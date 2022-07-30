Привітання з Міжнародним днем дружби 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

30 липня - Міжнародний день дружби. Неможливо уявити своє життя без друзів, тому не забудьте привітати їх з цим чудовим святом та подарувати привітання з Днем дружби. ТСН.ua підібрав для вас чудові слова та картинки українською мовою.

Міжнародний день дружби: що ми знаємо про цю дату

2011 року Генеральна асамблея ООН вирішила запровадити нове важливе свято - Міжнародний день дружби. Дату обрали 30 липня. Головною ж метою цього дня є можливість переконати, що дружба між народами, культурами, країнами та окремими людьми надихає на мирне співіснування та сприяє поширенню взаєморозуміння в світі.

В XIX столітті з'явився термін "віртуальна дружба", адже завдяки соціальним мережам та мобільному зв'язку стало можливо розвивати дружні стосунки навіть на відстані, не зустрічаючись один з одним.

А ось п'ять цікавих фактів про Міжнародний день дружби, які можуть вас вразити:

Коли компанія Hallmark створили вітальні листівки для друзів, люди почали надсилати їх тим людям, яких хочуть швидко привітати електронною поштою. Астероїд 367 Amicitia був названий на часть дружби, адже з латині його назва перекладається саме так. Згідно з соціологічними дослідженнями, найдружелюбнішими мешканцями у світі є жителі Сіднею. Дружити можуть не лише люди, вчені довели, що схожі почуття відчувають шимпанзе, коні, слони та дельфіни. Дружити - означає приймати людину такою, якою вона є. Тут немає відмінностей у релігії, кольорі шкіри, вазі чи походженні.

Привітання з Міжнародним днем дружби: проза

Сьогодні добре та доброзичливе свято – день дружби! Вітаю тебе, друже, з цим святом і бажаю бути завжди успішним, здоровим та повним оптимізму! Завжди досягай поставленої мети і завжди подавай приклад іншим людям!

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Вітаю із Міжнародним днем дружби. Бажаю дружити з добрими людьми, які завжди тебе підтримають і зрозуміють. Бажаю, щоб ця дружба була міцною і сильною, щоб ні кілометри, ні вітри долі, ні життєві позиції один одного не загрожували сколом або тріщиною в теплих і щирих дружніх стосунках.

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Дружба справжня з роками лише міцніє. Другу можна довірити всі найпотаємніші таємниці і покластися в відповідальній ситуації. Я бажаю, щоб завжди були друзі щирими і відкритими з тобою. Вітаю!

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Дружба - це одна з найважливіших речей у нашому житті! Спасибі вам, дорогі друзі, за роки дружби! Ми розуміємо один одного з півслова, нам вічно весело, але ми завжди готові розділити разом печалі! Спасибі вам за все, мої дорогі серцю люди! Нехай наша дружба тільки міцніє з року в рік!

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Дружба - це велика справа. Для неї немає ні кордонів, ні замків, ні перешкод. Я бажаю, щоб весь світ був тісно обплутаний канатами дружби. І нехай ніяка погана сила не зможе їх розірвати. З Міжнародним днем дружби!

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Нехай наша дружба завжди буде міцною і міцною, нехай буде фундаментом, наших успіхів. Вітаю тебе з Міжнародним днем дружби і хочу побажати всього найкращого!

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Вітаю з Днем друзів і хочу побажати завжди мати підтримку близького друга, ніколи не втрачати друзів ні в часі, ні у сварках, ні в образах. Нехай дружба завжди буде в ціні, бажаю вміти бути самому хорошим другом і мати в житті вірних чудових друзів.

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Вітаю з Днем дружби і хочу побажати завжди мати підтримку близького друга, ніколи не втрачати друзів ні в часі, ні у сварках, ні в образах. Нехай дружба завжди буде в ціні, бажаю вміти бути самому хорошим другом і мати в житті вірних чудових друзів.

***

Вітаю з Днем дружби! Бажаю, щоб у потрібну хвилину друзі завжди були поруч, щоб ці люди ділили з тобою миті радості та перемог, моменти прикрощів і розчарувань. І нехай у твоєму житті дружба буде міцною, вірною і справжньою. Люби друзів і нехай вони будуть твоїм натхненням!

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Вітаю з Міжнародним днем дружби! Бажаю, щоб справжня дружба не розчинялася в часі та не губилася в кілометрах. Нехай в будь-якій складній ситуації на допомогу поспішить вірний друг. Нехай друзі завжди залишаються добрими супутниками на твоєму життєвому шляху!

