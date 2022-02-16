Привітання з Міжнародним днем спонтанного прояву доброти: картинки, листівки, проза, вірші та смс

17 лютого в світі святкують Міжнародний день спонтанного прояву доброти (Random Acts of Kindness Day). Хоч свято є досить молодим, проте його популярність в суспільстві зростає щороку. Пам’ятайте, що добрі діла приносять задоволення не тільки вашим близьким, але й надихають радістю вас самих.Тому ТСН.ua підготував для вас привітання з Днем доброти в прозі, віршах, смс, а також прикольних картинках, щоб ви могли поділитись частинкою добра з іншими.
Привітання з Днем доброти: проза
Вітаю з Днем прояву доброти і бажаю, щоб в твоєму житті не було місця для злості і зневіри, щоб в твоєму серці завжди виникало бажання робити добрі справи, від чого і радіти життю! Бажаю посмішок і щастя, теплоти спорідненої душі і удачі для всіх добрих починань!
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Бажаю, щоб кожна людина у світі озброїлася добрими почуттями, щирими намірами, гуманністю, співчуттям, милосердям і любов'ю і стала справжнім воїном добра, який буде нести мир, любов і світло. Бажаю, щоб добро стало вічним переможцем у нашому світі, щоб воно було всепоглинаючим, не мало кордонів і просочувало серце кожної людини на землі. З Всесвітнім днем доброти!
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Вітаю з Міжнародним днем прояву доброти. Нехай кожен день буде добрим, нехай на твоєму шляху зустрічаються тільки добрі люди, нехай для тебе звучать добрі слова, нехай у твоєму серці народжуються добрі почуття, нехай твоя душа живе добрими емоціями, нехай доброта торжествує у твоєму житті і в житті твоїх близьких людей!
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Щиро вітаю із Міжнародним днем прояву доброти! Нехай кожен з нас подбає про те, щоб щодня роздавати добро, дарувати іншим радість і щастя, і тоді на шляху у кожного будуть зустрічатися тільки добрі люди! Тобі ж бажаю чути від оточуючих добрі слова, і нехай твої мрії завжди збуваються, а душа повниться яскравими емоціями, барвистими переживаннями, а доброта завжди торжествує в твоєму житті! Вітаю!
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Нехай Міжнародний день прояву доброти подарує тобі щире добро, дасть зрозуміти, що віддаючи щось позитивне у Всесвіт, ти отримуєш значно більше. І я бажаю, щоб в твоїй душі завжди знайшлося місце для чуйності, благих вчинків і щастя!
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Вітаю зі Міжнародним днем прояву доброти і від душі бажаю ніколи не втрачати віри у все добре! Завжди борись за справедливість і милосердя, допомагай доброті перемогти зло. І нехай кожен день буде ясним і добрим, нехай тебе оточують хороші і щирі люди, нехай в твоєму серці живе любов і світла надія. Роби добро і нехай у відповідь до тебе прилітає бумеранг щастя.
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У Міжнародний день прояву доброти бажаю неймовірних подій, щирих людей поруч і приємних новин! Нехай цей день пройде в колі дорогих тобі людей, подарує добрі чудеса, ніжність, посмішки і позитив, а все хороше примножиться на мільйон! Зі святом тебе!
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Вітаю із Міжнародним днем прояву доброти, подружка! Нехай кожен день дарує серцю і душі любов, радість і надію. Нехай кожна близька людина залишає в твоїй душі частинку власної доброти і чуйності, а життя наповниться гармонією! Нехай у тебе на шляху завжди будуть тільки прекрасні можливості, а спогади лучаться золотим світлом позитиву!
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Нехай доброта в серці продовжить жити, а ти — обдаровуй своїми яскравими посмішками всіх оточуючих! Бажаю в серці теплоти і доброти в душі, гармонії, порядку і любові. Нехай тебе оточують лише вірні й віддані люди навколо, нехай рідні завжди будуть прихильні і великодушні. Вітаю із Міжнародним днем прояву доброти!
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Нехай Міжнародний день прояву доброти подарує щире добро для кожного з нас, нехай цей день дасть зрозуміти кожному, що віддаючи щось хороше і добре, отримуєш в два рази більше. Нехай в душі твоїй завжди буде радість і чуйність, а серце нехай завжди прагне до благих вчинків і добрих діянь.
