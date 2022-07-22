Привітання з народженням сина: у прозі, віршах, смс, красиві та зворушливі картинки українською

Красиві, зворушливі, милі та прикольні привітання з народженням сина – невід'ємна частина святкування. Різноманітні картинки, відео та теплі слова надсилають батькам, які подарували світові нове життя. ТСН.ua підібрав для вас відео-привітання з народженням сина, картинки українською мовою, а також вітання в прозі, віршах та смс.
Привітання з народженням сина своїми словами
Вітання з народженням сина повинні нести в собі не лише позитивні емоції, але й щирі почуття тих, хто їх дарує батькам. Тому дуже важливо вкласти в привітання частинку своєї душі. Якщо вірші вам не до вподоби, краще зупинитися на привітаннях з народженням сина в прозі. Так ви завжди зможете підібрати правильні слова:
Вітаю з народженням синочка! Нехай малюк росте здоровеньким, на радість батькам, стане вашою гордістю та опорою. Бажаю тільки позитивних моментів в новому етапі вашого життя, терпіння, миру і щастя в вашу сім'ю!
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Милі батьки прекрасного малюка! Вітаю вас з найщасливішим днем вашого життя – з появою маленького! Нехай ваш син росте здоровим, міцним, сильним і розумним. Бажаю вам, молоді батьки, сил і натхнення, мудрості та терпіння. Нехай ваше нове і цікаве життя стане схожим на чарівну веселку і забарвиться яскравими кольорами любові, щастя, посмішок, сміху, приємних хвилювань, непередаваних відчуттів і незабутніх спогадів. Нехай життя наповниться дитячим сміхом, веселощами, дивовижними й казковими моментами. Нехай ваш чудовий синок стане для вас не тільки надією та опорою, а й гордістю і захистом!
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Яке це все ж таки щастя! Народився син – гордість батька і мамин улюбленець. Маленькі очі тільки недавно розкрилися, а вже пильно вивчають навколишній світ. Бажаю батькам стати відмінним прикладом для свого чада і завжди берегти його. Попереду чекає багато! Радість за успіхи улюбленого сина і спільне переживання проблем. Кожну його емоцію відтепер ви пропускаєте крізь себе. Терпіння вам, батьки, й невичерпної любові одне до одного. Любляча сім'я – запорука щасливого життя дитини.
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Вітаю з народженням сина! Бажаю хлопчику міцних сил і міцного здоров'я, дивовижних миттєвостей і в цілому щасливого дитинства. Нехай ангел завжди зберігає вашого синочка від бід, хай у вашій родині завжди панує гармонія та ідилія. Миру вам, щасливого батьківства та материнства, і життєрадісного сина!
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Вітаю вас з таким цінним подарунком – народженням синочка. Діти – це квіточки життя, так нехай ваш цвіт росте здоровим, щасливим і розумним хлопчиком. Я бажаю йому бути щасливим чоловіком, який буде ставити перед собою великі цілі та приголомшливі мрії. Зростайте, живіть і насолоджуйтеся кожною хвилиною разом, адже дітки так швидко ростуть! Зі святом!
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У цей світ прийшла нова людина – крихітний хлопчик, ваш син! Ви для нього тепер – все, весь світ у двох люблячих людях! Я бажаю, щоб почуття захоплення і любові, яке ви відчуваєте зараз, з роками міцніло й перетворилося на справжню, міцну, вірну і безмежну батьківську любов! Нехай ваш син буде щасливою людиною, добрим і чуйним, красивим і тілом, і душею! Радості йому і теплоти на все довге життя!
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Вітаю з народженням маленького янголятка! Нехай синочок від перших днів життя дарує тільки приємні клопоти та безмежне щастя! Бажаю, щоб він ріс активним, здоровим і життєрадісним чоловіком! Нехай миле сонечко висвітлює життя всієї родини!
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З народженням синочка! Нехай ваш хлопчик має богатирське здоров’я та веселу вдачу! Нехай росте красивим та кмітливим, добрим та чесним. Хай у нього буде багато друзів та цікавих занять. Бережіть своє сонечко, радійте йому, навчайте мудрим речам!
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Від усієї душі вітаємо вас з появою синочка! Сьогодні ви придбали новий статус – батьки. Тепер ваша сім’я стала повною і єдиною. Нехай син росте здоровим, а ви будьте для нього найкращим прикладом. Бережіть і любіть вашого хлопчика!
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Вітаю з народженням сина – з поповненням! Нехай росте здоровим, міцним, витривалим, сильним, надійним чоловіком. Хай ваш дім завжди буде наповнений радістю, усмішками і завзятим дитячим сміхом, який завжди вас змусить посміхнутися навіть у найпохмуріший день!
З народженням сина: привітання у віршах
Народження сина - особлива подія в житті кожної сім'ї. І тому так важливо як слід привітати з цим чудовим днем молодих батьків. А що краще може передати почуття, ніж привітання з народженням сина у віршах:
Вітаю із маленьким дивом!
