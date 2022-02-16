Привітання з Міжнародним днем спонтанного прояву доброти: картинки, листівки, проза, вірші та смс

17 лютого в світі святкують Міжнародний день спонтанного прояву доброти (Random Acts of Kindness Day). Хоч свято є досить молодим, проте його популярність в суспільстві зростає щороку. Пам’ятайте, що добрі діла приносять задоволення не тільки вашим близьким, але й надихають радістю вас самих.Тому ТСН.ua підготував для вас привітання з Днем доброти в прозі, віршах, смс, а також прикольних картинках, щоб ви могли поділитись частинкою добра з іншими.

Привітання з Днем доброти: проза

Вітаю з Днем прояву доброти і бажаю, щоб в твоєму житті не було місця для злості і зневіри, щоб в твоєму серці завжди виникало бажання робити добрі справи, від чого і радіти життю! Бажаю посмішок і щастя, теплоти спорідненої душі і удачі для всіх добрих починань!

Привітання з Днем доброти: картинки

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Бажаю, щоб кожна людина у світі озброїлася добрими почуттями, щирими намірами, гуманністю, співчуттям, милосердям і любов'ю і стала справжнім воїном добра, який буде нести мир, любов і світло. Бажаю, щоб добро стало вічним переможцем у нашому світі, щоб воно було всепоглинаючим, не мало кордонів і просочувало серце кожної людини на землі. З Всесвітнім днем доброти!

Привітання з Днем доброти: картинки

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Вітаю з Міжнародним днем прояву доброти. Нехай кожен день буде добрим, нехай на твоєму шляху зустрічаються тільки добрі люди, нехай для тебе звучать добрі слова, нехай у твоєму серці народжуються добрі почуття, нехай твоя душа живе добрими емоціями, нехай доброта торжествує у твоєму житті і в житті твоїх близьких людей!

Привітання з Днем доброти: картинки

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Щиро вітаю із Міжнародним днем прояву ​​доброти! Нехай кожен з нас подбає про те, щоб щодня роздавати добро, дарувати іншим радість і щастя, і тоді на шляху у кожного будуть зустрічатися тільки добрі люди! Тобі ж бажаю чути від оточуючих добрі слова, і нехай твої мрії завжди збуваються, а душа повниться яскравими емоціями, барвистими переживаннями, а доброта завжди торжествує в твоєму житті! Вітаю!

Привітання з Днем доброти: картинки

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Нехай Міжнародний день прояву доброти подарує тобі щире добро, дасть зрозуміти, що віддаючи щось позитивне у Всесвіт, ти отримуєш значно більше. І я бажаю, щоб в твоїй душі завжди знайшлося місце для чуйності, благих вчинків і щастя!

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Вітаю зі Міжнародним днем прояву ​​доброти і від душі бажаю ніколи не втрачати віри у все добре! Завжди борись за справедливість і милосердя, допомагай доброті перемогти зло. І нехай кожен день буде ясним і добрим, нехай тебе оточують хороші і щирі люди, нехай в твоєму серці живе любов і світла надія. Роби добро і нехай у відповідь до тебе прилітає бумеранг щастя.

Привітання з Днем доброти: картинки українською

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У Міжнародний день прояву доброти бажаю неймовірних подій, щирих людей поруч і приємних новин! Нехай цей день пройде в колі дорогих тобі людей, подарує добрі чудеса, ніжність, посмішки і позитив, а все хороше примножиться на мільйон! Зі святом тебе!

Привітання з Днем доброти: картинки українською

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Вітаю із Міжнародним днем прояву ​​доброти, подружка! Нехай кожен день дарує серцю і душі любов, радість і надію. Нехай кожна близька людина залишає в твоїй душі частинку власної доброти і чуйності, а життя наповниться гармонією! Нехай у тебе на шляху завжди будуть тільки прекрасні можливості, а спогади лучаться золотим світлом позитиву!

Привітання з Днем доброти: картинки українською

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Нехай доброта в серці продовжить жити, а ти — обдаровуй своїми яскравими посмішками всіх оточуючих! Бажаю в серці теплоти і доброти в душі, гармонії, порядку і любові. Нехай тебе оточують лише вірні й віддані люди навколо, нехай рідні завжди будуть прихильні і великодушні. Вітаю із Міжнародним днем прояву доброти!

Привітання з Днем доброти: картинки українською

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Нехай Міжнародний день прояву доброти подарує щире добро для кожного з нас, нехай цей день дасть зрозуміти кожному, що віддаючи щось хороше і добре, отримуєш в два рази більше. Нехай в душі твоїй завжди буде радість і чуйність, а серце нехай завжди прагне до благих вчинків і добрих діянь.

