Привітання з Міжнародним днем лікаря 2022: картинки українською, проза і вірші

Привітання з Міжнародним днем лікаря 2026 / © Pexels

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Щороку в перший понеділок жовтня у світі відзначають Міжнародний день лікаря — професійне свято людей, які присвятили своє життя збереженню здоров’я та порятунку інших. Це чудова нагода подякувати медикам за їхні знання, відповідальність, витримку й щоденну нелегку працю.

У цей день лікарям бажають професійних успіхів, вдячних пацієнтів, добробуту та, звичайно ж, міцного здоров’я. Зібрали щирі й теплі привітання з Міжнародним днем лікаря у прозі та віршах, які допоможуть висловити вдячність представникам цієї важливої професії.

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Привітання з Днем лікаря у прозі та віршах

Вітаю з Міжнародним днем лікаря! Бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії, професійних успіхів і вдячних пацієнтів. Нехай кожен робочий день приносить добрі результати, повагу та усвідомлення того, наскільки важливою є ваша праця. Миру, добробуту та щастя!

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Картинки з Міжнародним днем лікаря / © ТСН.ua

З Днем лікаря щиро вітаємо,

Здоров’я і щастя бажаємо!

Хай вдячність людей зігріває,

А доля добром наділяє.

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Нехай буде мир і достаток,

У справах — успішний початок,

А кожен прийдешній ваш день

Дарує багато натхнень!

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Картинки з Міжнародним днем лікаря / © ТСН.ua

Щиро вітаю з Міжнародним днем лікаря! Дякую за вашу нелегку працю, знання, терпіння та турботу про людей. Бажаю, щоб професійні здобутки надихали, людська вдячність зігрівала серце, а в житті завжди знаходився час для відпочинку, радості та здійснення мрій.

Картинки з Міжнародним днем лікаря / © ТСН.ua

Хай руки дарують здоров’я,

А серце зігріє любов,

Хай доля дарує з любов’ю

Наснагу вам знову і знов.

Хай праця приносить повагу,

Добро повертається вам,

Здоров’я, терпіння, наснаги,

Щасливих і радісних свят!

Картинки з Міжнародним днем лікаря / © ТСН.ua

З Міжнародним днем лікаря! Нехай ваші знання та досвід допомагають повертати людям здоров’я і надію, а добро, яке ви щодня даруєте іншим, неодмінно повертається до вас сторицею. Бажаю сил, витримки, родинного затишку, достатку та якомога більше світлих і спокійних днів.

Картинки з Міжнародним днем лікаря / © ТСН.ua

У День лікаря бажаємо щиро

Здоров’я, наснаги, добра,

У серці — любові та миру,

Щоб доля привітна була.

Хай будуть пацієнти вдячні,

Успішною — кожна з доріг,

А дні — неодмінно удачні,

І щастя ступає на поріг!

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