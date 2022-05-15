Привітання з Міжнародним днем сім’ї 2022 року: картинки, листівки, проза, вірші та смс

15 травня 2022 року - Міжнародний день сім'ї. В це свято принято дарувати теплі слова та подарунки членам своєї родини, а також проводити час разом. ТСН.ua підібрав для вас привітання на Міжнародний день сім'ї і картинки українською мовою.
Міжнародний день сім'ї досить молоде свято для України. Цю дату обрали на честь дня вшанування пам'яті святих Петра і Февронії, які є покровителями закоханих. Свято вважається православним аналогом Дня святого Валентина. Заснували Міжнародний день сім'ї 2011 року. Не забудьте подарувани на День сім'ї привітання та картинки українською мовою.
Мжнародний день сім'ї: привітання в прозі
У день сім’ї я всі бажаю, щоб кожен пам’ятав: Сім’я – найважливіше. Сім’я – це люди, які любитимуть тебе не зважаючи ні на що. Сім’я – це добро, підтримка, любов, затишок, добробут. Нехай у кожній сім’ї буде мир та злагода. Щастя всім!
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Українці завжди шанували сім’ю, найбільш цінними є родинні зв’язки. Від батька до сина, від бабусі до внучки, передаються духовні цінності досі. Саме сім’я є найбільшим багатством, тією основою, платформою, на якій будується все. Тож зичимо Вам любити і цінувати своїх батьків, прабатьків, дітей та внуків, сестер та братів. Бажаємо Вам відчувати любов і шану до кожного брата-українця, знати і вірити у те, що у Вас є завжди родинна підтримка, що українці – одна велика сім’я!
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Вітаю тебе з Днем сім'ї, любові та вірності! Бажаю, щоб всі три ці складові завжди були у твоєму житті! Нехай сім'я оберігає, підтримує і зігріває своїм теплом. Любов нехай приносить щастя, а вірність дає впевненість у тому, що так буде завжди!
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Немає міцнішого на землі союзу, ніж щаслива і дружна сім'я. Це і початок нового життя, і продовження прекрасного роду, і шанування святості традицій. Сім'я – це найбільше щастя, яке людина може створити сама. Сьогодні, в Міжнародний день сім'ї, мені хочеться побажати: нехай дитячий сміх лунає всюди, а рідні будуть вірною опорою. Нехай вас завжди зігріває тепло любові. Бажаю вашій родині бути квітучою, дружною і згуртованою. Добробуту і добра всім родинам!
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Сім'я – це найдорожчий і найцінніший скарб. Тому в Міжнародний день сім'ї бажаю, щоб родина була тихою і затишною гаванню. Нехай підтримка найрідніших допомагає впорається з будь-якими труднощами. Нехай всередині сім'ї буде мир і любов!
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Вітаю з Міжнародним днем сім'ї! Бажаю величезного сімейного щастя, душевності, любові, ніжності, турботи та уваги. Нехай почуття єднання і привітності завжди гріє вас в будь-яку погоду, в будь-який час року. Бережіть один одного і будьте щасливі!
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Без перебільшення можна сказати: сім'я – це найважливіше, чим багата людина. Опора, тил, підтримка, розуміння. Нехай же сьогодні кожен згадає про своїх рідних і близьких, подзвонить, напише, привітає і порадіє за те, який скарб у нього є. З міжнародним днем сім'ї, дорогі!
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Справжня цінність в житті – це рідні та близькі люди. Вітаю з Днем сім'ї та бажаю взаєморозуміння, щастя, райдужних планів і безлічі цікавих занять. Нехай сім'я завжди буде міцною скелею, захистом від негараздів і розрадою в неприємностях. Любові, краси, доброго майбутнього, достатку і спільного розвитку!
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Сьогодні, в Міжнародний день сім'ї, хочу вам побажати здоров'я і щастя. Нехай ваше сімейне вогнище завжди горить і дарує тепло. Взаєморозуміння та підтримки, терпіння, сил, любові та щасливих днів.
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Всіх вітаємо з міжнародним днем сім'ї! Сім'я має величезне значення для кожної людини. Бажаю кожній родині багато "палива", найважливішого – кохання, тепла, довіри, віри, терпіння, вміння чекати, прощати, творити, підтримувати. Бережіть один одного, живіть в гармонії!
З Днем сім'ї: вірші
Немає нічого важливішого в житті
За рідних людей та вашої сім'ї!
Сьогодні всім ми побажаємо,
Щоб сім'ї берегли свої,
Любіть близьких і поважайте,
Даруйте їм своє тепло,
Уваги більше приділяйте,
Адже з ними вам пощастило!
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Сім'я – це мама і тато,
Сім'я – це радісний сміх.
Сім'я – це дитинства етапи,
Сім'я – дорога в життя для всіх.
