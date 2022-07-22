Привітання з народженням сина: у прозі, віршах, смс, красиві та зворушливі картинки українською

Красиві, зворушливі, милі та прикольні привітання з народженням сина – невід'ємна частина святкування. Різноманітні картинки, відео та теплі слова надсилають батькам, які подарували світові нове життя. ТСН.ua підібрав для вас відео-привітання з народженням сина, картинки українською мовою, а також вітання в прозі, віршах та смс.

Привітання з народженням сина своїми словами

Привітання з народженням сина своїми словами / Фото: pixabay.com

Вітання з народженням сина повинні нести в собі не лише позитивні емоції, але й щирі почуття тих, хто їх дарує батькам. Тому дуже важливо вкласти в привітання частинку своєї душі. Якщо вірші вам не до вподоби, краще зупинитися на привітаннях з народженням сина в прозі. Так ви завжди зможете підібрати правильні слова:

Вітаю з народженням синочка! Нехай малюк росте здоровеньким, на радість батькам, стане вашою гордістю та опорою. Бажаю тільки позитивних моментів в новому етапі вашого життя, терпіння, миру і щастя в вашу сім'ю!

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Милі батьки прекрасного малюка! Вітаю вас з найщасливішим днем ​​вашого життя – з появою маленького! Нехай ваш син росте здоровим, міцним, сильним і розумним. Бажаю вам, молоді батьки, сил і натхнення, мудрості та терпіння. Нехай ваше нове і цікаве життя стане схожим на чарівну веселку і забарвиться яскравими кольорами любові, щастя, посмішок, сміху, приємних хвилювань, непередаваних відчуттів і незабутніх спогадів. Нехай життя наповниться дитячим сміхом, веселощами, дивовижними й казковими моментами. Нехай ваш чудовий синок стане для вас не тільки надією та опорою, а й гордістю і захистом!

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Яке це все ж таки щастя! Народився син – гордість батька і мамин улюбленець. Маленькі очі тільки недавно розкрилися, а вже пильно вивчають навколишній світ. Бажаю батькам стати відмінним прикладом для свого чада і завжди берегти його. Попереду чекає багато! Радість за успіхи улюбленого сина і спільне переживання проблем. Кожну його емоцію відтепер ви пропускаєте крізь себе. Терпіння вам, батьки, й невичерпної любові одне до одного. Любляча сім'я – запорука щасливого життя дитини.

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Вітаю з народженням сина! Бажаю хлопчику міцних сил і міцного здоров'я, дивовижних миттєвостей і в цілому щасливого дитинства. Нехай ангел завжди зберігає вашого синочка від бід, хай у вашій родині завжди панує гармонія та ідилія. Миру вам, щасливого батьківства та материнства, і життєрадісного сина!

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Вітаю вас з таким цінним подарунком – народженням синочка. Діти – це квіточки життя, так нехай ваш цвіт росте здоровим, щасливим і розумним хлопчиком. Я бажаю йому бути щасливим чоловіком, який буде ставити перед собою великі цілі та приголомшливі мрії. Зростайте, живіть і насолоджуйтеся кожною хвилиною разом, адже дітки так швидко ростуть! Зі святом!

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У цей світ прийшла нова людина – крихітний хлопчик, ваш син! Ви для нього тепер – все, весь світ у двох люблячих людях! Я бажаю, щоб почуття захоплення і любові, яке ви відчуваєте зараз, з роками міцніло й перетворилося на справжню, міцну, вірну і безмежну батьківську любов! Нехай ваш син буде щасливою людиною, добрим і чуйним, красивим і тілом, і душею! Радості йому і теплоти на все довге життя!

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Вітаю з народженням маленького янголятка! Нехай синочок від перших днів життя дарує тільки приємні клопоти та безмежне щастя! Бажаю, щоб він ріс активним, здоровим і життєрадісним чоловіком! Нехай миле сонечко висвітлює життя всієї родини!

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З народженням синочка! Нехай ваш хлопчик має богатирське здоров’я та веселу вдачу! Нехай росте красивим та кмітливим, добрим та чесним. Хай у нього буде багато друзів та цікавих занять. Бережіть своє сонечко, радійте йому, навчайте мудрим речам!

***

Від усієї душі вітаємо вас з появою синочка! Сьогодні ви придбали новий статус – батьки. Тепер ваша сім’я стала повною і єдиною. Нехай син росте здоровим, а ви будьте для нього найкращим прикладом. Бережіть і любіть вашого хлопчика!

***

Вітаю з народженням сина – з поповненням! Нехай росте здоровим, міцним, витривалим, сильним, надійним чоловіком. Хай ваш дім завжди буде наповнений радістю, усмішками і завзятим дитячим сміхом, який завжди вас змусить посміхнутися навіть у найпохмуріший день!

З народженням сина: привітання у віршах

З народженням сина: привітання у віршах / Фото: pixabay.com

Народження сина - особлива подія в житті кожної сім'ї. І тому так важливо як слід привітати з цим чудовим днем молодих батьків. А що краще може передати почуття, ніж привітання з народженням сина у віршах:

Вітаю із маленьким дивом!

Росте здоровим хай, щасливим,

Хай Бог його благословляє

І від негод охороняє.

Дарує щастя вам багато,

Раділи щоб і мама, й тато.

Хай мужнім виросте і сильним.

З народженням вітаю сина!

