Привітання з першим днем літа: картинки українською, листівки, проза, вірші

Перший день літа - особливий, адже починається улюблена пора року багатьох людей. Саме тому варто надіслати привітання з першим днем літа своїм друзям, родичам і знайомим. А ТСН.ua підібрав для вас прикольні, милі і теплі картинки українською, вірші та гарні слова у прозі.

Привітання з першим днем літа: проза

Нарешті прийшов перший день літа! Бажаю фантастичного часу, чудового настрою, незабутніх канікул і відпусток, тепла, сонечка, подорожей, вражень, знайомств, нових почуттів, прекрасних подій і, звичайно ж, – величезного і міцного здоров'я!

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З першим днем літа – довгоочікуваного, радісного, теплого, сонячного і бажаного! Нехай 1 червня для вас почнеться цілих три місяці позитиву, сонця, вітамінів, відпочинку, гарного настрою та невичерпної енергії!

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Вітаю з першим днем літа! Бажаю, щоб природа і погода нас радували і приносили безліч яскравих, теплих, сонячних днів. Щоб здоров'я не залишало нас і наших близьких. Щоб легкість і гарний настрій стали приводом до багатьох цікавих подій і радості!

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З першим днем літа! Бажаю малинового настрою, теплих дощів, креативних ідей, сонячних одягу і справжнього відпочинку. Нехай драйв і веселощі не покидає вас! Нехай літо буде легким, приємним, яскравим, чудовим, чарівним!

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З настанням літа вітаю! Бажаю гарного настрою, різнокольорових подій, сонячного одягу. Насолоджуйся прекрасною порою. Нехай воно буде сповнене яскравих, приємних і чудесних емоцій.

1 червня: вірші про перший день літа

А літечко несе тепло і ласку.

Все в дивних квітах, в барвах, у красі.

У кожній квіточці я бачу казку

І цілий Всесвіт у дзвінкій росі.

Співає птах на гілочці калини,

Ховаються в плакучих вербах сни…

І раптом теплий дощик серед днини,

Надвечір місяць випливе ясний

І попливе, щоб зорі рахувати.

Затихне все: і поле, і гаї…

І люди теж підуть відпочивати,

Лиш тільки не затихнуть солов’ї.

***

Торкає вітер трави пишнокрилі,

Їх пахощі злітають в небеса…

Розкрилися квіток дарунки милі,

Літневих днів незроджена краса…

Тяжіє небо грозами, дощами,

І сипеться на землю благодать…

Тісне сполучення між небом, нами-

Закріплена веселкою печать…

Танцюють бджоли у медових зборах,

І птахи підіймають небокрай…

Лунає пісня на полях, по долах:

Ще одне літо радо зустрічай!

***

Було уранці літо літенятком,

Обсипаним веснянками кульбаб.

По сонячних, аж золотих кульбабках

Стеливсь джмеля густий медовий бас.

Ставок од сяйва мружився і хлюпав

На берег білий-білий од піску.

З тополі вітер пух ласкавий скубав

І землю застеляв ласкавий пух.

Увечері по-іншому було:

Кульбаби сонні очі постуляли,

А літо зовсім спати не лягало –

Всю ніч зірками й місяцем цвіло.

***

Літо з дощиком прийшло,

Світ чистенько вмило.

Всім надію принесло.

Стало світло й мило.

А навколо стільки квіт,

Всюди чари, ласка.

Зачудований весь світ.

Нас стрічає казка,

Любе сонечко, тепло,

Озеро і річка.

І навколишнє зело,

І м’яка водичка…

В небі ластівки стрімкі,

Працьовиті бджоли.

А на стежечках в’юнкі

Спориші довкола.

І така ясна краса

Зустрічає всюди!

Джміль гуде, летить оса

І веселі люди.

Літо-літечко прийшло,

Я така щаслива!

Нам воно несе тепло,

І багато дива.

***

У відчинене віконце

Зазирнуло зранку сонце

І лоскоче ніжно носик,

І маленькі ніжки босі.

Сяйвом сонця все залито,

В нас гостює справжнє літо

Кольорове та яскраве,

Запашне, смішне, цікаве!

Мама літечку радіє,

Літо всіх маляток гріє,

Щоб росли вони здорові,

Наші «сонечка» чудові!

(Олег Роговенко)

З першим днем літа: картинки українською мовою

З першим днем літа: картинки / Фото: ТСН.ua

З першим днем літа: картинки / Фото: ТСН.ua

З першим днем літа: картинки / Фото: ТСН.ua

З першим днем літа: картинки / Фото: ТСН.ua