Привітання з Новим Роком 2022, роком Тигра у віршах, прозі, листівках, прикольних смс

Вже зовсім скоро прийде Новий рік 2022, рік Тигра. А це означає, що пора підготувати для рідних, коханих, друзів та колег щирі побажання всього самого найкращого у прийдешньому році. ТСН.ua підготував романтичні, прикольні і душевні привітання з Новим роком 2022 у віршах та прозі, які допоможуть вам бути оригінальними.

Новорічні привітання на рік Тигра: якими вони повинні бути

Готуючись вітати найближчих людей з роком Синього Тигра, необхідно спочатку більше дізнатися про символ Нового року 2022. Адже від цього буде залежати і текст привітання.

Тигр — це сильна та могутня тварина, яка може досягти своєї цілі всього лише одним стрибком. Її не зупиняють перешкоди на шляху. Тому важливо, щоб привітання з Новим роком 2022 включали в себе побажання досягнення поставленої мети, отримання енергії для нових починань та міцного здоров’я.

Також символ прийдешнього року ще й дуже допитливий, він намагається цікавитися всім, що оточує його. Тому, коли готуєте новорічні привітання для колег, обов’язково побажайте їм не зупинятися на досягнутому, йти вперед та вдосконалювати свій професіоналізм.

Красиві новорічні привітання на рік Тигра в віршах та прозі

Листівка з Новим 2022 Роком

Зовсім скоро Бика на посту замінить Тигр. Нехай він принесе вам міцного здоров’я та побільше грошенят, відверне всі невдачі, нагородить тільки гарним настроєм та радістю на всі наступні 12 місяців! Нехай в прийдешньому році всі починання закінчуються лише успіхом!

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З прийдешнім Новим роком 2022! Бажаю вам радості і тепла. Нехай у вашому домі назавжди оселяться щастя, доброта, взаєморозуміння та взаємоповага. Нехай ваше життя сповниться яскравими фарбами, а проблеми та невдачі обходять вас стороною. Бажаємо прекрасного настрою на найближчі 365 днів. Нехай 2022 рік принесе вам лише позитивні моменти та приємні події, а все погане — залишиться в минулому році.

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Віршоване привітання з Новим Роком 2022

З роком Тигра вас вітаю,

Хай щасливим буде він,

Принесе нехай вам вихор

Позитивних тільки змін.

Хай успішними лиш будуть

Починання ваші всі,

Біди вас нехай забудуть,

Буде хай любов в житті.

Гроші теж хай завітають

В новорічну, славну ніч,

Хай достаток процвітає,

Гра завжди вартує свіч.

***

Вітаю Вас я з Новим Роком,

Свіжим, чистим, молодим!

Нехай всі біди, негаразди

В ньому розвіються, як дим!

Прикольні новорічні привітання з роком Тигра в прозі та віршах

Прикольне привітання з Новим 2022 Роком

З Новим 2022 роком! Бажаю нічого не пропускати в прийдешньому році – ні мрію, за яку треба боротися, ні проєкт, який потрібно здати завчасно, ані урок, де чогось можна навчитися. А також бажаю стрункого тіла і товстого гаманця, маленької яхти, маленької вілли і маленького мільйонного статку!

***

Новий рік – це чудове свято, коли янголам, чарівникам та феям доводиться працювати понад норми, щоб приносити радість та посмішки не лише дітям, а й дорослим. Тому бажаю, щоб всі твої побажання були чітко сформульовані і під бій курантів відправилися в небесну канцелярію. Нехай відповідь прийде якнайскоріше, і всі твої мрії збуваються! Бажаю у 2022 році побити особистий рекорд по здійсненню заповітних бажань!

***

Прикольна листівка з Новим 2022 Роком

З Новим 2022 Роком!

Позитиву та везіння,

Радості переплетіння,

Сонячних та гарних днів,

Щоб усе в житті зумів!

***

На порозі 2022 рік

Стукає до хати,

Відкривайте бо стоїть

Дідо бородатий.

З побажаннями добра

Прийшов віншувати:

Щоб ви цілий рік цвіли,

Та були багаті!

Привітання з Новим Роком 2022 для рідних – вірші та проза

Листівка мамі з Новим Роком 2022

Дорога матусю! Вітаю з Новим 2022 роком! Бажаю, щоб усе лихе залишилося у минулому, щоб попереду чекали тільки чудові та радісні події. Також бажаю миру, злагоди, здоров’я, процвітання, везіння, життєвого комфорту та казкового настрою. І нехай прийдешній рік Тигра буде багатим на бажані подарунки та міцні обійми від твоїх дітей.

***

Сестричко! З Новим 2022 Роком! Бажаю здійснення задуманих планів, легкого вирішення складних ситуацій, океану любові, здоров’я, легкості в житті і відсутності проблем!

***

Листівка з прийдешнім Новим Роком 2022

Б’ють годинники 12 разів

Мамо! З Новим 2022 роком!

