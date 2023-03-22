Привітання з Міжнародним днем таксиста 2023 року: картинки українською, проза і вірші

22 березня святкують Міжнародний день таксиста. Не забудьте привітати своїх рідних та знайомих, які пов'язані з цією професією. ТСН.ua підготував для вас привітання на День таксиста.

22 березня таксисти по всьому світу святкують своє професійне свято, отримують теплі слова привітань, прикольні і милі картинки, подарунки від близьких та друзів.

Свято створили на честь першої появи на вулицях Великобританії спеціально облаштованих для перевезення пасажирів автомобілів, в яких були лічильники. В Лондоні ці лічильники називали "таксиметр" — від францюзького слова "такс" (плата) та грецького "метрон" (вимір). Відтоді індивідуальний міський транспорт отримав назву "таксі".

День таксиста: привітання у віршах і прозі

Вітаю всіх таксистів

З їх чудовим днем.

Нехай зеленим тільки світить

Світлофор вам вогником.

Щастя вам, доріг відкритих

І в роботі і в долі.

Щоб завжди було затишно

На своєму сталевому коні.

День таксиста: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Що побажати таксисту в його свято? Відсутність патрульних на твоїй дорозі, побільше грошових замовлень і чуйних цікавих і щедрих клієнтів. Щоб вірне авто жодного разу не ламалося, не турбувала в зиму ожеледь, а влітку не підводив кондиціонер.

День таксиста: картинки / Фото: ТСН.ua

***

З Днем таксиста! Нехай клієнти

Будуть щедрими завжди

На посмішки, компліменти,

Не грублять нехай ніколи!

Праці гідна оплата

Неодмінно вас знайде,

Що турбувало колись –

Обов’язково пройде!

День таксиста: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Вітаю з Днем таксиста і від усієї душі бажаю завжди і всюди встигати, знати правильний шлях і добру дорогу, берегти себе й постійно перебувати у гарному настрої. Нехай за кермом тебе оберігає ангел, хай дома завжди чекають рідні та близькі.

День таксиста: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Не легко зараз таксисту, хоч і свято у нього,

На роботі він працює і бажає одного,

Скоріше б прибігти і увійти в свій рідний дім,

Де його вже чекають, готують частування.

З міжнародним святом, днем водія таксі,

Будь завжди міцним, здоровим і вези людей, вези.

Не зустрічай дорожніх корків ти на життєвому шляху,

Щоб розмітку на дорозі в темряві ти зміг знайти.

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