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Всіх своїх найкращих друзів, товаришів і хороших знайомих вітаю з Міжнародним днем дружби! Бажаю в цей день, звичайно ж, дружби вірної, щирої, відданої. Нехай ніщо не зможе зіпсувати наші відносини, а чесність, справедливість, людяність в наших відносинах завжди стоять на першому місці! Бажаю тобі ніколи не залишатися на самоті. Нехай у тебе ні в чому і ніколи не буде потреби, адже твої друзі ніколи не залишать тебе в біді!

Міжнародний день дружби 2022: вірші

З Днем дружби всіх вітаю!

Міцно, міцно обіймаю,

Дякую всім кажу,

Тому що вас я люблю!

Я бажаю вам це свято

Зустріти весело та дружно.

Сміху, радості та щастя

І великої міцної дружби!

***

Вітаю з Днем дружби!

Разом жити нам веселіше.

Знай, хоч в радість, хоч в біду

Я тебе не підведу!

Лише добра тобі бажаю,

Щастя, радості й любові,

Ніколи не знати печалі.

Краще все буде з тобою!

***

У цей день хочу друзів привітати,

Подарувати вам теплі слова.

Не можу без вас себе уявити,

Дружба наша істинно міцна!

Я хочу, щоб були ви здорові,

Щастя просто било через край,

Щоб небо було волошковим,

Цілий рік в душі – квітучий май!

Щоб наша дружба не закінчувалася,

Їй перешкоди були не страшні,

Щоб в серці назавжди залишилися

Наші сподівання і кращі мрії!

***

З днем дружби хочу привітати!

Це свято для всіх нас,

Щоб дружбу світлу прославити,

Ту, що лікує у важкий час.

Вам бажаю друзів берегти,

Ніколи їх не зраджувати,

Допомагати, любити та вірити,

Любити та розуміти!

***

З Днем дружби тебе вітаю,

Адже дружба найцінніша валюта.

Цінніше за багатства і злата.

Дорожче алмазів і шуби.

Бути другом буває не просто,

Хоча і дуже приємно.

Завжди є сто тем і питань,

Веселі свята, презенти.

Бажаю тобі я сьогодні

Посмішок й радості, щастя.

Більше друзів й здоров'я,

Щоб з ними частіше зустрічатись!

***

Справжній друг, яке це щастя,

Якщо поруч він, йдуть всі негоди,

І сумніви зникають, як тала вода,

Дай Бог, щоб дружба міцна завжди жила.

Сьогодні день друзів, вітаю,

Веселися по повній і не сумуй,

Радості і щастя я тобі бажаю,

А особливо великого щастя в любові.

***

Про друзів не дарма складають пісні,

Не один пуд солі вони з’їли разом,

Друг – надійна опора завжди,

Кажуть, пізнаються в біді завжди.

День друзів – прекрасне свято,

Всюди гамір, веселощі, жарти, сміх,

Друзів на світі багато різних,

Хай у вашому житті друг буде краще всіх.

***

Хотів сьогодні «спасибі» сказати,

Що можу тебе своїм другом назвати,

Мені всіх грошей точно цінніше,

Вітати тебе з Днем дружби хутчіше!

***

Для чого потрібні друзі?

Істина ця дуже проста –

Без друзів й життя не життя,

«Нудьга», зовсім«нудьга».

З друзями кожному з нас веселіше,

Виїжджаєш на пікнік,

Допомагаєш, виручаєш,

Цінуєш з ними кожну мить.

***

З Днем дружби тебе я вітаю,

Друг мій, ти на світі точно кращий за всіх.

Миру, теплоти та бадьорості бажаю

І, звичайно, поруч щоб був з тобою успіх.

Життя веселощами нехай кожен день наповнить,

«Дах» точно від любові знесе,

Кохання та позитиву бажаю тобі я понад усе!

З Днем дружби: картинки українською мовою

Картинка з Міжнародним днем дружби / Фото: ТСН.ua

Картинка з Міжнародним днем дружби / Фото: ТСН.ua

Картинка з Міжнародним днем дружби / Фото: ТСН.ua

Картинка з Міжнародним днем дружби / Фото: ТСН.ua

Картинка з Міжнародним днем дружби / Фото: ТСН.ua

Картинка з Міжнародним днем дружби / Фото: ТСН.ua

Картинка з Міжнародним днем дружби / Фото: ТСН.ua

Картинка з Міжнародним днем дружби / Фото: ТСН.ua

Картинка з Міжнародним днем дружби / Фото: ТСН.ua

Картинка з Міжнародним днем дружби / Фото: ТСН.ua

Картинка з Міжнародним днем дружби / Фото: ТСН.ua