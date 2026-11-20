Привітання з Міжнародним днем захисту дітей 2022 року: картинки українською, листівки, проза, вірші

Привітання з Днем захисту дітей 2026 року / © pexels.com

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Нагадаємо, що до 30 травня 2025 року в Україні День захисту дітей святкувався 1 червня. Проте за указом президента Володимира Зеленського дату святкування було перенесено на Всесвітній день дитини (20 листопада).

Міжнародний день захисту дітей: привітання у прозі

Вітаю з Днем захисту дітей! Бажаю кожній дитині щасливого дитинства, сповненого веселих пригод, цікавих відкриттів, вірної дружби та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай поруч завжди будуть люблячі люди, які підтримають, захистять і допоможуть подолати будь-які труднощі. Бажаю всім дітям міцного здоров’я, мирного неба та якомога більше приводів для усмішок!

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З Днем захисту дітей! Нехай дитячі роки будуть наповнені любов’ю, турботою, родинним затишком і приємними спогадами. Бажаю малечі зростати здоровою, допитливою та впевненою у власних силах, сміливо мріяти й відкривати для себе світ. Батькам бажаю терпіння, мудрості та радості від кожного досягнення своїх дітей. Нехай у кожній родині панують злагода та взаєморозуміння!

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Вітаю з Днем захисту дітей! Нехай кожен хлопчик і кожна дівчинка мають можливість навчатися, гратися, знаходити друзів і будувати плани на майбутнє. Бажаю, щоб дитячі роки проходили під мирним небом, у безпеці та любові. Нехай усі діти будуть захищені від небезпек, а їхні найсміливіші мрії обов’язково здійснюються!

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Зі святом маленьких мрійників! Нехай дитячі очі завжди сяють від щастя, серця будуть сповнені доброти, а кожен новий день приносить цікаві пригоди та приємні несподіванки. Бажаю кожній дитині мати люблячу родину, справжніх друзів і дорослих, яким можна довіряти. Нехай у житті буде багато обіймів, щирого сміху, подарунків і здійснених бажань!

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Прийміть найщиріші вітання з Днем захисту дітей! Нехай це свято нагадує дорослим про відповідальність за дитяче щастя, безпеку та майбутнє. Бажаю всім дітям міцного здоров’я, цікавого навчання, захопливих подорожей і незабутніх канікул. Нехай кожна дитина відчуває себе потрібною, коханою та захищеною, а батьки завжди знаходять сили й можливості дарувати своїм малюкам щасливе дитинство!

Міжнародний день захисту дітей: вірші до свята

З Днем захисту дітей вітаємо щиро,

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Бажаємо радості, щастя і миру!

Хай сонечко світить, веселка сміється,

А все, що задумали, легко вдається.

Хай будуть цікаві щодня відкриття,

Приємні сюрпризи й щасливе життя.

Хай поруч завжди будуть рідні й друзі,

А смуток обходить усіх вас в окрузі!

***

Дитинство — це казка, де мрії живуть,

Де щастя і радість на кожному кроці чекають.

Нехай усі діти здоровими ростуть,

А добрі дорослі завжди захищають!

Бажаємо сонця, тепла і добра,

Щоб доля щаслива у кожного була.

Хай мирне дитинство дарує вам світ,

А радість і усмішки тривають багато літ!

***

Хай небо над вами безхмарним буває,

Хай кожна дитина щасливо зростає.

Хай буде у домі любов і тепло,

Щоб горе й тривога вас не знайшло.

Бажаємо миру, здоров’я, добра,

Щоб радість у серці щоденно жила.

Хай мрії дитячі здійсняться усі,

А щастя всміхнеться у кожній сім’ї!

***

Маленькі принцеси й відважні герої,

Хай щастя чекає на вас із весною!

Хай сонячні ранки дарують тепло,

Щоб кожному радісно й весело було.

Бажаємо друзів, веселих пригод,

Цікавих книжок і солодких щедрот.

Хай мрії здійсняться, хай радість не згасне,

А ваше дитинство буде прекрасним!

***

Нехай дитячий сміх лунає,

Нехай любов усіх єднає.

Хай кожен дім теплом зігріває,

А кожна дитина щастя відчуває.

Хай будуть поруч добрі люди,

Які підтримають усюди.

Здоров’я, миру і добра,

Щоб доля світлою була!

Міжнародний день захисту дітей: картинки українською мовою

Міжнародний день захисту дітей: картинки / © ТСН.ua

Міжнародний день захисту дітей: картинки / © ТСН.ua

Міжнародний день захисту дітей: картинки / © ТСН.ua

Міжнародний день захисту дітей: картинки / © ТСН.ua

Міжнародний день захисту дітей: картинки / © ТСН.ua

Міжнародний день захисту дітей: картинки / © ТСН.ua

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