***

З народженням синочка,

З прекрасною подією!

Хай збудеться для нього все,

Про що ви тільки мрієте!

Нехай щасливим буде

Малятко золоте.

Хай хлопчик сильним і здоровим,

Богатирем росте!

***

Привітання мамі й татку

З народженням хлоп'ятка!

Красенем хай він зростає

І здоров'я, й мудрість має!

Хай найкращим буде сином

І продовжить рід родини,

Радістю всіх звеселяє,

Щастя хай його чекає!

***

Первісток щасливий

Хай росте у вас!

Буде хай вродливий

Він і без прикрас.

Чемним виростає,

Любить хай батьків,

І не забуває,

Їх серед світів!

***

У вас народився син,

Надія і опора,

Хоч стане він таким

Зовсім ще не скоро.

Йому іще пройти

По життю всі етапи,

З ним поруч на шляху

Нехай будуть мама й тато!

***

Хай росте здоровим твоє немовлятко,

Хай його охороняють з неба ангелятка,

Хай Господь зішле дитині добру долю

Від нині й на всі прийдешні дні!

***

Любе дитятко, мамина втіхо,

Іскрися здоров'ям й дзвіночками сміху.

Щоб радість і щастя тебе обняли,

Щоб ангели Божі тебе охороняли!

***

Подарував вам Бог синочка,

І щастя в дім подарував —

Малого, гарного дубочка,

Якого батько так чекав.

А ми вітаємо вас щиро.

На радість хай він вам росте.

В родині затишку і миру

Ми вам бажаєм над усе.

Утіху майте від дитини.

Хай він здоровенький росте.

І сонце світить вам щоднини.

Ви все для сина віддасте.

***

Нехай синочок росте здоровенький,

Розумний, кмітливий і височенький,

Щоб все йому давалося злегка,

Що забажає його голівонька.

Батькам сили й терпіння,

А Господь хай дасть своє благословіння!

***

З народженням синочка!

Летить хай рік за рочком,

Хай скаже перше слово

І хай росте здоровим.



Хай спить всю ніч спокійно,

Сміється мелодійно,

Завжди вас звеселяє,

Надію в вас вселяє.



Вам, любі мамо й тато,

Бажаю подолати

Проблеми й перешкоди,

Щоб мати насолоду!

Привітання з народженням сина: прикольні короткі смс

Привітання з народженням сина: прикольні смс / Фото: pixabay.com

Якщо ви хочете надіслати смс-повідомлення молодим батькам, у яких народився хлопчик, тоді потрібно підібрати цікаві привітання з народженням сина:

Від щирого серця вітаю з народженням прекрасного хлопчика, з появою на світ чудесного сина. Бажаю вашій родині всіх благ, миру, достатку, любові й терпіння. Нехай синочок росте міцним і здоровим, веселим і цікавим, найкращим і чудовим. Нехай його життя буде щасливим і добрим!

***

Вітаємо з народженням сина! Нехай ваш малюк росте чуйним, добрим хлопчиком, має багато друзів і завжди буде щасливий!

***

Вітаю вас з поповненням в сім'ї! Нехай цей крихітний хлопчик наповнить ваше життя сенсом і щастям. Нехай синочок кожен день приносить радість і позитив. Бажаю, щоб він став гідною опорою своїм татові й мамі. Нехай він буде вашою гордістю. З народженням синочка вас!

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З народженням сина шлю щирі вітання! Хай янголятко почувається добре, спить міцно та солодко і росте щасливим!

***

Найпрекрасніше у світі чудо сталося з тобою – у тебе народився синочок. Я від щирого серця вітаю тебе з народженням сина. Нехай росте здоровеньким, тямущим, веселим, міцним, активним малюком. Ти молодець, щастя тобі й твоїй дитинці!

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З народженням богатиря вас! Нехай росте міцненьким, розумним і слухняним хлопчиком!

***

Вітаю вашу сім'ю з народженням маленького чуда! Нехай син стане радістю, захистом і підтримкою мамі й татові. Бажаю йому рости міцним, розумним, обдарованим і чуйним, і нехай його життя буде щасливим і світлим!

***

Вітаю з новонародженим! Бажаємо, щоб він став маминим захисником і батьковим помічником!

***

Вітаю від душі з народженням чудового сина. Нехай малюк росте міцним і сильним, сміливим і відважним, розумним і красивим, веселим і добрим. Бажаю щастя на його життєвому шляху, достатку і миру вашій родині!

***

З народженням сина

Від душі вас вітаємо.

Світлої долі

Малюку ми бажаємо.



Хай малеча дарує

Вам щасливі хвилини.

Хай зростає й процвітає,

Стане гордістю родини.

Відео-привітання з народженням сина

Музичне привітання з народженням сина для молодих батьків:

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Картинки з народженням сина: українською мовою

Привітання з народженням сина: картинка / Фото: ТСН.ua

Привітання з народженням сина: картинка / Фото: ТСН.ua

Привітання з народженням сина: картинка / Фото: ТСН.ua

Привітання з народженням сина: картинка / Фото: ТСН.ua

Привітання з народженням сина: картинка / Фото: ТСН.ua

Привітання з народженням сина: картинка / Фото: ТСН.ua

Привітання з народженням сина: картинка / Фото: ТСН.ua

Привітання з народженням сина: картинка / Фото: ТСН.ua

Привітання з народженням сина: картинка / Фото: ТСН.ua