Привітання з Днем доброти: вірші

У День прояву спонтанної доброти

Я тобі від серця побажаю,

Більше щирої любові і теплоти,

Солодких слів і ніжності без краю.

Привітання з Днем доброти: картинки українською

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З днем Доброти вас вітаю,

Кохання у всьому бажаю і тепла.

До справ хорошим щиро закликаю,

Щоб очистити світ від жорстокості і зла.

Привітання з Днем доброти: картинки українською

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Світу не вистачає доброти,

і з ним своєю поділися,

і крапелька твого добра

точно зробить життя світліше.

У день прояву доброти

бажаю один до одного протягнути долоні,

і добром, ласкою і теплом,

нехай цей день ваше життя наповнить.

Привітання з Днем доброти: картинки українською

***

У день прояву доброти

я всіх близьких вітаю!

Бажаю миру, щастя, теплоти

і радості у ваших душах побажаю!

Світом нехай править доброта,

нехай не залишить місця злості,

і всіх печалей, болю і образ

ви скоріше важкий тягар скиньте.

Привітання з Днем доброти: картинки українською

***

У день прояву доброти

я дарую свої посмішки.

І бажаю: нехай збудуться мрії,

нехай без сліду зітруться всі помилки.

Нехай кожен з нас в цей день

радіє, веселиться і сміється,

і роздає свою доброту всюди,

і нехай вона до всіх подвійно повернеться!

***

Твори добро для тих, хто поряд,

Світ своїм світлом осявай,

І позитивним зарядом

Людей частіше заряджай!

Завжди твори добре діло,

Воно тобі в стократ вернеться!

Твори добро легко й сміливо,

І в похмурий день сяй, як сонце!

Привітання з Днем доброти: картинки українською

***

З Днем прояви доброти! Це привід чудовий

Щедро багатства душі дарувати!

Життя чиєсь розфарбувати у колір казковий,

Радість, посмішки, тепло роздавати!

Привітання з Днем доброти: картинки українською

***

Ти твори за життя лише одне добро –

Щоб від доброї думки множилося воно.

Від тепла в окрузі розквітнуть сади,

Адже добро всі люблять люди і квіти.

Тоді люди згадають з теплотою в душі,

Слід ласкаво залишить у твоєму малюку,

Адже добро є скарбом, скарб, що не відняти –

Його, як нагороду, можна лише прийняти.

Привітання з Днем доброти: картинки українською

***

Добро приходить у світ не дарма,

На цьому тримається Земля,

Давайте допомагати один одному,

У спеку, вітру, мороз і хуртовину.

Привітання з Днем доброти: картинки українською

***

У сучасному світі багато суєти,

Близьким не вистачає тепла і доброти.

Ти відкинь турботи, допоможи іншим

Колегам по роботі і рідним, своїм.

Подаруй турботу, ніжні слова,

Не користі заради, просто від себе.

Доброта проникне в твоє серце раптом,

Яскравіше і щасливіше стане світ навколо!

Привітання з Днем доброти: прикольні смс

А давайте всім дарувати

радість в день доброти.

Щоб став світ світліше,

щоб збулися у всіх мрії!

Привітання з Днем доброти: картинки українською

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Доброта рятує світ,

це всім давно відомо!

В житті нашому

це завжди доречно!

Вітаю з Днем прояву доброти!

Привітання з Днем доброти: картинки українською

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З днем прояву доброти!

З днем ​​тепла і чистоти!

Бажаю, щоб добро міцнішало,

і світ перетворюється!

Привітання з Днем доброти: картинки українською

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У цей день бажаю тобі неймовірних подій, доброти, приємних новин і щирих людей поруч. Будь з ними завжди! І насолоджуйся світом.

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Доброта – одна з найголовніших якостей, яка розкриває нашу щирість, чуттєвість і ставлення до інших. Нехай в цей день ми подаруємо один одному щось хороше, добре, ніжне. І будьте радісними і чуйними.

Привітання з Днем доброти: картинки українською

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Сьогодні Міжнародний день прояву Доброти,

Про це свято знаємо я і ти.

Воно людям душу щастям зігріває,

І злі думки відразу відлітають.

Ми сходимо разом у дитячі будинки,

Покажемо – доброта ще жива.

Ось так з року в рік свято зустрічаємо,

І море посмішок в віддачу отримуємо.

Привітання з Днем доброти: картинки українською

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Нехай Міжнародний день прояву доброти подарує щире добро для кожного з нас, нехай цей день дасть зрозуміти кожному, що віддаючи щось хороше і добре, отримуєш в два рази більше.

Привітання з Днем доброти: картинки українською

***

Нехай в твоєму житті буде лише доброта! Даруй добро і приймай позитивні емоції у відповідь!