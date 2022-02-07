Привітання з Міжнародним днем стоматолога: картинки, листівки, проза, вірші та прикольні смс

Привітання з Міжнародним днем стоматолога: картинки, листівки, проза, вірші та прикольні смс

Щороку 9 лютого святкують Міжнародний день стоматолога. В це професійне свято так важливо подарувати яскраві емоції та привітати найрідніших людей та друзів, які допомагають слідкувати за здоров’ям ротової порожнини. Тому ТСН.ua підготував для вас привітання з Днем стоматолога в прозі, віршах, смс, а також прикольних картинках.

Привітання з Днем стоматолога: проза

Вітаю тебе з твоїм професійним святом — міжнародним днем стоматолога! Спасибі за те, що ти і твої колеги даруєте нам сліпучі і здорові посмішки! Я бажаю, щоб ти щодня чув слова вдячності від своїх пацієнтів!

Привітання з Днем стоматолога

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Вітаю з Міжнародним днем стоматолога і від душі бажаю великої майстерності та невичерпних сил, бравого таланту і чудових робіт, чудового настрою та високого достатку, благополуччя в діяльності і щастя в житті.

Привітання з Днем стоматолога

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Всі професії важливі, всі професії потрібні. Хочеться сказати величезне спасибі Вам за професіоналізм та відданість справі. Нехай все, що повинно бути для щастя, неодмінно буде. А кожен день стане ще одним приводом для того, щоб довести, що ваші успіхи непохитні.

Привітання з Днем стоматолога

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Шановні стоматологи! Ваша праця є неоціненна, корисна і важлива! Нехай часом ми боїмося заходити в кабінет до стоматолога, але ми знаємо, що саме Ви робите наші посмішки білосніжними, зуби рівними, а настрій хорошим! Дякую за розуміння, доброзичливість і професіоналізм. Зі святом!

Привітання з Днем стоматолога

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Жінка – стоматолог! Це навіть «крутіше», ніж жінка космонавт. І «крутіше» за розвідника. Космонавтом і розвідником може стати кожен, а стоматологами - тільки самі безстрашні жінки на світі. Тому що немає на світі нічого страшнішого зубного болю! Ми пишаємося вами і захоплюємося вами, наші милі стоматологи! Зі святом вас.

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Вітаю з Міжнародним днем стоматолога і від чистого серця бажаю легко і сміливо лікувати будь-якого пацієнта, браво і красиво справлятися з будь-якою проблемою, впевнено і стрімко рухатися до своїх цілей, користуватися в будь-якому суспільстві повагою і завжди залишатися відмінним професіоналом своєї справи.

Привітання з Днем стоматолога

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Вітаю з Міжнародним днем стоматолога! Хочу побажати великої удачі і неминучого успіху, відмінної роботи та бравої майстерності, високого достатку і безсумнівного професіоналізму, щастя в особистому житті і щирої любові рідних сердець.

Привітання з Днем стоматолога

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У Міжнародний день стоматолога висловлюємо повагу до цієї нелегкої професії. Щирих білосніжних усмішок і щоденного чудового настрою. Нехай проблеми з зубами вас не стосуються.

Привітання з Днем стоматолога

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Сьогодні День стоматолога, а це означає - сьогодні День твоїх чарівних рук, моя дорога! Скільки років вже ці золоті руки творять чудеса, перемагають біль і роблять красу! Сьогодні День стоматолога, а значить, День твого щедрого серця, яке ти подарувала мені колись. І в цей День я піднімаю келих за твої чарівні руки і за твоє щедре серце, що кохає!

Привітання з Днем стоматолога

***

Вітаю з професійним святом — Міжнародним днем стоматолога! Спасибі за те, що даруєте нам сліпучі і здорові посмішки! Я бажаю, щоб кожен день ви чули слова подяки від своїх пацієнтів!

Привітання з Днем стоматолога: вірші

З Днем стоматолога вас вітаю!

Твердості духу і щастя бажаю!

Нових відкриттів у вашій професії,

Щоб усмішки ви робили все кращі.

Добрих, успішних, надійних клієнтів.

Багато прекрасних й веселих моментів.

Благополуччя вам і радісних знахідок.

Ви – справді талант-самородок!

Привітання з Днем стоматолога

***

З міжнародним днем стоматолога,

Вас сьогодні весь світ вітає.

І здоров'я і щастя величезного,

Благополуччя вам бажає.

Людям посмішки прекрасні даруєте,

Спеціаліст ви просто від Бога.

Нехай усипана трояндами червоними,

На шляху до радості буде дорога!

Привітання з Днем стоматолога

***

Коли зуб болить – кошмар, лихо,

До стоматолога біжимо швидко,

Сядеш у крісло і серце завмирає,

Коли лікар бормашину включає.

Зі святом стоматологів всіх вітаємо,

Витримки, терпіння і здоров’я вам бажаєм,

Нехай хворі за допомогу вам дякують,

Нехай везіння і удача в дім завжди стукають.

