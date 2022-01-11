Привітання з Міжнародним днем “Дякую” 2022: красиві листівки, вірші та картинки

Листівки і привітання з днем "Дякую"

Щороку 11 січня у світі святкують чудове свято — Міжнародний день “Дякую”. Щира подяка завжди викликає позитивні емоції та теплі відчуття. Саме тому ТСН.ua підібрав для вас красиві привітання “З Днем Дякую”, листівки, картинки та вірші.

Міжнародний день “Дякую”: що це за свято

Запровадили це цікаве свято 2008 року за ініціативою ЮНЕСКО та ООН, і святкується воно щорічно 11 січня. Існує ще одна версія походження цієї події. Дехто вважає, що цей день був створений компанією по виробництву вітальних листівок. Як би там не було, але свято з кожним роком поширюється по всьому світу, до його святкування долучається все більше країн.

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Цікавий факт: вперше слово “дякую” офіційно згадали в паризькому словнику-розмовнику, який вийшов 1586 року. А в праслов’янській мові воно з’явилося в XVI столітті, коли диякон Авакум відповів на хороший вчинок побажанням “дай Богъ”.

В Україні Міжнародний день “Дякую” вважається молодим святом, яке ще не встигло “прижитися”. Проте говорити слова вдячності потрібно завжди, адже вони несуть в собі позитивні емоції, здатні одразу підняти настрій та навіть покращити самопочуття. Тому скоріше підбирайте привітання з днем “Дякую”, завантажуйте листівки та картинки, щоб порадувати друзів, знайомих, рідних щирою подякою за все хороше.

Привітання з днем “Дякую” 2022: своїми словами

Привітання з днем "Дякую

У Міжнародний день «дякую» бажаю всім не скупитися своєю ввічливістю і вдячністю, не забувати про просте і важливе «дякую», бути уважними одне до одного, намагатися допомогти словом і ділом! Цінуйте людей, які щирі з вами!

Привітання з днем "Дякую"

Вітаю з Міжнародним днем «дякую» і від душі бажаю завжди бути щасливою людиною і мати можливість говорити долі «дякую» за улюблених і люблячих людей поруч, за радість і успіх кожного дня. Бажаю отримувати щирі слова подяки за всі свої добрі вчинки та справи, бажаю ні дня без теплого й привітного «дякую». Успіхів та всіх благ!

Привітання з днем "Дякую"

З Міжнародним днем “Дякую”! Цього дня я хочу подякувати тобі за всі хороші вчинки, приємні слова і віру в те, що завтрашній наш день стане кращим за сьогодні. Лише завдяки ним у нас все гаразд! Дякую!

Привітання з днем "Дякую"

У світі немає нічого простішого, ніж сказати іншій людині "дякую", і немає нічого ціннішого за ці п'ять букв. У Міжнародний день дякую хочу вам побажати море подяки від колег і друзів, рідних і знайомих. І нехай у вас ніколи не вичерпається бажання дякувати життя, сім'ю і себе за все, що є і за все, що буде!

Привітання з днем "Дякую"

Сьогодні чудове свято. Я бажаю кожному, щоб в цей ранок ви бажали один одному не тільки "гарного дня", а й просто сказали "дякую". Дякую за рідні посмішки, спасибі за щоденну допомогу, спасибі за любов і увагу, які вам дарують кожен день рідні та близькі люди. Посміхніться в рідні очі і подякуйте, просто за те, що вони є. З Міжнародним днем дякую.

Привітання з днем "Дякую"

Вітаю з Міжнародним днем дякую і побажати хочу, щоб твоє серце і душа завжди були вдячні небесам за життя і благополуччя, за цей барвистий світ і добру удачу. Бажаю тобі завжди чути щире "дякую" за будь-яку надану допомогу, вірну підтримку, потрібну пораду і просто за присутність в чиєму-то житті.

Привітання з днем "Дякую"

Дякую за все те хороше, що ви подарували мені в житті. Я сподіваюся, що життя буде прихильним і все виконає, про що ви мрієте. Нехай Вам Бог пошле міцного здоров’я, радості і щастя, благополуччя і достатку.

Привітання з днем “Дякую”: вірші

Привітання з днем "Дякую"

Подяки день сьогодні відзначаю,

За все добро спасибі я скажу,

Багато радості я вам бажаю

І берегти любов свою.

Хай щастя до вас прилітає,

І привітання з ним летять,

Нехай вам люди помагають,

І вдячно очі мерехтять!

Привітання з днем "Дякую"

"Спасибі" - слово непросте,

Його всім потрібно говорити,

Бо вдячність нам допомагає

Щасливо і спокійно жити.

Дякувати іншим не забувайте,

Щоб більше доля вам дала,

Любов, добро і розуміння

Вона щоб всім вам принесла.

Сказати "дякую" зовсім нескладно,

А скільки в слові тому тепла,

З ним всі образи і негоди

Згорають відразу і дотла.

Привітання з днем "Дякую"

Світу дякую я скажу

За те, що живу, мрію, люблю.

Небу я дякую, Місяцю, Сонцю,

Кожній тварині та доброму серцю.

Всіх з Днем подяки я вітаю,

Весь світ це слово добре знає.

Бажаю слова "дякую" не забувати

Та іншим частіше його промовляти.

Привітання з днем "Дякую"

Давайте скажем "дякую" усім,

За теплоту, турботу і добро.

Всім тим, хто нам дарує сміх,

І з ким нам просто і легко.

Подяку ви висловлюйте сьогодні,

Не бійтеся сказати добрих слів.

Тож будьмо ввічливі та благородні,

Нехай лунає всюди щирий спів.

Привітання з днем "Дякую"

У слові «дякую» величезна сила

І оживає вода від нього,

Пораненій птиці воно дає крила,

І з землі проростає паросток.

Будь у цей день вдячний ти світу,

У свято «дякую» ти душу відкрий,

Розтопи лід, прибери в серці зиму,

Зникне в цей час розбрат!

Ми бажаємо тобі бути коханим,

Міцної сім'ї і успіхів у праці.

Ти говори всім частіше «дякую»

І будуть раді тобі на Землі!

Привітання з днем "Дякую"

Дякую скажи, не мовчи.

Адже це від серця ключі,

Дякую скажи, не груби,

І весь світ стане добрішим.

Дякую слово говори,

В світі стане більше любові,

Більше в світі стане добра,

Слову дякую "УРА!"

Привітання з днем "Дякую"

В цей день за все хочу сказати тобі "спасибі":

За те, що в моє життя увійшов ти так красиво,

За те, що ти зі мною поруч.

За те, що грієш теплим словом,

За те, що бережеш від негараздів

І кожен день мені даруєш щастя.