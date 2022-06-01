Привітання з першим днем літа: картинки українською, листівки, проза, вірші

Перший день літа - особливий, адже починається улюблена пора року багатьох людей. Саме тому варто надіслати привітання з першим днем літа своїм друзям, родичам і знайомим. А ТСН.ua підібрав для вас прикольні, милі і теплі картинки українською, вірші та гарні слова у прозі.
Привітання з першим днем літа: проза
Нарешті прийшов перший день літа! Бажаю фантастичного часу, чудового настрою, незабутніх канікул і відпусток, тепла, сонечка, подорожей, вражень, знайомств, нових почуттів, прекрасних подій і, звичайно ж, – величезного і міцного здоров'я!
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З першим днем літа – довгоочікуваного, радісного, теплого, сонячного і бажаного! Нехай 1 червня для вас почнеться цілих три місяці позитиву, сонця, вітамінів, відпочинку, гарного настрою та невичерпної енергії!
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Вітаю з першим днем літа! Бажаю, щоб природа і погода нас радували і приносили безліч яскравих, теплих, сонячних днів. Щоб здоров'я не залишало нас і наших близьких. Щоб легкість і гарний настрій стали приводом до багатьох цікавих подій і радості!
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З першим днем літа! Бажаю малинового настрою, теплих дощів, креативних ідей, сонячних одягу і справжнього відпочинку. Нехай драйв і веселощі не покидає вас! Нехай літо буде легким, приємним, яскравим, чудовим, чарівним!
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З настанням літа вітаю! Бажаю гарного настрою, різнокольорових подій, сонячного одягу. Насолоджуйся прекрасною порою. Нехай воно буде сповнене яскравих, приємних і чудесних емоцій.
1 червня: вірші про перший день літа
А літечко несе тепло і ласку.
Все в дивних квітах, в барвах, у красі.
У кожній квіточці я бачу казку
І цілий Всесвіт у дзвінкій росі.
Співає птах на гілочці калини,
Ховаються в плакучих вербах сни…
І раптом теплий дощик серед днини,
Надвечір місяць випливе ясний
І попливе, щоб зорі рахувати.
Затихне все: і поле, і гаї…
І люди теж підуть відпочивати,
Лиш тільки не затихнуть солов’ї.
***
Торкає вітер трави пишнокрилі,
Їх пахощі злітають в небеса…
Розкрилися квіток дарунки милі,
Літневих днів незроджена краса…
Тяжіє небо грозами, дощами,
І сипеться на землю благодать…
Тісне сполучення між небом, нами-
Закріплена веселкою печать…
Танцюють бджоли у медових зборах,
І птахи підіймають небокрай…
Лунає пісня на полях, по долах:
Ще одне літо радо зустрічай!
***
Було уранці літо літенятком,
Обсипаним веснянками кульбаб.
По сонячних, аж золотих кульбабках
Стеливсь джмеля густий медовий бас.
Ставок од сяйва мружився і хлюпав
На берег білий-білий од піску.
З тополі вітер пух ласкавий скубав
І землю застеляв ласкавий пух.
Увечері по-іншому було:
Кульбаби сонні очі постуляли,
А літо зовсім спати не лягало –
Всю ніч зірками й місяцем цвіло.
***
Літо з дощиком прийшло,
Світ чистенько вмило.
Всім надію принесло.
Стало світло й мило.
А навколо стільки квіт,
Всюди чари, ласка.
Зачудований весь світ.
Нас стрічає казка,
Любе сонечко, тепло,
Озеро і річка.
І навколишнє зело,
І м’яка водичка…
В небі ластівки стрімкі,
Працьовиті бджоли.
А на стежечках в’юнкі
Спориші довкола.
І така ясна краса
Зустрічає всюди!
Джміль гуде, летить оса
І веселі люди.
Літо-літечко прийшло,
Я така щаслива!
Нам воно несе тепло,
І багато дива.
***
У відчинене віконце
Зазирнуло зранку сонце
І лоскоче ніжно носик,
І маленькі ніжки босі.
Сяйвом сонця все залито,
В нас гостює справжнє літо
Кольорове та яскраве,
Запашне, смішне, цікаве!
Мама літечку радіє,
Літо всіх маляток гріє,
Щоб росли вони здорові,
Наші «сонечка» чудові!
(Олег Роговенко)