Привітання з Днем доброти: вірші
У День прояву спонтанної доброти
Я тобі від серця побажаю,
Більше щирої любові і теплоти,
Солодких слів і ніжності без краю.
***
З днем Доброти вас вітаю,
Кохання у всьому бажаю і тепла.
До справ хорошим щиро закликаю,
Щоб очистити світ від жорстокості і зла.
***
Світу не вистачає доброти,
і з ним своєю поділися,
і крапелька твого добра
точно зробить життя світліше.
У день прояву доброти
бажаю один до одного протягнути долоні,
і добром, ласкою і теплом,
нехай цей день ваше життя наповнить.
***
У день прояву доброти
я всіх близьких вітаю!
Бажаю миру, щастя, теплоти
і радості у ваших душах побажаю!
Світом нехай править доброта,
нехай не залишить місця злості,
і всіх печалей, болю і образ
ви скоріше важкий тягар скиньте.
***
У день прояву доброти
я дарую свої посмішки.
І бажаю: нехай збудуться мрії,
нехай без сліду зітруться всі помилки.
Нехай кожен з нас в цей день
радіє, веселиться і сміється,
і роздає свою доброту всюди,
і нехай вона до всіх подвійно повернеться!
***
Твори добро для тих, хто поряд,
Світ своїм світлом осявай,
І позитивним зарядом
Людей частіше заряджай!
Завжди твори добре діло,
Воно тобі в стократ вернеться!
Твори добро легко й сміливо,
І в похмурий день сяй, як сонце!
***
З Днем прояви доброти! Це привід чудовий
Щедро багатства душі дарувати!
Життя чиєсь розфарбувати у колір казковий,
Радість, посмішки, тепло роздавати!
***
Ти твори за життя лише одне добро –
Щоб від доброї думки множилося воно.
Від тепла в окрузі розквітнуть сади,
Адже добро всі люблять люди і квіти.
Тоді люди згадають з теплотою в душі,
Слід ласкаво залишить у твоєму малюку,
Адже добро є скарбом, скарб, що не відняти –
Його, як нагороду, можна лише прийняти.
***
Добро приходить у світ не дарма,
На цьому тримається Земля,
Давайте допомагати один одному,
У спеку, вітру, мороз і хуртовину.
***
У сучасному світі багато суєти,
Близьким не вистачає тепла і доброти.
Ти відкинь турботи, допоможи іншим
Колегам по роботі і рідним, своїм.
Подаруй турботу, ніжні слова,
Не користі заради, просто від себе.
Доброта проникне в твоє серце раптом,
Яскравіше і щасливіше стане світ навколо!
Привітання з Днем доброти: прикольні смс
А давайте всім дарувати
радість в день доброти.
Щоб став світ світліше,
щоб збулися у всіх мрії!
***
Доброта рятує світ,
це всім давно відомо!
В житті нашому
це завжди доречно!
Вітаю з Днем прояву доброти!
***
З днем прояву доброти!
З днем тепла і чистоти!
Бажаю, щоб добро міцнішало,
і світ перетворюється!
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У цей день бажаю тобі неймовірних подій, доброти, приємних новин і щирих людей поруч. Будь з ними завжди! І насолоджуйся світом.
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Доброта – одна з найголовніших якостей, яка розкриває нашу щирість, чуттєвість і ставлення до інших. Нехай в цей день ми подаруємо один одному щось хороше, добре, ніжне. І будьте радісними і чуйними.
***
Сьогодні Міжнародний день прояву Доброти,
Про це свято знаємо я і ти.
Воно людям душу щастям зігріває,
І злі думки відразу відлітають.
Ми сходимо разом у дитячі будинки,
Покажемо – доброта ще жива.
Ось так з року в рік свято зустрічаємо,
І море посмішок в віддачу отримуємо.
***
Нехай Міжнародний день прояву доброти подарує щире добро для кожного з нас, нехай цей день дасть зрозуміти кожному, що віддаючи щось хороше і добре, отримуєш в два рази більше.
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Нехай в твоєму житті буде лише доброта! Даруй добро і приймай позитивні емоції у відповідь!