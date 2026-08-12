Привітання з Міжнародним днем молоді 2022: картинки українською, проза, вірші та смс

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
28k
Час на прочитання
3 хв

Привітання з Міжнародним днем молоді 2026 року: картинки українською, проза, вірші та смс

ТСН.ua підібрав для вас прикольні та гарні привітання з Днем молоді 2026 року: картинки українською, вірші та прозу.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Привітання з Міжнародним днем молоді 2024 року: картинки українською, проза, вірші та смс

Привітання з Міжнародним днем молоді 2024 року: картинки українською, проза, вірші та смс / © pexels.com

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні День молоді в Україні святкують 12 серпня — саме в цю дату проходить і Міжнародний день молоді. Таке рішення було ухвалене для того, щоб українське свято відповідало світовим традиціям та підкреслювало прагнення України бути частиною демократичного й сучасного світу.

Раніше дата святкування була іншою. Починаючи від 1994 року, День молоді святкували в останню неділю червня. Однак ця традиція походила ще з радянського періоду. Після початку російської агресії 2014 року Україна почала поступово відмовлятися від символів, пов’язаних із радянським минулим, і переосмислювати важливі державні дати.

Від 2022 року День молоді отримав нове значення — він став не лише святом молодого покоління, а й нагадуванням про роль молодих українців у боротьбі за свободу, розвиток і майбутнє держави.

Красиві привітання з Днем молоді у прозі та віршах

Вітаю з Днем молоді! Нехай у житті завжди буде місце для великих мрій, сміливих рішень і яскравих перемог. Бажаю невичерпної енергії, впевненості у власних силах, нових можливостей та людей поруч, які підтримують і надихають. Нехай кожен день відкриває нові горизонти!

***

Молодість — це мрії і крила,
Це віра у власні дива,
Це сила, що серце окрила,
І світла надія жива.

Нехай вам дороги відкриті
Ведуть до здійснення мрій,
Хай будуть щасливими миті,
А кожен ваш крок — золотий.

Бажаю наснаги й натхнення,
Відваги, любові, тепла,
Щоб кожне нове сьогодення
Лиш радість і успіх несло сповна!

***

Щиро вітаю з Днем молоді! Бажаю не втрачати жаги до життя, завжди вірити у себе та сміливо йти до поставлених цілей. Нехай ідеї знаходять можливості для реалізації, мрії стають планами, а плани — успішними результатами.

***

Вітаємо з Днем молоді щиро,
Хай доля дарує добро,
Нехай у душі буде віра,
А в серці — любов і тепло.

Хай мрії сміливо злітають,
Нехай не лякає життя,
Нехай усі цілі чекають
На впевнене ваше звершення.

Будуйте майбутнє прекрасне,
Творіть, надихайте, любіть,
Нехай кожен день буде ясним,
І щастям наповниться мить!

***

З Днем молоді України! Нехай серце залишається молодим, думки будуть світлими, а майбутнє — перспективним. Бажаю натхнення, сили, любові, незабутніх моментів і впевненості, що саме твої дії можуть змінити світ на краще.

Листівки з Міжнародним днем молоді

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Короткі привітання для листівок і соцмереж

  • З Днем молоді! Нехай енергія, сміливість і віра у власні сили допомагають здійснювати найзаповітніші мрії.

  • Молодість — це час можливостей. Бажаю використовувати кожен шанс і впевнено створювати своє щасливе майбутнє!

  • Вітаю зі святом! Нехай у житті буде більше перемог, щирих людей поруч і приводів для посмішок.

  • Нехай молодість живе не лише у віці, а й у серці. Бажаю натхнення, радості та великих звершень!

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