Нехай він буде повноцінним,

Радісним, здоровим!

І веселим і приємним,

З чудовим настроєм,

І, звичайно ж, із грошима,

Щастям та везінням!

***

Тигр в двері стука,

Тещі я бажаю внуків!

Щоб вродливі та щасливі,

І здорові, і сміливі!

Новорічні привітання з роком Тигра для коханих

Новорічні привітання 2022 для коханих

Моя рідна дівчинка! У цю новорічну ніч, під передзвін курантів! Я хочу побажати тобі гармонії в житті. Тепла і світла! Краси, нехай вона оточує тебе у всьому! І нехай зорепад бажань обрушиться на тебе. І вмить виповниться всі заповітне, закружив тебе в вирі — щастя!

***

Мій коханий, вітаю тебе з Новим 2022 Роком, нехай це свято буде одним з багатьох щасливих днів нашого з тобою життя. Нехай кожен день у році, а не тільки Новий Рік, буде наповнений урочистою радістю і очікуванням дива. Бажаю нам обом отримати від прийдешнього року все, чого ми хочемо.

***

Привітання у віршах для коханих з Новим Роком 2022

З Новим роком поспішаю привітати,

Хай панує в домі благодать,

Хай сніжить і сиплеться в кімнату

Купа грошей.

Є ж кому їх дарувать.

Хай життя запіниться грайливо,

Мов шампанське в келиху, шипить,

Доля хай огорне дбайливо,

І від негараздів захистить!

***

Щастя в Новий рік бажаю,

Сніг хай біди замітає.

Під ялиночку — пакунок,

А від мене — поцілунок.

Привітання з Новим Роком 2022, роком Тигра друзям у віршах та прозі

Новорічні привітання 2022 для друзів

Дорогий друже! Сьогодні я хочу привітати тебе з чарівним святом – Новим 2022 Роком! У цей чудовий день хочу тобі побажати реалізації всіх планів та мрій, досягнення будь-яких цілей! Нехай у твоїй оселі завжди панують мир, взаємна підтримка, сімейний затишок та злагода! Завжди залишайся на позитиві!

***

Друзі! Нехай рік Тигра щедро винагородить вас, принесе нескінченну кількість приємних моментів, успіху у справах та справжнє кохання. Бажаю добробуту вам і вашим рідним, якомога більше досягнень та втілення в життя найзаповітніших бажань. Нехай святкова атмосфера супроводжує вас впродовж всього прийдешнього року.

***

Вірш для друзів з Новим 2022 Роком

В році 2022 бажаю:

12 місяців без хвороб

53 тижні всього найкращого

8760 годин успіху

525600 хвилин кохання

31536000 секунд радості

З Новим 2022 Роком!

***

З Новим роком, друже любий!

Хай життя буде, мов мед.

Щоб цей рік тебе голубив,

І подарував букет

З радощів, кохання, щастя,

Світла сонця і зірок.

Нехай в новім році вдасться

В краще здійснити стрибок!

Новорічні привітання 2022 для колег – проза та вірші

З Новим Роком 2022, колеги!

Бажаю в Новому 2022 році промокнути під доларовим дощем, побути в купі листопадової удачі і відчути лавину щастя! Нехай в будь-яку пору року вас супроводжує успіх, здоров’я і благополуччя. Отримуйте задоволення від кожної хвилини в рік Тигра!

***

Колеги, хочу привітати вас з Новим 2022 Роком і побажати, щоб всі негаразди, непорозуміння та переживання залишилися в минулому році. Щоб в новий рік Ви вступили сповнені нових сил та натхнення!

***

Привітання з Новим Роком 2022

Новий рік біжить до вас,

Та дає такий указ:

Щоб бабло на вас напало,

Та весь рік не відпускало.

Ще торбиночка добра

Щоб завжди у вас була,

А кохання — як зірок,

Величезнійший мішок.

Хай усі здійсняться мрії,

Щоб були весь рік щасливі!

***

Із прийдешнім Вас, колеги!

Нехай підвищиться зарплата,

Щоб веселий Дід Мороз

Всім подаруночок приніс!

У тому подарунку — банку щастя,

Сміху цілий кілограм,

Заклинання від напастей

І пучок везіння вам!

Короткі cмс-привітання з Новим Роком 2022

Короткі смс-вітання з Новим Роком 2022

Вітаю з Новим 2022 роком! Бажаю, щоб рік Тигра почався з гарного настрою, супроводжувався втіленням всього задуманого, та закінчився успіхом на усіх фронтах!

***

Нехай твоє життя в Новому році буде, як шампанське — легким, запаморочливим і смачним!

***

З Новим 2022 Роком: листівка

Грошеняток бiльше вдвоє,

А кохання навiть втроє,

І нехай цей Новий 2022 Рiк

Буде кращим як торік!

***

Оскільки рік Тигра йде

Всім нам точно повезе.

Буде грошей в нас багато,

І підніметься зарплата.

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