Бабулі, дідусі та онуки,
Братики, сестрички, Барбос...
Сім'я – це теплі руки
І фарбою вимазаний ніс.
У це свято сім'ї
Я вас від душі вітаю.
Нехай обходить вас негода...
Сім'ям всім я бажаю!
***
З міжнародним днем сім'ї
Привітаємо всіх людей на світі,
Як добре, коли в родині
Здорові дорослі та діти,
Ми побажаємо сім'ям всім
Удачі, щастя і процвітання,
Любов людей нехай згуртує,
Нехай в сім'ях буде кохання!
***
Тільки в сім'ї тобі допоможуть,
І тільки там тебе зрозуміють,
Вкажуть вірну дорогу,
І скажуть правду, брехню не скажуть!
Свою сім'ю завжди любіть,
Цінуйте кожну мить,
Її всім серцем бережіть,
Немов кришталь!
***
Є в житті цінності великі,
Їх не продати й не купити.
І відзначають у всьому світі
Міжнародний день родини!
Хай щастя входить в кожен дім,
Нехай в будинку пахне ним,
Нехай дзвінкий сміх дітей чути,
Нехай любов в родині буде!
***
Сім’я — це щастя, любов і удача,
Сім’я — це влітку поїздки на дачу.
Сім’я — це свято, сімейні дати,
Подарунки, покупки, приємні витрати.
Народження діток, перший крок, перший лепет,
Віра в найкраще, хвилювання і трепет.
Сім’я — дружна праця і вічні турботи,
Сім’я — це багато вдома роботи.
Сім’я — це складно.
Сім’я — це важливо.
Сім’я — це коли
Все на світі можливо.
***
Родину вашу у святковий час
Ми хочем щирим серцем привітати.
Нехай добро іде у вашу хату,
А все недобре оминає вас.
Хай діточок додасться у сім'ї,
На маму і на тата дуже схожих,
Хай їх охороняє Матір Божа,
А над колискою співають солов'ї.
Щоб дружно ви і весело жили,
Мов лебеді — завжди і всюди двоє,
Щоби добробут — повною рікою,
Й життєві радості до вас у дім пливли.
Щоби весна і літо, і зима,
Та осінь з ними тішили вам душу.
Ще побажати хочу я і мушу,
Чого і в світі білому нема.
***
Наші милі і любі, найкращі у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я було.
Щоб смутку не знали, ми просимо долі,
Добра вам і радості, рідні, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба.
***
Наші милі і любі, найкращі у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я було.
Щоб смутку не знали, ми просимо долі,
Добра вам і радості, рідні, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба.
***
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо,
Нам, окрім вас, більш нічого не треба,
Хай бог береже вас, любі, весь час,
Живіть тільки, рідні, із нами й для нас.
Привітання з Міжнародним днем сім'ї: короткі смс
Любові, розуміння, тепла і турботи
Я щиро всім вам сьогодні бажаю,
В сімейний день світлий і міжнародний,
Нехай збудеться все те, чого ми жадаємо!
***
З нагоди Міжнародного дня сім'ї!
Посмішок вам і сонця.
Нехай завжди добрі промені
Сяють вам у віконце!
***
Бажаємо вам сім'ю берегти
Від пристріту, заздрості, докору,
Нехай в будинку вашому буде всім
Тепло, комфортно і затишно!
***
З нагоди Міжнародного дня сім'ї!
Добра, терпіння і любові.
Нехай в сім'ї буде затишок.
А всі негаразди геть підуть!
***
Дозвольте нам привітати вас
З міжнародним днем сім'ї
І побажати вам жити завжди
В турботі, честі й любові!
***
Сьогодні важливий для нас з вами день - День сім'ї.
Тож дозвольте вас привітати з цим чудесним днем і
побажати вашій сім'ї безмежного щастя, терпіння,
сімейного благополуччя. Живіть на втіху собі і своїм рідним.
***
Вітаю з Днем Сім'ї!
Щоб в щасті і любові
Ви весь час жили!
Щоб повною чашею будинок
Був ваш неодмінно,
І щоб жити вам було в ньому
Незвичайно!
***
День сім'ї, любові і вірності -
Він несподівано настав,
Чоловікові я бажаю ніжності
І для справ - побільше сил.
І з величезною повагою,
Від душі хочу сказати,
Чекає нехай тебе везіння,
Просто жити і процвітати!
***
Давайте сімейні цінності шанувати! Давайте завжди своїх близьких любити! Адже тільки в сім'ї ми підтримку знайдемо! Нехай буде завжди повною чашею ваш дім!
***
Я в день сім'ї, любові і вірності
Хочу синочку (доньці) побажати
Щасливим(ою) бути до безкінечності
І ніколи не сумувати.