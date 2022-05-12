Привітання з Міжнародним днем медсестри 2022 року: картинки, листівки, проза, вірші та смс

12 травня в Україні та світі - Міжнародний день медсестри. 2022 року ця дата припадає на четвер. Професія дуже важлива та вимагає від людини бути зосередженою, терплячою та готовою прийти на допомогу. Не забудьте привітати своїх друзів та близьких з їхнім професійним святом. А ТСН.ua підібрав в День медсестри картинки українською і теплі слова.

Міжнародний день медсестри (International Nurses Day) щорічно святкують 12 травня. Зародилася ця подія далекого 1853 року за ініціативи Міжнародної федерації Червоного Хреста, а дату святкування обрали на честь дня народження Флоренс Найтінгейл. Саме вона під час Кримської війни організувала першу службу сестер милосердя. Офіційно свято заснували лише 1971 року після рішення Міжнародної ради медсестер.

День медсестри: привітання в прозі

Привітання з Днем медсестри в прозі / Фото: Pexels

Кому хоч раз доводилося стикатися з вами знає, що таких медсестер, як ви, більше ні знайдеш на світі. Ви турботлива, чуйна і добра – велике вам за це спасибі! Вітаю вас з Днем медсестри і бажаю не втрачати свою віру в життя, в людей і майбутнє.

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Вітаю Вас з Вашим професійним святом, з днем ​​медичної сестри! Ця професія нелегка і важка. Саме тому я хочу, що б у Вас було багато терпіння, сил, міцного і непохитного духу. Медичні сестри – люди з відкритою душею і з щирим бажанням допомогти. Саме тому ви так цінуємо і незамінні. Ви – найміцніша опора, на якій тримається медицина. Так нехай же всі Ваші старання і вміння Вам віддадуть!

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Милі медсестри, в ваше професійне свято, прийміть низький уклін за ваш грандіозний працю, і найкращі побажання. Нехай це свято принесе всім удачу, відмінний настрій, нехай ваша праця цінується заслужено підвищенням зарплати. Безхмарного щастя вам, мирного неба, успіхів у всіх справах. Нехай мрії ваші неодмінно збудуться, нехай тільки приємні новини радують вас. Всіх благ вам, достатку, сімейного тепла і Божого благословення. Нехай надія, віра і любов завжди будуть поруч з вами.

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З нагоди Міжнародного дня медичної сестри, шановні колеги! Наша робота полягаєв тому, щоб пом’якшувати чужу смуток і дарувати своє тепло кожен день. І нехай ми не вважаємо себе героями, ми, медсестри, рятуємо сотні життів щодня, це не легко, але це того варто. Удачі всім, щастя, здоров’я і нових добрих справ!

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Недуги – це важкі випробування, які трапляютьсяна життєвому шляху, а добрі медсестри -Боже посланці, які допомагають пережити неприємні і самотні хвилини. Ви саме така! Медсестра з великої літери! Спасибі вам за добрі слова і ласкаві руки, з якими не страшні навіть уколи і крапельниці! Вітаю вас з професійним святом!

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Сьогодні, в День медичних сестер, у мене є добре слово для самої милої сестрички, майбутнє якої неодмінно має бути прекрасним, як троянди і місяць! Напевно, ви вже не зміните свою професію? Прошу вас, рятуйте нас, хворобах хворих і далі, і нехай стануть реальністю всі ваші мрії!

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Донечка, коли ти в перший раз одягла білий халат, я думала, що буду смачно їсти тому, що ти станеш кухарем. Але я помилилася, і ти стала медичною сестрою. Зате зараз я завжди можу отримати порцію. безболісних уколів. З Днем медичної сестри!

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Вітаємо з Всесвітнім днем ​​медсестер! Нехай у доктора є два дипломи, а тебе чарівна посмішка і добре серце, заради тебе ми будемо дотримуватися режиму! Нехай твоя посмішка завжди сяє ясним сонечком, нехай поруч з тобою будуть лише найкращі люди!

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Прийми вітання з твоїм професійним святом і найтепліші побажання благополуччя, кар’єрного зростання і вдячних пацієнтів! Нехай робота приносить не тільки радість, а й високий дохід! Великого щастя, посмішок, непохитного здоров’я, здійснення мрій і везіння у всіх справах!

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Вітаю з днем ​​медичних сестер! З такою сестричкою я охоче прийму саме гіркі ліки! Від щирого серця я бажаю тобі довгих років, слухняних пацієнтів і міцного жіночого щастя, адже особа з таким добрим гарячим серцем його неодмінно гідна!

Вітання з Днем медсестри у віршах

День медсестри: привітання у віршах / Фото: Pexels

Медсестра – це не просто робота,

Це постійна праця і турбота,

Білий халат одягнений не дарма!

На охороні здоров'я стоїть медсестра.

Сьогодні свято у вас,

Прийміть вітання від нас,

У вас всіх серденько бринить,

Медсестри, вітання прийміть!

***

Медсестра для нас, як світло у віконці,

Без неї не обійтися нам ніколи

Ласкаво погляне, як сонце,

Вилікує миттєво й без уколів.

З днем медсестри привітати Вас поспішаю,

Великих успіхів у роботі Вам побажаю,

Нехай завжди збувається всі мрії

і ніколи не покидають надії!

***

Медична сестричко,

Вітаю, дорога!

Пацієнтів лише старанних

Від душі бажаю тобі!

