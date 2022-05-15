Привітання з Міжнародним днем сім’ї 2022 року: картинки, листівки, проза, вірші та смс

15 травня 2022 року - Міжнародний день сім'ї. В це свято принято дарувати теплі слова та подарунки членам своєї родини, а також проводити час разом. ТСН.ua підібрав для вас привітання на Міжнародний день сім'ї і картинки українською мовою.

Міжнародний день сім'ї досить молоде свято для України. Цю дату обрали на честь дня вшанування пам'яті святих Петра і Февронії, які є покровителями закоханих. Свято вважається православним аналогом Дня святого Валентина. Заснували Міжнародний день сім'ї 2011 року. Не забудьте подарувани на День сім'ї привітання та картинки українською мовою.

Мжнародний день сім'ї: привітання в прозі

Міжнародний день сім'ї: привітання в прозі / Фото: Pexels

У день сім’ї я всі бажаю, щоб кожен пам’ятав: Сім’я – найважливіше. Сім’я – це люди, які любитимуть тебе не зважаючи ні на що. Сім’я – це добро, підтримка, любов, затишок, добробут. Нехай у кожній сім’ї буде мир та злагода. Щастя всім!

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Українці завжди шанували сім’ю, найбільш цінними є родинні зв’язки. Від батька до сина, від бабусі до внучки, передаються духовні цінності досі. Саме сім’я є найбільшим багатством, тією основою, платформою, на якій будується все. Тож зичимо Вам любити і цінувати своїх батьків, прабатьків, дітей та внуків, сестер та братів. Бажаємо Вам відчувати любов і шану до кожного брата-українця, знати і вірити у те, що у Вас є завжди родинна підтримка, що українці – одна велика сім’я!

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Вітаю тебе з Днем сім'ї, любові та вірності! Бажаю, щоб всі три ці складові завжди були у твоєму житті! Нехай сім'я оберігає, підтримує і зігріває своїм теплом. Любов нехай приносить щастя, а вірність дає впевненість у тому, що так буде завжди!

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Немає міцнішого на землі союзу, ніж щаслива і дружна сім'я. Це і початок нового життя, і продовження прекрасного роду, і шанування святості традицій. Сім'я – це найбільше щастя, яке людина може створити сама. Сьогодні, в Міжнародний день сім'ї, мені хочеться побажати: нехай дитячий сміх лунає всюди, а рідні будуть вірною опорою. Нехай вас завжди зігріває тепло любові. Бажаю вашій родині бути квітучою, дружною і згуртованою. Добробуту і добра всім родинам!

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Сім'я – це найдорожчий і найцінніший скарб. Тому в Міжнародний день сім'ї бажаю, щоб родина була тихою і затишною гаванню. Нехай підтримка найрідніших допомагає впорається з будь-якими труднощами. Нехай всередині сім'ї буде мир і любов!

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Вітаю з Міжнародним днем сім'ї! Бажаю величезного сімейного щастя, душевності, любові, ніжності, турботи та уваги. Нехай почуття єднання і привітності завжди гріє вас в будь-яку погоду, в будь-який час року. Бережіть один одного і будьте щасливі!

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Без перебільшення можна сказати: сім'я – це найважливіше, чим багата людина. Опора, тил, підтримка, розуміння. Нехай же сьогодні кожен згадає про своїх рідних і близьких, подзвонить, напише, привітає і порадіє за те, який скарб у нього є. З міжнародним днем сім'ї, дорогі!

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Справжня цінність в житті – це рідні та близькі люди. Вітаю з Днем сім'ї та бажаю взаєморозуміння, щастя, райдужних планів і безлічі цікавих занять. Нехай сім'я завжди буде міцною скелею, захистом від негараздів і розрадою в неприємностях. Любові, краси, доброго майбутнього, достатку і спільного розвитку!

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Сьогодні, в Міжнародний день сім'ї, хочу вам побажати здоров'я і щастя. Нехай ваше сімейне вогнище завжди горить і дарує тепло. Взаєморозуміння та підтримки, терпіння, сил, любові та щасливих днів.

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Всіх вітаємо з міжнародним днем сім'ї! Сім'я має величезне значення для кожної людини. Бажаю кожній родині багато "палива", найважливішого – кохання, тепла, довіри, віри, терпіння, вміння чекати, прощати, творити, підтримувати. Бережіть один одного, живіть в гармонії!

З Днем сім'ї: вірші

Міжнародний день сім'ї: вірші / Фото: Pexels

Немає нічого важливішого в житті

За рідних людей та вашої сім'ї!

Сьогодні всім ми побажаємо,

Щоб сім'ї берегли свої,

Любіть близьких і поважайте,

Даруйте їм своє тепло,

Уваги більше приділяйте,

Адже з ними вам пощастило!

***

Сім'я – це мама і тато,

Сім'я – це радісний сміх.

Сім'я – це дитинства етапи,

Сім'я – дорога в життя для всіх.

Бабулі, дідусі та онуки,

Братики, сестрички, Барбос...

Сім'я – це теплі руки

І фарбою вимазаний ніс.

У це свято сім'ї

Я вас від душі вітаю.

Нехай обходить вас негода...

Сім'ям всім я бажаю!

***

З міжнародним днем сім'ї

Привітаємо всіх людей на світі,

Як добре, коли в родині

Здорові дорослі та діти,

Ми побажаємо сім'ям всім

Удачі, щастя і процвітання,

Любов людей нехай згуртує,

Нехай в сім'ях буде кохання!

