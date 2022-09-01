Привітання з першим днем осені 2022: картинки українською, привітання в прозі та віршах

В перший день осені життя стає трішечки повільнішим та розміренішим. Зовсім скоро листя розфарбується в жовтий колір, стане прохолодніше і захочеться сидіти перед вікном з чашечкою теплого чаю в руках. Пропонуємо сьогодні привітати з першим днем осені своїх близьких, рідних та друзів. ТСН.ua підібрав для вас картинки з першим днем осені українською мовою, вірші та прозу.

З першим днем осені: привітання своїми словами

Вітаю з першим днем осені. Хай живе пора чарівності очей і ностальгії для душі. Нехай ця осінь яскравими фарбами малює твоє щастя, нехай в променях осіннього сонця ніжиться твоє серце, нехай для тебе повіє вітер добрих змін.

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Вітаю з Першим днем осені і від душі бажаю, щоб для тебе завжди світило яскраве сонце, щоб у твоєму серці таїлися прекрасні почуття любові і натхнення, а також непередавані відчуття свободи, легкості і краси. Нехай ця осінь буде теплою, яскравою, барвистою і незабутньою.

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Вітаю з Першим днем осені. Нехай у казку перетворяться дні сріблястою павутини і яскравих фарб природи, нехай почуттям невимовної радості і відчуттям справжньої свободи наповниться душа твоя, хай серце відкриє двері в добру країну осінніх пригод і поетичних рядків.

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Вітаю з першим днем осені, з часом останнього привіту від сонячного тепла і аромату квітів. Бажаю цю осінь почати з чистого аркуша, наповнити її історію чудовим настроєм, красою душі і серця щастям.

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Осінь може бути будь-якою: сумною і веселою, нудною і цікавою, насиченою і прісною. Давайте робити осінь такою, яка нам до душі! Нехай перший день осені стане першим цеглинкою в побудові чудесного життя! Дощові дні – не привід сумувати! Затишку тобі і тепла, щирості і любові, натхнення і чудес!

Привітання з першим днем осені у віршах

Троянди, айстри, ружі і майори —

Сьогодні діти дружно йдуть до школи,

Крокують поряд горді мама й тато —

І всюди радості й пісень багато!

Вже дзвоник залунає в школі скоро,

І на уроки учні підуть хором,

Відчинять двері у таку чудову

Країну знань, цікаву і казкову!

Для мене теж сьогодні справжнє свято,

Тому пишу цей вірш немов присвяту,

Слова вплітаю у рядків віночок —

Нехай дзюркочуть ніжно, як струмочок!

Осіннім блюзом лину в майбуття —

В минуле більш немає вороття!!!

(автор О. Шнуренко)

***

Вже осінь. Холодніші ранки

І морозець на трави ліг.

А довгі, затяжні світанки

Скупий промінчик шлють до ніг.

А він ледь-ледь повітря гріє,

Ще довго паморозь лежить.

Та тільки сонце заясніє,

Мороз росою стане вмить.

І діамантами заграє,

То райдугою спалахне.

Осіннє листя запалає…

Але, як вітерець дихне,

То листячко з дерев здійметься

І під мелодію п’янку

На хвилях вітру підійметься

І закружляє у танку.

(автор Надія Красоткіна)

***

Вереснева тепла днина

В серці радість поселяє…

Острови у небі синім

Вільний вітер підганяє…

Все, що збурювало розум,

Подалося, ген, за хмари…

І поезію – не прозу –

З вереснем пишу на пару…

Він дарує спокій, тишу,

Додає снаги і сили;

Мов дитя мене колише,

Геть жене думки примхливі…

Саде мій, життя куточок,

Знов з тобою розмовляю…

Проклади мені місточок

До свого земного раю!

Доля – світла, непідробна –

В тім раю іще знайдеться;

Волю злу і волю добру

Упізнає чисте серце!

Терези – лише у ньому,

Кожний крок наступний – важить…

Попри біль, вселенську втому –

Рятівний один підкаже!

Золотом наповнить міру –

Світу радо подарує…

Обміняє щем – на ліру,

Звеселить юдоль земную!

(автор Вікторія Івченко)

***

Утекла від мене річка,

Понесла вербову зелень.

Налякалася травичка,

Поховалася під землю.

Гніздам порожньо на вітах

Колисаються намарне.

Лисеняток манить вітер —

Молоком пташиним пахне.

(автор В. Терен)

***

Сьогоднішнє сонце уперше

Можна назвати осіннім,

Закохане у осінь серце

Нарешті вийде із тіні,

Під контролем неба

Осиплеться листя додолу,

Жовтогаряче і тепле,

Осіння казка довкола.

Незабаром холод огорне

Землю, нагріту літом,

І зима поверне

Мороз присипаний снігом.

В горах, лісі, полі і гаї,

В ріках, озері і морі…

Осінь є навіть у раї

Дружньо із Богом поряд.

(автор Арі Задворна)

Картинки з першим днем осені українською мовою

Картинки з першим днем осені / Фото: ТСН.ua

Картинки з першим днем осені / Фото: ТСН.ua

Картинки з першим днем осені / Фото: ТСН.ua

Картинки з першим днем осені / Фото: ТСН.ua