Привітання з Днем стоматолога

***

Стоматолог – дуже потрібний тобі,

Якщо розболівся зуб – хоч реви,

Боремося ми до останнього завжди,

Але без лікаря зубного не обійдеся ніколи.

Сьогодні свято Ваше, всі ми Вас вітаємо,

Зростання кар’єрного, звичайно ж, бажаємо,

Зарплати гідної, удачі, добра,

Щоб прихильною до Вас доля була.

Привітання з Днем стоматолога

***

Стоматолог – кращий лікар на світі,

Зуби від карієсу лікує,

Пломбу міцну поставить нам назавжди,

Хоч горіхи ними ти лущи тоді.

Святкового настрою від душі бажаю,

Найкращим стоматологом я Вас вважаю,

Добра Вам, радості, благополуччя, тепла,

Щоб в життя Ваше радість ввійшла.

***

Кожен з болем зубним був знайомий,

І кожен знає фішка в чому,

До останнього вдома з болем ти сидиш,

А потім швидше вітру до стоматолога летиш.

З Днем стоматолога Вас вітаю,

Знак подяки висловити Вам бажаю,

Хай Вам у житті щастить завжди,

Хай шлях Ваш висвітлюють щасливі зорі.

Привітання з Днем стоматолога

***

“Стоматолог” ми читаємо на дверях,

І від літер таких аж у п’ятах страх,

Втік би з лікарні з усієї сили,

Тільки от біда – біль нестерпна.

З Вашим святом дозвольте Вас привітати,

Здоров’я міцного, любові величезної побажати,

Від пацієнтів Вам безліч подяк одержати

І лише удачу, щастя на шляху зустрічати.

Привітання з Днем стоматолога

***

Хай не вичерпаються сили і здоров’я,

По життю щоб завжди був довгий шлях!

Привітаємо наших славних стоматологів,

Нехай не буде роботи у всіх вас!

Щоб отримували гроші за байдики,

Бажаю всім по життю зубникам!

А в нас, щоби зуби не хворіли,

І ми ходили просто в гості до вас!

Привітання з Днем стоматолога

***

Знають всі, що доктор ти відмінний,

Вилікуєш будь-кого ти миттєво.

Всі твої друзі тобою пишаються

І тебе анітрохи не бояться.

Праця корисна твоя і всім нам люба,

Вітаю, милий стоматолог!

Побажаю радісних моментів

І спокійних самих пацієнтів.

Привітання з Днем стоматолога

***

Перед вами трясуться коліна,

А серце стукає дужче.

Але ви не начальник – ви геній

Серед дантистів і зубних лікарів.

Сьогодні, у це свято професійне,

Поспішаю я порадувати вас.

Усмішкою своєю бездоганною,

Коробкою цукерок – все для вас!

Привітання з Днем стоматолога: прикольні смс

З Днем стоматолога! нехай пацієнти

Дарують вірші, а ще – компліменти.

Нехай і начальство тебе обдаровує,

Терміново зарплату твою піднімає!

Привітання з Днем стоматолога

***

У День стоматолога бажаю

Дарувати посмішки всім навколо

Ставити зуби на міцних палях

Любити роботу і робити цікавим своє дозвілля.

Привітання з Днем стоматолога

***

Шлях до успіху був твій довгий,

Але зате зараз ти ас!

Поздоровлення стоматолог,

З днем твоїм прийми від нас!

Привітання з Днем стоматолога

***

З днем стоматолога вас вітаємо!

Хороших пацієнтів вам бажаємо!

Нехай вони вас люблять, не боятися!

У професії бажаємо відбутися!

Привітання з Днем стоматолога

***

Професій безліч на землі,

А ти завжди в роботі і труді.

Ти не ЛОР, не окуліст, не ревматолог,

Ти – професійний стоматолог!

Сьогодні – твоє свято,

Й бажаю я тобі:

В роботі тільки успіху,

І спокою – в душі!

***

Щоб усмішкою не лякати,

Потрібно нам не так вже й багато:

У рік два рази відвідувати

Свого лікаря-стоматолога.

Але сьогодні я прийду

Не лікувати, не пломбу ставити –

До кабінету лікаря зайду,

Щоб зі святом привітати!

Привітання з Днем стоматолога

***

Щастя, сили і наснаги я тобі бажаю,

Хай про тебе у районі зуби усі знають!

За роботою не пий, бо то ризиково,

Замість хворого одного, вирвеш два здорових!

Привітання з Днем стоматолога

***

У цей день поспішаємо привітати

Вірних справі дантистів,

Вам здоров'я, щастя, слави,

Століття живіть без турбот!

Привітання з Днем стоматолога

***

Ви стоматолог – вищий клас!

Я вас сьогодні вітаю,

Від болю позбавляєте одразу!

Вас пацієнти просто обожнюють.

Привітання з Днем стоматолога

***

Сьогодні день не імунолога,

Не алерголога, а стоматолога!

Бажаємо вам всього прекрасного:

Здоров'я, щастя, неба ясного!