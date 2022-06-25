Привітання з Міжнародним днем моряка 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

25 червня - Міжнародний день моряка. Не забудьте привітати близьких та знайомих з їх професійним святом. А ТСН.ua підібрав для вас привітання на Міжнародний день моряка і картинки українською мовою.

Щорічно подія була створена для того, щоб вшанувати важливу та складну працю моряків та всіх працівників моря. Необхідно пам'ятати, що розвиток світової економіки неможливий без морського флоту. День моряка або День мореплавця було затверджено 2010 року під час конференції у Мілані.

Міжнародний день моряка: привітання у прозі та віршах

Ти моряк зі стажем,

Суворий, морський вовк,

І безсумнівно скажемо,

У морях ти знаєш толк!

Відважний, сильний, сміливий,

Чоловік – найвищий клас,

Професіонал умілий,

У всьому приклад ти для нас!

Ми дружно вітаємо!

Тебе з Днем моряка,

Тобі всіх благ бажаємо,

І нехай долі ріка,

Несе по життю плавно,

Завжди хай буде штиль,

Живи з усмішкою, радісно,

І сім футів під кіль!

***

З Днем моряка! Бажаю життя без шторму, почуттів без штилю, здоров'я міцного, як якір. Нехай хвилі щастя несуть по життю з посмішкою і з сонячною погодою, а корабель життя ніколи не зустріне скель.

***

Вітаю з Днем моряка та бажаю завжди бути хоробрим, добрим, веселим, невтомним. І нехай всі бурі проходять повз тебе, нехай морські простори надихають. Міцного моряцького здоров'я і ніякого бунту на власному кораблі.

***

Хоч ти в морі, хоч на суші,

Щасливим будь, моряк, завжди!

Хай роботою завантажений,

Відпочивай хоч іноді!

У цей день тобі бажаю

В морі радості купатися,

Але в веселощах потопаючи,

На плаву завжди триматися!

***

Бути моряком – це покликання, тому я бажаю тобі завжди з радістю ходити в море та виконувати свій обов'язок! Нехай тобі підкоряються всі моря та океани, а кар'єра йде тільки вгору! Бажаю міцного здоров'я, багато сил, енергії, а також море радісних подій та цілий океан щастя!

З Днем моряка: картинки українською мовою

Міжнародний день моряка: картинки / Фото: ТСН.ua

Міжнародний день моряка: картинки / Фото: ТСН.ua

Міжнародний день моряка: картинки / Фото: ТСН.ua

Міжнародний день моряка: картинки / Фото: ТСН.ua