Міжнародний день дружби. Дату обрали 30 липня. Головною ж метою цього дня є можливість переконати, що дружба між народами, культурами, країнами та окремими людьми надихає на мирне співіснування та сприяє поширенню взаєморозуміння в світі.
В XIX столітті з'явився термін "віртуальна дружба", адже завдяки соціальним мережам та мобільному зв'язку стало можливо розвивати дружні стосунки навіть на відстані, не зустрічаючись один з одним.
А ось п'ять цікавих фактів про Міжнародний день дружби, які можуть вас вразити:
- Коли компанія Hallmark створили вітальні листівки для друзів, люди почали надсилати їх тим людям, яких хочуть швидко привітати електронною поштою.
- Астероїд 367 Amicitia був названий на часть дружби, адже з латині його назва перекладається саме так.
- Згідно з соціологічними дослідженнями, найдружелюбнішими мешканцями у світі є жителі Сіднею.
- Дружити можуть не лише люди, вчені довели, що схожі почуття відчувають шимпанзе, коні, слони та дельфіни.
- Дружити - означає приймати людину такою, якою вона є. Тут немає відмінностей у релігії, кольорі шкіри, вазі чи походженні.
Привітання з Міжнародним днем дружби: проза
Сьогодні добре та доброзичливе свято – день дружби! Вітаю тебе, друже, з цим святом і бажаю бути завжди успішним, здоровим та повним оптимізму! Завжди досягай поставленої мети і завжди подавай приклад іншим людям!
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Вітаю із Міжнародним днем дружби. Бажаю дружити з добрими людьми, які завжди тебе підтримають і зрозуміють. Бажаю, щоб ця дружба була міцною і сильною, щоб ні кілометри, ні вітри долі, ні життєві позиції один одного не загрожували сколом або тріщиною в теплих і щирих дружніх стосунках.
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Дружба справжня з роками лише міцніє. Другу можна довірити всі найпотаємніші таємниці і покластися в відповідальній ситуації. Я бажаю, щоб завжди були друзі щирими і відкритими з тобою. Вітаю!
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Дружба - це одна з найважливіших речей у нашому житті! Спасибі вам, дорогі друзі, за роки дружби! Ми розуміємо один одного з півслова, нам вічно весело, але ми завжди готові розділити разом печалі! Спасибі вам за все, мої дорогі серцю люди! Нехай наша дружба тільки міцніє з року в рік!
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Дружба - це велика справа. Для неї немає ні кордонів, ні замків, ні перешкод. Я бажаю, щоб весь світ був тісно обплутаний канатами дружби. І нехай ніяка погана сила не зможе їх розірвати. З Міжнародним днем дружби!
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Нехай наша дружба завжди буде міцною і міцною, нехай буде фундаментом, наших успіхів. Вітаю тебе з Міжнародним днем дружби і хочу побажати всього найкращого!
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Вітаю з Днем дружби і хочу побажати завжди мати підтримку близького друга, ніколи не втрачати друзів ні в часі, ні у сварках, ні в образах. Нехай дружба завжди буде в ціні, бажаю вміти бути самому хорошим другом і мати в житті вірних чудових друзів.
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Вітаю з Днем дружби! Бажаю, щоб у потрібну хвилину друзі завжди були поруч, щоб ці люди ділили з тобою миті радості та перемог, моменти прикрощів і розчарувань. І нехай у твоєму житті дружба буде міцною, вірною і справжньою. Люби друзів і нехай вони будуть твоїм натхненням!
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Вітаю з Міжнародним днем дружби! Бажаю, щоб справжня дружба не розчинялася в часі та не губилася в кілометрах. Нехай в будь-якій складній ситуації на допомогу поспішить вірний друг. Нехай друзі завжди залишаються добрими супутниками на твоєму життєвому шляху!
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Всіх своїх найкращих друзів, товаришів і хороших знайомих вітаю з Міжнародним днем дружби! Бажаю в цей день, звичайно ж, дружби вірної, щирої, відданої. Нехай ніщо не зможе зіпсувати наші відносини, а чесність, справедливість, людяність в наших відносинах завжди стоять на першому місці! Бажаю тобі ніколи не залишатися на самоті. Нехай у тебе ні в чому і ніколи не буде потреби, адже твої друзі ніколи не залишать тебе в біді!
Міжнародний день дружби 2022: вірші
З Днем дружби всіх вітаю!
Міцно, міцно обіймаю,
Дякую всім кажу,
Тому що вас я люблю!
Я бажаю вам це свято
Зустріти весело та дружно.
Сміху, радості та щастя
І великої міцної дружби!
***
Вітаю з Днем дружби!
Разом жити нам веселіше.
Знай, хоч в радість, хоч в біду
Я тебе не підведу!
Лише добра тобі бажаю,
Щастя, радості й любові,
Ніколи не знати печалі.
Краще все буде з тобою!
***
У цей день хочу друзів привітати,
Подарувати вам теплі слова.
Не можу без вас себе уявити,
Дружба наша істинно міцна!
Я хочу, щоб були ви здорові,
Щастя просто било через край,
Щоб небо було волошковим,
Цілий рік в душі – квітучий май!
Щоб наша дружба не закінчувалася,
Їй перешкоди були не страшні,
Щоб в серці назавжди залишилися
Наші сподівання і кращі мрії!
***
З днем дружби хочу привітати!
Це свято для всіх нас,
Щоб дружбу світлу прославити,
Ту, що лікує у важкий час.
Вам бажаю друзів берегти,
Ніколи їх не зраджувати,
Допомагати, любити та вірити,
Любити та розуміти!
***
З Днем дружби тебе вітаю,
Адже дружба найцінніша валюта.
Цінніше за багатства і злата.
Дорожче алмазів і шуби.
Бути другом буває не просто,
Хоча і дуже приємно.
Завжди є сто тем і питань,
Веселі свята, презенти.
Бажаю тобі я сьогодні
Посмішок й радості, щастя.
Більше друзів й здоров'я,
Щоб з ними частіше зустрічатись!
***
Справжній друг, яке це щастя,
Якщо поруч він, йдуть всі негоди,
І сумніви зникають, як тала вода,
Дай Бог, щоб дружба міцна завжди жила.
Сьогодні день друзів, вітаю,
Веселися по повній і не сумуй,
Радості і щастя я тобі бажаю,
А особливо великого щастя в любові.
***
Про друзів не дарма складають пісні,
Не один пуд солі вони з’їли разом,
Друг – надійна опора завжди,
Кажуть, пізнаються в біді завжди.
День друзів – прекрасне свято,
Всюди гамір, веселощі, жарти, сміх,
Друзів на світі багато різних,
Хай у вашому житті друг буде краще всіх.
***
Хотів сьогодні «спасибі» сказати,
Що можу тебе своїм другом назвати,
Мені всіх грошей точно цінніше,
Вітати тебе з Днем дружби хутчіше!
***
Для чого потрібні друзі?
Істина ця дуже проста –
Без друзів й життя не життя,
«Нудьга», зовсім«нудьга».
З друзями кожному з нас веселіше,
Виїжджаєш на пікнік,
Допомагаєш, виручаєш,
Цінуєш з ними кожну мить.
***
З Днем дружби тебе я вітаю,
Друг мій, ти на світі точно кращий за всіх.
Миру, теплоти та бадьорості бажаю
І, звичайно, поруч щоб був з тобою успіх.
Життя веселощами нехай кожен день наповнить,
«Дах» точно від любові знесе,
Кохання та позитиву бажаю тобі я понад усе!