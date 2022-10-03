Привітання з Міжнародним днем лікаря 2022: картинки українською, проза і вірші

3 жовтня - Міжнародний день лікаря. З цієї нагоди надсилайте привітання знайомим, друзям, близьким, які працюють в цій сфері. ТСН.ua підібрав для вас привітання з Міжнародним днем лікаря в прозі, віршах, картинках.

Привітання з Днем лікаря у прозі

Вітаю з Днем лікаря і бажаю, що сьогодні у руках були квіти, а не історії хвороби! А в думках не складні завдання, а хороші безтурботні думки! Нехай кожен день приносить порцію щастя та натхнення.

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Як добре вітати тебе не з приводу недуги, а через професійне свято Дня лікаря! Твоя робота дуже потрібна та важлива для людей, тому від щирого серця бажаю досягати успіхів, а також мати світле особисте щастя!

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У День лікаря я тебе вітаю і бажаю, щоб кожен день на роботі приносив лише позитивні емоції, а пацієнти завжди дослухались і бути ввічливими! Нехай не згасає любов до медицини, а зарплата завжди зростає!

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Вітаю з Днем лікаря і бажаю чимало наснаги та натхнення, аби щодня піклуватись про пацієнтів. Хай не буває захворювань, які вам не вдасться вилікувати, а також залишається вдосталь часу поза роботою! Зі святом!

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Вітаю з Днем лікаря і бажаю, щоб власне здоров'я ніколи не підводило, гаманець ніколи не пустував, а люди цінували твою роботу. Не дарма лікарів називають ангелами у білих халатах, тож терплячості, удачі та наснаги у роботі!

З Міжнародним днем лікаря: вірші

В день усіх лікарів,

вітаю українських докторів!

Бо надважка робота в вас —

кожному життя рятуєте повсякчас.

Бажаю вам на кожен день утіхи

нехай мине вас підступне лихо.

Хай радість кожен день дарує,

а ангелок хай вас пильнує.

***

Без лікаря ми ніяк і нікуди,

до лікаря біжим ми у випадку біди,

життя своє та рідних довіряємо,

працю лікарів усі ми поважаємо.

З днем лікаря тебе вітаю,

здоров’я кріпкого бажаю!

Нехай легким буде життя,

проблеми всі підуть у небуття!

***

У Міжнародний день лікаря

Я просто не можу мовчати —

Я у вашу честь «ура» кричу,

І в свято побажати хочу,

Щоб в житті щасливі ви були,

Щоб пацієнтам догодили,

Будь-які недуги лікували,

Завжди прекрасним життям жили!

***

Міжнародний день лікаря

Є дата не проста,

Без привітань нам не можна,

Їх буде для вас зграя:

Бажаємо вам великий успіх,

Удачі загадаємо,

Щоб по кар’єрі ви йшли верх,

Дисертації захищаючи!

***

У Міжнародний день лікаря

Хочу вам побажати,

Нехай душі горить свіча —

І їй не затухати.

Добра справа ваших рук —

Порятунок для всіх!

Нехай в житті буде вірний друг,

Супроводжує успіх!

Картинки з днем лікаря: українською мовою

Картинки з Міжнародним днем лікаря / Фото: ТСН.ua

Картинки з Міжнародним днем лікаря / Фото: ТСН.ua

Картинки з Міжнародним днем лікаря / Фото: ТСН.ua

Картинки з Міжнародним днем лікаря / Фото: ТСН.ua