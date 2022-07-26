Привітання з народженням донечки: у прозі, віршах, смс, красиві та зворушливі картинки українською

Красиві, зворушливі, милі та прикольні привітання з народженням доньки – невід'ємна частина святкування. Різноманітні картинки, відео та теплі слова надсилають батькам, які подарували світові нове життя. ТСН.ua підібрав для вас відео-привітання з народженням донечки, картинки українською мовою, а також вітання в прозі, віршах та смс.

Привітання з народженням донечки своїми словами

Народження донечки - особливий момент в житті кожної людини. І дуже хочеться подарувати молодим батькам теплі слова. Допоможуть вам в цьому гарні привітання з народженням донечки своїми словами:

Я вітаю тебе з донькою! Тепер у твоєму житті є яскравий промінчик щастя, який завжди зігріє твоє серце. Бажаю донечці твоїй міцних сил, неймовірної краси, унікальних талантів і чудесних миттєвостей життя. Нехай твоя дівчинка росте славною, веселою, допитливою та життєрадісною дитиною.

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Від щирого серця вітаю з народженням маленької принцеси, з появою прекрасної донечки! Бажаю вашій родині всіх благ і достатку, міцного здоров'я і миру. Нехай донька росте на радість батькам, хай її життєвий шлях буде довгим, красивим і щасливим.

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Вітаємо вас з народженням донечки! Бажаємо здоров'я крихітці та матусі. Нехай малятко в цьому житті завжди оточують тільки щастя і любов, щоб її дзвінкий сміх завжди радував вас. Нехай ангели завжди оберігають крихітку і кожен крок в житті буде вдалим!

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Вітаємо з народженням вашого скарбу – вашої донечки! Нехай росте красунею і розумницею на радість всій родині. Нехай буде здоровою і щасливою. Вам же, батьки, бажаємо величезного терпіння, сил і енергії у вихованні вашої принцеси.

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Сьогодні у вашій родині поповнення, з яким я хочу вас щиро привітати! Ваше життя кардинально зміниться, адже тепер у вас є маленьке диво, яке з часом буде перевертати будинок і показувати вам, хто насправді головний. Вашій принцесі я бажаю, щоб вона була здоровою, щасливою і красивою! Вам же – терпіння і безліч приємних, теплих моментів, які стануть вашими особливими спогадами. Подарувавши вам дочку, Бог зробив вашій родині величезний комплімент, адже дівчинка – це не тільки мамина радість, а й татова велика, хоч і така маленька, слабкість!

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Вітаю з народженням доньки. Бажаю їй міцного здоров'я, нехай росте щасливою і дарує радість всім близьким. Мамі – більше сну, а татові – терпіння. Щоб у вашому домі голосно звучав пустотливий сміх, який буде зігрівати ваші серця. Нехай у дитини все складеться якнайкраще. Бажаю досягти їй грандіозних висот. Нехай вона буде така ж красива і розумна, як мама, і сильна духом, як тато.

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Сьогодні ти стала мамою принцеси! Я щиро вітаю тебе з народженням маленького дива. Бажаю, щоб дочка росла здоровою, підкорювала всіх своєю красою і радувала тебе кожен день. Нехай неминучі безсонні ночі стануть лише приємним спогадом, а ту турботу, яку ти подаруєш своїй принцесі, вона буде цінувати все життя.

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Привітаю з народженням прекрасної донечки. Нехай вона буде найщасливішою, найулюбленішою, найкращою дівчинкою в світі. Бажаю Вам добра і благополуччя, міцного здоров'я і сил, достатку і вічної любові.

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Вітаю з народженням донечки! Нехай маленька принцеса росте здоровою, допитливою, такою чудовою, як її мама, і мудрою, як тато! Бажаємо вашій родині великої любові, і нехай дитячий сміх в будинку не закінчується!

***

Вітаю з народженням доньки! Нехай крихітка росте здоровою, побільше посміхається і кожен день радує новими вміннями. Бажаю, щоб нічки завжди були спокійними, памперси — сухими, а батьківське терпіння — нескінченним.

Вітання з народженням дівчинки: вірші

З народженням донечки все в сім'ї змінюється, адже ваша родина поповнилася ще на одного члена. Саме тому родичі, знайомі та друзі намагаються подарувати теплі слова та привітання з народженням донечки. Зробити це часто складно, саме тому ТСН.ua підібрав для вас ці вірші:

Ангел маленький спустився до вас,

Буде щастя вам повсякчас.

Хай зростає здоровою доня,

Хай буде щасливою її доля.

Щоб тішило вас дитятко,

Гарненьке, миле мишенятко.

Батькам наснаги й сил бажаємо,

З народженням донечки вітаємо.

***

З щасливим днем в житті вітаю,

А вашій донечці бажаю

Рости здоровою, красивою,

А головне — щасливою!

Хай крихітка тривог не знає,

Підтримку вашу відчуває,

Хай перешкод в її житті не буде

І завжди поруч будуть рідні люди!

***

Вітаю з милим янголятком,

Гарненьким крихітним дівчатком.

Хай донечка, маленьке диво,

Росте здорова і щаслива.

Зросте принцеса дуже стрімко

І скаже своє перше слово.

Хай дівчинка сміється дзвінко

І в неї буде все чудово!

***

У вашім домі доня народилась,

Неначе друге сонце засвітилось!