***

Тільки в сім'ї тобі допоможуть,

І тільки там тебе зрозуміють,

Вкажуть вірну дорогу,

І скажуть правду, брехню не скажуть!

Свою сім'ю завжди любіть,

Цінуйте кожну мить,

Її всім серцем бережіть,

Немов кришталь!

***

Є в житті цінності великі,

Їх не продати й не купити.

І відзначають у всьому світі

Міжнародний день родини!

Хай щастя входить в кожен дім,

Нехай в будинку пахне ним,

Нехай дзвінкий сміх дітей чути,

Нехай любов в родині буде!

***

Сім’я — це щастя, любов і удача,

Сім’я — це влітку поїздки на дачу.

Сім’я — це свято, сімейні дати,

Подарунки, покупки, приємні витрати.

Народження діток, перший крок, перший лепет,

Віра в найкраще, хвилювання і трепет.

Сім’я — дружна праця і вічні турботи,

Сім’я — це багато вдома роботи.

Сім’я — це складно.

Сім’я — це важливо.

Сім’я — це коли

Все на світі можливо.

***

Родину вашу у святковий час

Ми хочем щирим серцем привітати.

Нехай добро іде у вашу хату,

А все недобре оминає вас.

Хай діточок додасться у сім'ї,

На маму і на тата дуже схожих,

Хай їх охороняє Матір Божа,

А над колискою співають солов'ї.

Щоб дружно ви і весело жили,

Мов лебеді — завжди і всюди двоє,

Щоби добробут — повною рікою,

Й життєві радості до вас у дім пливли.

Щоби весна і літо, і зима,

Та осінь з ними тішили вам душу.

Ще побажати хочу я і мушу,

Чого і в світі білому нема.

***

Наші милі і любі, найкращі у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І щоб завжди здоров’я було.

Щоб смутку не знали, ми просимо долі,

Добра вам і радості, рідні, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба —

Сімейного затишку й мирного неба.

***

Наші милі і любі, найкращі у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І щоб завжди здоров’я було.

Щоб смутку не знали, ми просимо долі,

Добра вам і радості, рідні, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба —

Сімейного затишку й мирного неба.

***

Бажаєм здоров’я багато-багато,

Хай щастя і мир залишаються в хаті,

Хай горе обходить завжди стороною,

А радість приходить і ллється рікою.

Хай довго всміхається сонце і небо,

Нам, окрім вас, більш нічого не треба,

Хай бог береже вас, любі, весь час,

Живіть тільки, рідні, із нами й для нас.

Привітання з Міжнародним днем сім'ї: короткі смс

Міжнародний день сім'ї: смс / Фото: Pexels

Любові, розуміння, тепла і турботи

Я щиро всім вам сьогодні бажаю,

В сімейний день світлий і міжнародний,

Нехай збудеться все те, чого ми жадаємо!

***

З нагоди Міжнародного дня сім'ї!

Посмішок вам і сонця.

Нехай завжди добрі промені

Сяють вам у віконце!

***

Бажаємо вам сім'ю берегти

Від пристріту, заздрості, докору,

Нехай в будинку вашому буде всім

Тепло, комфортно і затишно!

***

З нагоди Міжнародного дня сім'ї!

Добра, терпіння і любові.

Нехай в сім'ї буде затишок.

А всі негаразди геть підуть!

***

Дозвольте нам привітати вас

З міжнародним днем сім'ї

І побажати вам жити завжди

В турботі, честі й любові!

***

Сьогодні важливий для нас з вами день - День сім'ї.

Тож дозвольте вас привітати з цим чудесним днем і

побажати вашій сім'ї безмежного щастя, терпіння,

сімейного благополуччя. Живіть на втіху собі і своїм рідним.

***

Вітаю з Днем Сім'ї!

Щоб в щасті і любові

Ви весь час жили!

Щоб повною чашею будинок

Був ваш неодмінно,

І щоб жити вам було в ньому

Незвичайно!

***

День сім'ї, любові і вірності -

Він несподівано настав,

Чоловікові я бажаю ніжності

І для справ - побільше сил.

І з величезною повагою,

Від душі хочу сказати,

Чекає нехай тебе везіння,

Просто жити і процвітати!

***

Давайте сімейні цінності шанувати! Давайте завжди своїх близьких любити! Адже тільки в сім'ї ми підтримку знайдемо! Нехай буде завжди повною чашею ваш дім!

***

Я в день сім'ї, любові і вірності

Хочу синочку (доньці) побажати

Щасливим(ою) бути до безкінечності

І ніколи не сумувати.

Міжнародний день сім'ї: картинки українською мовою

Міжнародний день сім'ї: картинки / Фото: ТСН.ua

Міжнародний день сім'ї: картинки / Фото: ТСН.ua

Міжнародний день сім'ї: картинки / Фото: ТСН.ua

Міжнародний день сім'ї: картинки / Фото: ТСН.ua

Міжнародний день сім'ї: картинки / Фото: ТСН.ua

Міжнародний день сім'ї: картинки / Фото: ТСН.ua

Міжнародний день сім'ї: картинки / Фото: ТСН.ua

Міжнародний день сім'ї: картинки / Фото: ТСН.ua

Міжнародний день сім'ї: картинки / Фото: ТСН.ua