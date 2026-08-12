Привітання з Міжнародним днем молоді 2022: картинки українською, проза, вірші та смс

Привітання з Міжнародним днем молоді 2024 року: картинки українською, проза, вірші та смс / © pexels.com

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Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні День молоді в Україні святкують 12 серпня — саме в цю дату проходить і Міжнародний день молоді. Таке рішення було ухвалене для того, щоб українське свято відповідало світовим традиціям та підкреслювало прагнення України бути частиною демократичного й сучасного світу.

Раніше дата святкування була іншою. Починаючи від 1994 року, День молоді святкували в останню неділю червня. Однак ця традиція походила ще з радянського періоду. Після початку російської агресії 2014 року Україна почала поступово відмовлятися від символів, пов’язаних із радянським минулим, і переосмислювати важливі державні дати.

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Від 2022 року День молоді отримав нове значення — він став не лише святом молодого покоління, а й нагадуванням про роль молодих українців у боротьбі за свободу, розвиток і майбутнє держави.

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Красиві привітання з Днем молоді у прозі та віршах

Вітаю з Днем молоді! Нехай у житті завжди буде місце для великих мрій, сміливих рішень і яскравих перемог. Бажаю невичерпної енергії, впевненості у власних силах, нових можливостей та людей поруч, які підтримують і надихають. Нехай кожен день відкриває нові горизонти!

***

Молодість — це мрії і крила,

Це віра у власні дива,

Це сила, що серце окрила,

І світла надія жива.

Нехай вам дороги відкриті

Ведуть до здійснення мрій,

Хай будуть щасливими миті,

А кожен ваш крок — золотий.

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Бажаю наснаги й натхнення,

Відваги, любові, тепла,

Щоб кожне нове сьогодення

Лиш радість і успіх несло сповна!

***

Щиро вітаю з Днем молоді! Бажаю не втрачати жаги до життя, завжди вірити у себе та сміливо йти до поставлених цілей. Нехай ідеї знаходять можливості для реалізації, мрії стають планами, а плани — успішними результатами.

***

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Вітаємо з Днем молоді щиро,

Хай доля дарує добро,

Нехай у душі буде віра,

А в серці — любов і тепло.

Хай мрії сміливо злітають,

Нехай не лякає життя,

Нехай усі цілі чекають

На впевнене ваше звершення.

Будуйте майбутнє прекрасне,

Творіть, надихайте, любіть,

Нехай кожен день буде ясним,

І щастям наповниться мить!

***

З Днем молоді України! Нехай серце залишається молодим, думки будуть світлими, а майбутнє — перспективним. Бажаю натхнення, сили, любові, незабутніх моментів і впевненості, що саме твої дії можуть змінити світ на краще.

Листівки з Міжнародним днем молоді

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Листівки з Міжнародним днем молоді / © ТСН

Короткі привітання для листівок і соцмереж

З Днем молоді! Нехай енергія, сміливість і віра у власні сили допомагають здійснювати найзаповітніші мрії.

Молодість — це час можливостей. Бажаю використовувати кожен шанс і впевнено створювати своє щасливе майбутнє!

Вітаю зі святом! Нехай у житті буде більше перемог, щирих людей поруч і приводів для посмішок.

Нехай молодість живе не лише у віці, а й у серці. Бажаю натхнення, радості та великих звершень!

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