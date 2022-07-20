Привітання з Міжнародним днем шахів 2022: картинки українською, проза вірші, історія свята

20 липня - Міжнародний день шахів та День шахів в Україні. ТСН.ua підготував для вас привітання з Міжнародним днем шахів. Надсилайте їх всім тим, хто любить цю гру та отримує від неї справжнє задоволення.

Міжнародний день шахів популярний не лише серед професійних шахістів, але й серед звичайних любителів цієї інтелектуальної гри. Шахи вважаються однією з найдавніших ігор у світі. В них грають жінки та чоловіки, незалежно від віку та соціального забезпечення. Шахи допомагають цікаво проводити час та розвивати логічне мислення.

Історія цієї події

Заснували її за ініціативи Міжнародної шахової федерації 1966 року. Дату обрали не випадково. Саме цього дня було створено Шахову федерацію. Сталося це 1924 року. Головна мета події - привернути увагу суспільства до інтелектуальної гри та налагодити за допомогою шахів відносини між різними країнами. Цього дня прийнято проводити майстер-класи та турніри, нагороджувати видатних шахістів.

Цікаві факти про шахи, яких ви могли не знати:

Вважається, що батьківщина шахів - це Індія, гра зародилася тут близько 1400 років тому; В Європі шахи стали популярними лише в XI столітті. Спочатку це була гра знатних осіб та багатіїв. Спочатку ферзь рухався лише на одну клітину по діагоналі, потім на дві клітини. Одного разу королева Іспанії Ізабелла наказала зробити цю фігуру найсильнішою і тоді з'явилися правила, які існують до нині. 1997 року комп'ютер вперше обіграв чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарова. Шахи рекомендовано грати людям з Альцгеймером. Лікарі вважають, що вони допомагають розвивати пам'ять. Довгий час шахи вважалися антихристиянською грою. Тому священникам заборонялося грати.

Привітання з Міжнародним днем шахів

Цього дня висловлюю вдячність усім, для кого фізкультура і спорт стали професією.

Бажаю всім спортсменам удалих виступів, а вболівальникам – яскравих та незабутніх вражень! Всім - здоров'я та благополуччя!

Хай світлом радості і добра наповнюються ваші серця від спілкування з прекрасним світом шахів.

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Дорогі шахісти!

Прийміть щирі вітання з міжнародним професійним святом, що об’єднує як любителів шахів, так і спортсменів, які досягли значних успіхів у цій грі.

Ця найдавніша інтелектуальна гра не знає меж. Сьогодні вона є абсолютно доступною, нею захоплюються й дорослі, й діти. Зичимо всім вам і надалі розвивати свою майстерність, успіхів та нових перемог!

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Ми не граємо в футбол,

Біцепс не качаєм,

Знаєм добре шахи ми,

В цю ми гру і граєм!

Шахи мозок розвивають,

Генії між нас ростуть!

Клітки нам не набридають,

Хай гросмейстери живуть!

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Сьогодні вся шахова громада світу святкує день блискавичної та різнобічної гри, історія якої налічує тисячі років. З Міжнародним днем шахів!

Ваші досягнення є зразком відданості своїй справі, неабиякої працелюбності, прагнення завжди досягати поставленої мети.

Цінуємо Вашу інтелектуальність, витримку і прагнення до перемоги.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, спортивного бадьорого духу, енергії, швидкої думки та яскравих перемог!

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Щиро вітаємо з Днем шахів!

Дозвольте висловити глибоку вдячність гравцям, суддям, організаторам, шаховим активістам за їх самовіданний внесок у проведення шахових турнірів, а тим самим у розвиток шахового спорту. Повага та шана усім Вам.

Вітання з Днем шахів: картинки українською

Привітання з Міжнародним днем шахів / Фото: ТСН.ua

Привітання з Міжнародним днем шахів / Фото: ТСН.ua

Привітання з Міжнародним днем шахів / Фото: ТСН.ua

Привітання з Міжнародним днем шахів / Фото: ТСН.ua