З цим днем я хочу привітати

Батькам й малечі щиро побажати,

Щоб Бог подарував щасливу долю,

Була спокійна щоб, весела і здорова.

Терпіння вам, наснаги й добра,

Щасливою щоб виросла дочка!

***

Ангел з небес спустився,

У вашому домі оселився.

Тепер ви маєте донечку гарненьку,

Хай буде вам вона здоровенька.

Хай доля на неї чекає легка,

Сповнена щастя, достатньо добра.

Щоб сміх її без перестанку звучав,

Вам натхнення додавав.

***

З донечкою вас вітаємо,

Хай здоровою росте.

І красунею буде в маму,

В тата мудрості візьме!

Буде донечка найкраща,

Сама люба на землі.

Добра в мами помічниця,

В тата – гордість на всі дні!

***

З народженням принцеси!

Доля хай дарує щедро

Їй лиш кращі подарунки —

Успіх, щастя і фортуну.

Хай завжди буде здорова,

Має розум гарний, вроду,

Щиро й весело сміється,

Їй нехай усе вдається!

***

Янголятко народилось

І життя батьків змінилось.

Доня хай росте щаслива,

Ніжна, добра і красива.

Доля хай її балує,

Подарунки хай дарує.

Хай в житті усе вдається,

Нехай радісно сміється.

***

З донечкою вас, батьки,

Вітаємо залюбки,

Щоб здоровенька була,

І щасливою жила.

Щоб на радість на добро —

Подаруйте їй тепло.

Ми даруєм побажання,

Вам терпіння і кохання.

Щоб красивою росла,

І не знала вона зла,

Тільки посмішок ляльок

Татові грошей мішок.

Ангела їй охоронця —

Небесного оборонця,

Щоб раділи з нею всі,

І пестили бабусі.

***

Ваша крихітко з’явилась

У родинному житті.

Хай росте на радість рідним:

Мамі, татові, собі!

Хай дивує світ красою

Та розумничкою росте.

Добрий янгол-охоронець

За собою хай веде!

Донечці бажаю щастя

В світлім радіснім житті.

Буде хай воно прекрасним

З перших днів та назавжди!

Прикольні привітання з народженням донечки: короткі смс

Якщо ви не можете подарувати теплі слова вітань особисто, варто надіслати красиве чи прикольне смс-повідомлення. Такі короткі привітання з народженням донечки стануть чудовим доповненням до подарунка:

Вітаємо з маленьким дивом, з теплим щастям! Нехай ваша принцеса росте на радість мамі, татові й всій сім'ї. Спокійних ночей, здорових зубів, гарного апетиту, рум'яних щічок і постійних посмішок. З новонародженою!

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Від щирого серця вітаю з народженням прекрасної дівчинки, чудової донечки! Бажаю, щоб малятко росло щасливою і веселою, щоб її життя було світлим і добрим. Нехай у вашій родині завжди панують мир і любов, а дочка нехай буде великою радістю і справжньою гордістю.

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Вітаємо Вас з народженням маленької принцеси! Нехай росте вона розумною, слухняною і допитливою дівчинкою! Нехай буде веселою, щасливою, здоровою і радує батьків своїми успіхами!

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І я привітаю вас з народженням прекрасної донечки! Нехай вона буде найщасливішою, найулюбленішою, найкращою дівчинкою у світі. Бажаю вам добра і добробуту, міцного здоров'я і сил, достатку і вічної любові.

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Дорогі матуся і татусь, вітаємо вас з народженням донечки! Нехай ваша квіточка зростає і кожен день радує своїми досягненнями. Міцного здоров'я дівчинці та радісного сміху. Ну а вам, батькам, терпіння, достатку і сил у вихованні принцеси!

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Вітаємо батьків з народженням безцінного скарбу, донечки! Нехай росте вона красунею, розумницею та просто щасливою людиною! Міцного здоров'я малятку і матусі!

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Вітаю вас з народженням донечки! Нехай ваша маленька принцеса росте здоровою, щасливою, коханою! А вам бажаю сили, терпіння, достатку, приємних клопотів, радості та щастя в вихованні маленького дива!

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Вітаю з народженням дочки! Бажаю їй і тобі міцного здоров’я, щастя. Нехай Вам щастить, везіння, щоб дитячий сміх завжди розливався по дому, а дівчинка твоя росла міцною, розумною, красивою. І нехай Бог її зберігає.

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Сердечно вітаємо, дорогі наші, з народженням дочки! Любимо Вас і обіймаємо крихітку! Нехай вам завжди буде нагородою її щастя і веселий сміх. Ви тепер справжня сім’я! Ми впевнені, що дочка народилася під щасливою зіркою, яка завжди буде приносити їй удачу!

***

Нехай ваша дочка буде розумницею, помічницею, доброю людиною і прекрасною господинею. Безмежної любові і здоров’я.

Вітаю з народженням донечки: картинки українською мовою

З народженням донечки: картинки / Фото: ТСН.ua

З народженням донечки: картинки / Фото: ТСН.ua

З народженням донечки: картинки / Фото: ТСН.ua

З народженням донечки: картинки / Фото: ТСН.ua

З народженням донечки: картинки / Фото: ТСН.ua

З народженням донечки: картинки / Фото: ТСН.ua

З народженням донечки: картинки / Фото: ТСН.ua

З народженням донечки: картинки / Фото: ТСН.ua

З народженням донечки: картинки / Фото: ТСН.ua