Привітання з першим днем осені 2022: картинки українською, привітання в прозі та віршах

В перший день осені життя стає трішечки повільнішим та розміренішим. Зовсім скоро листя розфарбується в жовтий колір, стане прохолодніше і захочеться сидіти перед вікном з чашечкою теплого чаю в руках. Пропонуємо сьогодні привітати з першим днем осені своїх близьких, рідних та друзів. ТСН.ua підібрав для вас картинки з першим днем осені українською мовою, вірші та прозу.
З першим днем осені: привітання своїми словами
Вітаю з першим днем осені. Хай живе пора чарівності очей і ностальгії для душі. Нехай ця осінь яскравими фарбами малює твоє щастя, нехай в променях осіннього сонця ніжиться твоє серце, нехай для тебе повіє вітер добрих змін.
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Вітаю з Першим днем осені і від душі бажаю, щоб для тебе завжди світило яскраве сонце, щоб у твоєму серці таїлися прекрасні почуття любові і натхнення, а також непередавані відчуття свободи, легкості і краси. Нехай ця осінь буде теплою, яскравою, барвистою і незабутньою.
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Вітаю з Першим днем осені. Нехай у казку перетворяться дні сріблястою павутини і яскравих фарб природи, нехай почуттям невимовної радості і відчуттям справжньої свободи наповниться душа твоя, хай серце відкриє двері в добру країну осінніх пригод і поетичних рядків.
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Вітаю з першим днем осені, з часом останнього привіту від сонячного тепла і аромату квітів. Бажаю цю осінь почати з чистого аркуша, наповнити її історію чудовим настроєм, красою душі і серця щастям.
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Осінь може бути будь-якою: сумною і веселою, нудною і цікавою, насиченою і прісною. Давайте робити осінь такою, яка нам до душі! Нехай перший день осені стане першим цеглинкою в побудові чудесного життя! Дощові дні – не привід сумувати! Затишку тобі і тепла, щирості і любові, натхнення і чудес!
Привітання з першим днем осені у віршах
Троянди, айстри, ружі і майори —
Сьогодні діти дружно йдуть до школи,
Крокують поряд горді мама й тато —
І всюди радості й пісень багато!
Вже дзвоник залунає в школі скоро,
І на уроки учні підуть хором,
Відчинять двері у таку чудову
Країну знань, цікаву і казкову!
Для мене теж сьогодні справжнє свято,
Тому пишу цей вірш немов присвяту,
Слова вплітаю у рядків віночок —
Нехай дзюркочуть ніжно, як струмочок!
Осіннім блюзом лину в майбуття —
В минуле більш немає вороття!!!
(автор О. Шнуренко)
***
Вже осінь. Холодніші ранки
І морозець на трави ліг.
А довгі, затяжні світанки
Скупий промінчик шлють до ніг.
А він ледь-ледь повітря гріє,
Ще довго паморозь лежить.
Та тільки сонце заясніє,
Мороз росою стане вмить.
І діамантами заграє,
То райдугою спалахне.
Осіннє листя запалає…
Але, як вітерець дихне,
То листячко з дерев здійметься
І під мелодію п’янку
На хвилях вітру підійметься
І закружляє у танку.
(автор Надія Красоткіна)
***
Вереснева тепла днина
В серці радість поселяє…
Острови у небі синім
Вільний вітер підганяє…
Все, що збурювало розум,
Подалося, ген, за хмари…
І поезію – не прозу –
З вереснем пишу на пару…
Він дарує спокій, тишу,
Додає снаги і сили;
Мов дитя мене колише,
Геть жене думки примхливі…
Саде мій, життя куточок,
Знов з тобою розмовляю…
Проклади мені місточок
До свого земного раю!
Доля – світла, непідробна –
В тім раю іще знайдеться;
Волю злу і волю добру
Упізнає чисте серце!
Терези – лише у ньому,
Кожний крок наступний – важить…
Попри біль, вселенську втому –
Рятівний один підкаже!
Золотом наповнить міру –
Світу радо подарує…
Обміняє щем – на ліру,
Звеселить юдоль земную!
(автор Вікторія Івченко)
***
Утекла від мене річка,
Понесла вербову зелень.
Налякалася травичка,
Поховалася під землю.
Гніздам порожньо на вітах
Колисаються намарне.
Лисеняток манить вітер —
Молоком пташиним пахне.
(автор В. Терен)
***
Сьогоднішнє сонце уперше
Можна назвати осіннім,
Закохане у осінь серце
Нарешті вийде із тіні,
Під контролем неба
Осиплеться листя додолу,
Жовтогаряче і тепле,
Осіння казка довкола.
Незабаром холод огорне
Землю, нагріту літом,
І зима поверне
Мороз присипаний снігом.
В горах, лісі, полі і гаї,
В ріках, озері і морі…
Осінь є навіть у раї
Дружньо із Богом поряд.
(автор Арі Задворна)