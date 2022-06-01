Привітання з Міжнародним днем захисту дітей 2022 року: картинки українською, листівки, проза, вірші

1 червня щорічно святкують Міжнародний день захисту дітей. Не забудьте подарувати трішки свята наймолодшим українцям, які так потребують хорошого настрою в ці важкі часи. ТСН.ua підготував добірку теплих привітань в Міжнародний день захисту дітей: картинки українською, вірші та прозу.

Міжнародний день захисту дітей: історія свята

Щороку в перший день літа, 1 червня, у всьому світі святкується Міжнародний день захисту дітей. Рішення про створення такого свята було прийнято під час сесії Міжнародної демократичної федерації жінок 1949 року в Парижі. Заснування такого дня ініціювали через те, що в багатьох країнах світу залишилося чимало дітей без батьків та даху над головою після Другої світової війни.

Вперше Міжнародний день захисту дітей відсвяткували в 50 країнах вже наступного 1950 року. Відтоді подія стала однією з наймасштабніших у всьому світі. Головна мета свята - привернути увагу громадськості, урядових установ та організацій до проблем, що спрямовані на реалізацію різноманітних заходів для забезпечення добробуту дітей в світі.

Існує навіть окремий символ цього дня - зелений прапор, на якому зображена планета Земля, а довкола неї - фігурки дітей різних рас та національностей.

Міжнародний день захисту дітей: привітання у прозі

У перший літній день в Україні, як і у всьому світі, відзначають добре і радісне свято – День захисту дітей. Любі діти! Ви – майбутнє нашої держави, яке формується у сьогоденні. Тож наполегливо оволодівайте знаннями, творчо мисліть, розвивайте свої здібності, щоб стати гідним громадянином України.

***

Діти – маленькі частинки великого щастя, ім’я якому – Життя! Діти – це диво, яке наповнює життя кожного дорослого щирою радістю і теплотою. Діти так потребують любові, турботи і батьківської ласки! Так хочеться, щоб кожне дитяче серце не було обділене цим маленьким щастям. У День Захисту Дітей бажаю кожній дитині міцної сім’ї і всього необхідного для безтурботного дитинства. Нехай дитячі посмішки висвітлюють нашу планету, і кожен із маленьких мешканців нашої землі буде здоровим і щасливим.

***

Вітаю з днем захисту дітей! Бажаю благополуччя в кожну сім’ю. Щасливих щирих дитячих очей. Здоров’я і достатку, душевної теплоти і сердечності, повноцінної уваги, турботи і розуміння. Бережіть дітей, адже вони наше продовження!

***

Діти – це наше майбутнє, наш сенс життя і наше щастя. Нехай вони про війни і ворожнечі дізнаються лише з книг і ніколи не побачать ці біди наяву. Нехай дітям завжди світить сонце яскраво, життя дарує приємні подарунки, а вночі на чистому небі для них сяятимуть мільйони красивих зірок.

***

Діти – це безмежна ще не зіпсована щирість і відвертість. Їх майбутнє залежить від нас. Наше майбутнє залежить від них. Діти – це ангели. Вони не повинні страждати від того, що хтось вважає їх чужими. Вони повинні жити в світі, який не знає, що таке жорстокість, біль та насильство. Давайте створимо для них такий світ разом!

Міжнародний день захисту дітей: вірші до свята

Дуже гарне свято

Завітає влітку.

Принесе всім радість,

Сонце, сміх і світло.

Бо на перше червня

Діток ми вітаєм –

Хлопчиків, дівчаток.

Щастя їм бажаєм!

Бо для них сьогодні

Все, що є на світі.

Головне, щоб були

Щасливі всі діти!

***

Хай небо буде чистим, без хмаринок.

Хай сонечко лоскоче до нестями!

Нехай здоровими зростають діти

І хай щасливі будуть мами!

Ми бажаєм нині вам багато

З Днем захисту дітей,

Із вашим святом!

***

У найперший день червня

Вітаємо всіх дітей!

Нехай життя буде чудне,

Повне казок і вогнів,

Сміху, радощів, веселощів,

Ласки, ігор і любові,

Привітань і подарунків.

Нехай граються малюки!

***

Всміхається сонце привітно й ласкаво,

Цей день на планеті хай щастям сія.

Час радісно лине, змістовно й цікаво

Добробутом повниться кожна сім’я

Хай війни стихають від сміху дитини,

Душа очищається, серце співа,

А розум підносить крізь будні людину,

Порядність всю землю нехай обійма!

***

Коли у небі сонечко сміється,

А в полі, лузі квіти розцвітають,

Тоді нас всіх із цим прекрасним святом –

З днем захисту дітей завжди вітають.

Міжнародний день захисту дітей: картинки українською мовою

Міжнародний день захисту дітей: картинки / Фото: ТСН.ua

Міжнародний день захисту дітей: картинки / Фото: ТСН.ua

Міжнародний день захисту дітей: картинки / Фото: ТСН.ua

Міжнародний день захисту дітей: картинки / Фото: ТСН.ua

Міжнародний день захисту дітей: картинки / Фото: ТСН.ua