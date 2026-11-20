Привітання з Міжнародним днем захисту дітей 2022 року: картинки українською, листівки, проза, вірші

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Привітання з Днем захисту дітей 2026 року: картинки українською, листівки, проза, вірші
20 листопада українці святкують День захисту дітей. Не забудьте подарувати трішки свята наймолодшим українцям, які так потребують хорошого настрою в ці важкі часи. ТСН.ua підготував добірку теплих привітань в Міжнародний день захисту дітей: картинки українською, вірші та прозу.
Нагадаємо, що до 30 травня 2025 року в Україні День захисту дітей святкувався 1 червня. Проте за указом президента Володимира Зеленського дату святкування було перенесено на Всесвітній день дитини (20 листопада).
Міжнародний день захисту дітей: привітання у прозі
Вітаю з Днем захисту дітей! Бажаю кожній дитині щасливого дитинства, сповненого веселих пригод, цікавих відкриттів, вірної дружби та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай поруч завжди будуть люблячі люди, які підтримають, захистять і допоможуть подолати будь-які труднощі. Бажаю всім дітям міцного здоров’я, мирного неба та якомога більше приводів для усмішок!
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З Днем захисту дітей! Нехай дитячі роки будуть наповнені любов’ю, турботою, родинним затишком і приємними спогадами. Бажаю малечі зростати здоровою, допитливою та впевненою у власних силах, сміливо мріяти й відкривати для себе світ. Батькам бажаю терпіння, мудрості та радості від кожного досягнення своїх дітей. Нехай у кожній родині панують злагода та взаєморозуміння!
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Вітаю з Днем захисту дітей! Нехай кожен хлопчик і кожна дівчинка мають можливість навчатися, гратися, знаходити друзів і будувати плани на майбутнє. Бажаю, щоб дитячі роки проходили під мирним небом, у безпеці та любові. Нехай усі діти будуть захищені від небезпек, а їхні найсміливіші мрії обов’язково здійснюються!
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Зі святом маленьких мрійників! Нехай дитячі очі завжди сяють від щастя, серця будуть сповнені доброти, а кожен новий день приносить цікаві пригоди та приємні несподіванки. Бажаю кожній дитині мати люблячу родину, справжніх друзів і дорослих, яким можна довіряти. Нехай у житті буде багато обіймів, щирого сміху, подарунків і здійснених бажань!
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Прийміть найщиріші вітання з Днем захисту дітей! Нехай це свято нагадує дорослим про відповідальність за дитяче щастя, безпеку та майбутнє. Бажаю всім дітям міцного здоров’я, цікавого навчання, захопливих подорожей і незабутніх канікул. Нехай кожна дитина відчуває себе потрібною, коханою та захищеною, а батьки завжди знаходять сили й можливості дарувати своїм малюкам щасливе дитинство!
Міжнародний день захисту дітей: вірші до свята
З Днем захисту дітей вітаємо щиро,
Бажаємо радості, щастя і миру!
Хай сонечко світить, веселка сміється,
А все, що задумали, легко вдається.
Хай будуть цікаві щодня відкриття,
Приємні сюрпризи й щасливе життя.
Хай поруч завжди будуть рідні й друзі,
А смуток обходить усіх вас в окрузі!
***
Дитинство — це казка, де мрії живуть,
Де щастя і радість на кожному кроці чекають.
Нехай усі діти здоровими ростуть,
А добрі дорослі завжди захищають!
Бажаємо сонця, тепла і добра,
Щоб доля щаслива у кожного була.
Хай мирне дитинство дарує вам світ,
А радість і усмішки тривають багато літ!
***
Хай небо над вами безхмарним буває,
Хай кожна дитина щасливо зростає.
Хай буде у домі любов і тепло,
Щоб горе й тривога вас не знайшло.
Бажаємо миру, здоров’я, добра,
Щоб радість у серці щоденно жила.
Хай мрії дитячі здійсняться усі,
А щастя всміхнеться у кожній сім’ї!
***
Маленькі принцеси й відважні герої,
Хай щастя чекає на вас із весною!
Хай сонячні ранки дарують тепло,
Щоб кожному радісно й весело було.
Бажаємо друзів, веселих пригод,
Цікавих книжок і солодких щедрот.
Хай мрії здійсняться, хай радість не згасне,
А ваше дитинство буде прекрасним!
***
Нехай дитячий сміх лунає,
Нехай любов усіх єднає.
Хай кожен дім теплом зігріває,
А кожна дитина щастя відчуває.
Хай будуть поруч добрі люди,
Які підтримають усюди.
Здоров’я, миру і добра,
Щоб доля світлою була!