Привітання з Міжнародним днем лікаря 2022: картинки українською, проза і вірші

3 жовтня - Міжнародний день лікаря. З цієї нагоди надсилайте привітання знайомим, друзям, близьким, які працюють в цій сфері. ТСН.ua підібрав для вас привітання з Міжнародним днем лікаря в прозі, віршах, картинках.
Привітання з Днем лікаря у прозі
Вітаю з Днем лікаря і бажаю, що сьогодні у руках були квіти, а не історії хвороби! А в думках не складні завдання, а хороші безтурботні думки! Нехай кожен день приносить порцію щастя та натхнення.
***
Як добре вітати тебе не з приводу недуги, а через професійне свято Дня лікаря! Твоя робота дуже потрібна та важлива для людей, тому від щирого серця бажаю досягати успіхів, а також мати світле особисте щастя!
***
У День лікаря я тебе вітаю і бажаю, щоб кожен день на роботі приносив лише позитивні емоції, а пацієнти завжди дослухались і бути ввічливими! Нехай не згасає любов до медицини, а зарплата завжди зростає!
***
Вітаю з Днем лікаря і бажаю чимало наснаги та натхнення, аби щодня піклуватись про пацієнтів. Хай не буває захворювань, які вам не вдасться вилікувати, а також залишається вдосталь часу поза роботою! Зі святом!
***
Вітаю з Днем лікаря і бажаю, щоб власне здоров'я ніколи не підводило, гаманець ніколи не пустував, а люди цінували твою роботу. Не дарма лікарів називають ангелами у білих халатах, тож терплячості, удачі та наснаги у роботі!
З Міжнародним днем лікаря: вірші
В день усіх лікарів,
вітаю українських докторів!
Бо надважка робота в вас —
кожному життя рятуєте повсякчас.
Бажаю вам на кожен день утіхи
нехай мине вас підступне лихо.
Хай радість кожен день дарує,
а ангелок хай вас пильнує.
***
Без лікаря ми ніяк і нікуди,
до лікаря біжим ми у випадку біди,
життя своє та рідних довіряємо,
працю лікарів усі ми поважаємо.
З днем лікаря тебе вітаю,
здоров’я кріпкого бажаю!
Нехай легким буде життя,
проблеми всі підуть у небуття!
***
У Міжнародний день лікаря
Я просто не можу мовчати —
Я у вашу честь «ура» кричу,
І в свято побажати хочу,
Щоб в житті щасливі ви були,
Щоб пацієнтам догодили,
Будь-які недуги лікували,
Завжди прекрасним життям жили!
***
Міжнародний день лікаря
Є дата не проста,
Без привітань нам не можна,
Їх буде для вас зграя:
Бажаємо вам великий успіх,
Удачі загадаємо,
Щоб по кар’єрі ви йшли верх,
Дисертації захищаючи!
***
У Міжнародний день лікаря
Хочу вам побажати,
Нехай душі горить свіча —
І їй не затухати.
Добра справа ваших рук —
Порятунок для всіх!
Нехай в житті буде вірний друг,
Супроводжує успіх!