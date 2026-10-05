Привітання з Міжнародним днем лікаря 2022: картинки українською, проза і вірші

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Привітання з Міжнародним днем лікаря 2026 року: картинки українською, проза і вірші
5 жовтня 2026 року — Міжнародний день лікаря. З цієї нагоди надсилайте привітання знайомим, друзям, близьким, які працюють в цій сфері.
Щороку в перший понеділок жовтня у світі відзначають Міжнародний день лікаря — професійне свято людей, які присвятили своє життя збереженню здоров’я та порятунку інших. Це чудова нагода подякувати медикам за їхні знання, відповідальність, витримку й щоденну нелегку працю.
У цей день лікарям бажають професійних успіхів, вдячних пацієнтів, добробуту та, звичайно ж, міцного здоров’я. Зібрали щирі й теплі привітання з Міжнародним днем лікаря у прозі та віршах, які допоможуть висловити вдячність представникам цієї важливої професії.
Привітання з Днем лікаря у прозі та віршах
Вітаю з Міжнародним днем лікаря! Бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії, професійних успіхів і вдячних пацієнтів. Нехай кожен робочий день приносить добрі результати, повагу та усвідомлення того, наскільки важливою є ваша праця. Миру, добробуту та щастя!
З Днем лікаря щиро вітаємо,
Здоров’я і щастя бажаємо!
Хай вдячність людей зігріває,
А доля добром наділяє.
Нехай буде мир і достаток,
У справах — успішний початок,
А кожен прийдешній ваш день
Дарує багато натхнень!
Щиро вітаю з Міжнародним днем лікаря! Дякую за вашу нелегку працю, знання, терпіння та турботу про людей. Бажаю, щоб професійні здобутки надихали, людська вдячність зігрівала серце, а в житті завжди знаходився час для відпочинку, радості та здійснення мрій.
Хай руки дарують здоров’я,
А серце зігріє любов,
Хай доля дарує з любов’ю
Наснагу вам знову і знов.
Хай праця приносить повагу,
Добро повертається вам,
Здоров’я, терпіння, наснаги,
Щасливих і радісних свят!
З Міжнародним днем лікаря! Нехай ваші знання та досвід допомагають повертати людям здоров’я і надію, а добро, яке ви щодня даруєте іншим, неодмінно повертається до вас сторицею. Бажаю сил, витримки, родинного затишку, достатку та якомога більше світлих і спокійних днів.
У День лікаря бажаємо щиро
Здоров’я, наснаги, добра,
У серці — любові та миру,
Щоб доля привітна була.
Хай будуть пацієнти вдячні,
Успішною — кожна з доріг,
А дні — неодмінно удачні,
І щастя ступає на поріг!