Нерви нехай тобі не псують,

На уколи хай крокують,

І бурчанням похмурим

Твій затишок не порушують!

***

Ти завжди у білому халаті,

Біла шапочка з хрестом на голові.

Чоловіки, навіть і жонаті,

В'ються біля тебе, наче солов'ї.

Турботлива ти, як рідна мати,

Мила, лагідна, немов моя жона,

Ти завжди усмішкою багата,

Гріє і наповнює всіх теплом вона.

І добром іскряться карі очі,

Як біду свою приймаєш хворих біль.

Чари, сили і знання дівочі

Віддавати людям – милосердна ціль.

Акуратна, чиста і охайна,

І стерильні пальці ніжних рук.

Ти, як квітка в клумбі, біла, файна.

Голос мелодійний, як музичний звук.

Дуже вдячні всі пацієнти

За турботи, ласку, професійний хист.

Справедливі тобі компліменти,

А моя подяка – ось цей віршик-лист.

***

Що проблема, що хвороба,

Для них немає перешкоди.

Лікувати виходить ретельно,

Заразу нам цю треба.

Універсальний препарат

Надзвичайної дії:

Це ти – медбрат,

А засіб твій – терпіння.

****

За вашу роботу, турботу і ласку —

Велике спасибі і низький уклін.

Нехай ваше життя буде добрим, як казка,

І завжди Господь допомагає вам в нім.

І в День медсестри, як завжди, без сумнівів,

Хочемо вас привітати, добра побажати.

І в житті бажаємо приємних миттєвостей,

Завжди посміхатися і горя не знати.

***

Медсестричці золотій

У це свято побажаю, -

Сміх твій ллється хай рікою,

Пацієнти поважають!

Від цукерок щоб ніколи

Твої щічки не товстіли,

І за результати праці

Чааастельно премії летіли!

***

Хто така медсестра?

І красива, і розумна!

Знає чітко своє діло,

Виконує всі вміло!

Побажати хочу з душею,

Щоб в житті був спокій,

За чергування щоб платили,

Щоб пекельну працю цінували.

Нехай кожен день — цукерки

І шикарні букети.

Щоб не було авралу,

А начальство допомагало.

***

У медсестри сьогодні свято,

Для неї це найкраща мить.

Роботи в неї так багато,

Нема коли очей їй затулить!

Завжди охайна, в білому халаті,

Спішить на поміч кожному із нас,

І простирадла всім замінить у палаті,

І на сторожі вона кожен час!

І в день чудовий, міжнародний,

Ми хочемо тобі щиро побажати:

Натхнення у такій важкій роботі,

І буде хай всесвітня благодать!

***

Зустрічає дім нехай затишком,

Чергування всі проходять гладко,

А пацієнти частіше чекають тебе

З величезною шоколадкою!

Міжнародний день медсестри: смс-привітання

День медсестри: привітання в смс / Фото: Pexels

Будь принцом на білому коні та з високою репутацією у білому халаті! Вітаю з Міжнародним днем медбрата! Нехай голки встромлюють в попи легко і не боляче, нехай улюблена робота ніколи не змусить сумувати та про щось шкодувати. Бажаю твердого характеру, стресостійкості та успіхів!

***

Пацієнти нехай спокійно

Виконують ваш указ,

Не вередують голосно,

Цінують та поважають вас!

***

Хочу я тебе привітати

З Днем медичної сестри,

І під колір білого халата

Букет квітів подарувати!

***

Для медсестричок – справжніх принцес

Я шлю від серця це СМС!

З Днем медсестри хочу привітати знову,

Щоб висловити свою любов і повагу!

***

Будь сама завжди здорова.

Мені приємно, і не сховати,

Тебе щиро, з любов’ю,

З Днем медсестри вітати!

***

Вітаю з Днем медичної сестри,

Про професію всім ми повинні нагадати.

Здоров’я наше — є предмет турботи всіх.

Та хай поменше буде кожен день хворих.

***

Медична сестра!

Вітати тебе пора.

Щоб зарплата гріла душу,

Своє серце частіше слухай.

***

Довго говорити не буду,

Але про головне не забуду:

В це свято дуже важливе

Побажаю бути відважною.

Медсестрою бути так непросто,

Але бажаю тобі зростання!

Щоб завжди тебе цінували,

А хворі щоб любили!

***

Нехай же зустрічають сьогодні в палатах

Вас всі пацієнти з букетом квітів!

Здоров’я, любові! І гідної зарплати

Бажаємо медсестрам, в кінці-то кінців!

***

Я в день свята бажаю

Позитиву і добра,

Щоб ти була щасливою,

Медична сестра.

Щоб уколи і таблетки

Ти з посмішкою роздавала,

Щоб тільки хороших людей

На своєму шляху зустрічала.

Міжнародний день медсестри: картинки українською

Міжнародний день медсестри: картинки / Фото: ТСН.ua

Міжнародний день медсестри: картинки / Фото: ТСН.ua

Міжнародний день медсестри: картинки / Фото: ТСН.ua

Міжнародний день медсестри: картинки / Фото: ТСН.ua

Міжнародний день медсестри: картинки / Фото: ТСН.ua

Міжнародний день медсестри: картинки / Фото: ТСН.ua

Міжнародний день медсестри: картинки / Фото: ТСН.ua

Міжнародний день медсестри: картинки / Фото: ТСН.ua

Міжнародний день медсестри: картинки / Фото: ТСН.ua