Росте здоровим хай, щасливим,
Хай Бог його благословляє
І від негод охороняє.
Дарує щастя вам багато,
Раділи щоб і мама, й тато.
Хай мужнім виросте і сильним.
З народженням вітаю сина!
***
З народженням синочка,
З прекрасною подією!
Хай збудеться для нього все,
Про що ви тільки мрієте!
Нехай щасливим буде
Малятко золоте.
Хай хлопчик сильним і здоровим,
Богатирем росте!
***
Привітання мамі й татку
З народженням хлоп'ятка!
Красенем хай він зростає
І здоров'я, й мудрість має!
Хай найкращим буде сином
І продовжить рід родини,
Радістю всіх звеселяє,
Щастя хай його чекає!
***
Первісток щасливий
Хай росте у вас!
Буде хай вродливий
Він і без прикрас.
Чемним виростає,
Любить хай батьків,
І не забуває,
Їх серед світів!
***
У вас народився син,
Надія і опора,
Хоч стане він таким
Зовсім ще не скоро.
Йому іще пройти
По життю всі етапи,
З ним поруч на шляху
Нехай будуть мама й тато!
***
Хай росте здоровим твоє немовлятко,
Хай його охороняють з неба ангелятка,
Хай Господь зішле дитині добру долю
Від нині й на всі прийдешні дні!
***
Любе дитятко, мамина втіхо,
Іскрися здоров'ям й дзвіночками сміху.
Щоб радість і щастя тебе обняли,
Щоб ангели Божі тебе охороняли!
***
Подарував вам Бог синочка,
І щастя в дім подарував —
Малого, гарного дубочка,
Якого батько так чекав.
А ми вітаємо вас щиро.
На радість хай він вам росте.
В родині затишку і миру
Ми вам бажаєм над усе.
Утіху майте від дитини.
Хай він здоровенький росте.
І сонце світить вам щоднини.
Ви все для сина віддасте.
***
Нехай синочок росте здоровенький,
Розумний, кмітливий і височенький,
Щоб все йому давалося злегка,
Що забажає його голівонька.
Батькам сили й терпіння,
А Господь хай дасть своє благословіння!
***
З народженням синочка!
Летить хай рік за рочком,
Хай скаже перше слово
І хай росте здоровим.
Хай спить всю ніч спокійно,
Сміється мелодійно,
Завжди вас звеселяє,
Надію в вас вселяє.
Вам, любі мамо й тато,
Бажаю подолати
Проблеми й перешкоди,
Щоб мати насолоду!
Привітання з народженням сина: прикольні короткі смс
Якщо ви хочете надіслати смс-повідомлення молодим батькам, у яких народився хлопчик, тоді потрібно підібрати цікаві привітання з народженням сина:
Від щирого серця вітаю з народженням прекрасного хлопчика, з появою на світ чудесного сина. Бажаю вашій родині всіх благ, миру, достатку, любові й терпіння. Нехай синочок росте міцним і здоровим, веселим і цікавим, найкращим і чудовим. Нехай його життя буде щасливим і добрим!
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Вітаємо з народженням сина! Нехай ваш малюк росте чуйним, добрим хлопчиком, має багато друзів і завжди буде щасливий!
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Вітаю вас з поповненням в сім'ї! Нехай цей крихітний хлопчик наповнить ваше життя сенсом і щастям. Нехай синочок кожен день приносить радість і позитив. Бажаю, щоб він став гідною опорою своїм татові й мамі. Нехай він буде вашою гордістю. З народженням синочка вас!
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З народженням сина шлю щирі вітання! Хай янголятко почувається добре, спить міцно та солодко і росте щасливим!
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Найпрекрасніше у світі чудо сталося з тобою – у тебе народився синочок. Я від щирого серця вітаю тебе з народженням сина. Нехай росте здоровеньким, тямущим, веселим, міцним, активним малюком. Ти молодець, щастя тобі й твоїй дитинці!
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З народженням богатиря вас! Нехай росте міцненьким, розумним і слухняним хлопчиком!
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Вітаю вашу сім'ю з народженням маленького чуда! Нехай син стане радістю, захистом і підтримкою мамі й татові. Бажаю йому рости міцним, розумним, обдарованим і чуйним, і нехай його життя буде щасливим і світлим!
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Вітаю з новонародженим! Бажаємо, щоб він став маминим захисником і батьковим помічником!
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Вітаю від душі з народженням чудового сина. Нехай малюк росте міцним і сильним, сміливим і відважним, розумним і красивим, веселим і добрим. Бажаю щастя на його життєвому шляху, достатку і миру вашій родині!
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З народженням сина
Від душі вас вітаємо.
Світлої долі
Малюку ми бажаємо.
Хай малеча дарує
Вам щасливі хвилини.
Хай зростає й процвітає,
Стане гордістю родини.
Відео-привітання з народженням сина
Музичне привітання з народженням сина для молодих батьків:
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