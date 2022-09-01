Привітання з першим вересня та з Днем знань 2022: картинки українською, привітання в прозі та віршах

1 вересня школярі та студенти традиційно розпочинають новий навчальний рік. Поспішіть привітати з Днем знань вчителів, першокласників, батьків, учнів. ТСН.ua підібрав для вас привітання з першим вересня у прозі, віршах та картинках.
Привітання з Днем знань школярам у прозі
З 1 вересня! Нехай цей рік буде набагато яскравішим, крутішим та успішнішим, ніж минулий, і нехай попереду чекає багато відкриттів, звершень і блискучих перемог. Учися, дій, мрій, працюй, старайся, вір і перемагай!
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Вітаю з Днем знань! Бажаю величезного бажання вчитися та здобувати нові знання. Легкого навчального року вам, дружної атмосфери, цікавих подій, чудових оцінок і постійного прагнення бути кращим, ніж учора. Успіхів, удачі, здоров'я, терплячості і чудових результатів!
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На Перший дзвоник бажаю вам міцного здоров'я, терплячості, а головне – щирого прагнення до нових знань. Нехай новий навчальний рік буде кращим за попередній і всі ваші бажання стануть реальністю!
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Вітаю з Днем знань! Нехай попереду чекає багато цікавого, кожен урок дарує відкриття, навчальний рік буде успішним, а педагоги допомагають осягати секрети наук. Бажаю, щоб один з найголовніших днів у вересні запам'ятався трепетним хвилюванням, усмішками та радістю. Старання, терпіння, удачі!
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Друзі! День 1 вересня завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Бажаємо усім вам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Нехай ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті.
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Всі ми, дорослі, пам'ятаємо шкільні роки і нудьгуємо за тим часом, коли найскладнішою роботою була контрольна, а найбільш сердитим драконом – директор школи! На 1 вересня я бажаю тобі з усіх ніг бігти в школу і насолоджуватися кожним днем, любити навчання і пам'ятати про те, що одного разу і ти станеш дорослою людиною, і все це допоможе тобі здійснити твої мрії!
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Дорогі мої учні, я дуже рада бачити вас після довгої перерви. Сподіваюся, що за канікули ви добре відпочили, набралися сил і встигли скучити за школою. Бажаю вам у цьому навчальному році отримувати тільки хороші оцінки, бути активними, прагнути до знань, не сваритися між собою і не прогулювати уроки. Нехай цей шкільний рік пройде цікаво і буде плідним!
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Вітаю вас з початком нового навчального року! Для кожного з нас 1 вересня – це символ нових перспектив і можливостей. Для тих, хто вперше переступить шкільний поріг, – це найбільш хвилюючий день. Нехай він стане для них не тільки яскравим спогадом, але і вдалим стартом у велике життя, а кожен день в школі буде наповнений цікавими уроками, новими зустрічами і дивовижними відкриттями.
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Сьогодні день для тебе не дуже й радісний, але тим не менш, я тебе з ним вітаю! Розумію, що ти сумуєш, бо канікули закінчилися, тому що знову доведеться щоранку прокидатися ні світ, ні зоря, тому що вільного часу стане зовсім небагато. Тебе чекають похмурі уроки і нудні домашні завдання. Але подивися на це з іншого боку! Уроки можна прогулювати, домашні завдання завжди можна у когось списати, над не дуже приязним учителем можна пожартувати, намастивши його стілець крейдою або підклавши кнопку. Я, звичайно, нічого такого робити тобі не раджу, але мріяти-то можна!
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Дорогі одинадцятикласники! Цей навчальний рік стане останнім для вас. Бережіть у своїй пам’яті шкільні роки, як неоціненний дарунок долі, непідвладний плину часу образ вчителя, який навчав кожного з вас не тільки читати та писати а й основам великої науки – життя. Зі святом вас усіх – із Днем знань. З початком нового навчального року!
Вірші з першим вересня для школярів
У перший день осінній ранній
Все наче в перший раз:
Вітання в День знань —
Знову друзі, подруги, клас!
Мусиш гарно вчитися
Після відпочинку почати
Так, щоб одразу відзначитись —
Й лише "дванадцятки" в школі отримувати!
***
Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті,
Це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
***
Вересень щедро сонцем зігрітий,
В школу повсюди сходяться діти.
Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.
В кожного радісна усмішка сяє,
Дзвоником першим їх школа вітає.
***
Сьогодні особливий урочистий день,
Поглянь же на світ цей ти веселіше!
Тебе чекає відкриттів чудовий рік,
Адже шкільне життя — знань нових потік.
Зараз ти ще лише на початку шляху,
Налаштуйся з перемогою його ти пройти,
Даруй однокласникам серця тепло.
З Днем знань тебе! І вчися на відмінно!
***
Привітати з 1 вересня
Поспішаємо сьогодні ми тебе.
Вже зачекалися рідна школа
І всі твої вчителі.
Хай буде все, як в перший раз:
Посмішка, блиск щасливих очей.
А попереду – знову навчання
І твій веселий дружний клас.
Бажаю труднощів не знати
І вранці легко вставати!
***
Ось перший дзвоник гучно вам лунає, –
Це школа щиро кожному бажає
Навчатись із натхненням, із любов'ю,
І бути всім родиною одною.
Щоб до наук цікавість вас хилила,
Щоб фізкультура теж вам була мила,
І щоб засяяла вам зірка та у небі,
Що забере із мрій всі перепони-стелі!
***
1 вересня не хочеться вчитися,
З друзями у дворі хочеться веселитися,
Але треба відпочити від компа і гулянь,
1 вересня приходить на День знань.
Бажаю не байдикувати і книги відкривати,
Граніт науки гризти й мізки практикувати,
Хто дуже багато знає, той багато чого доб'ється,
А кому "гальорку" тре - той там і залишиться!
***
У день знань вітаємо вас,
Бажаємо вам успіху і натхнення.
Нехай день подарує нових геніїв для нас,
Сміливо крокуйте до мрій здійснення.
Нехай знання у вас легше входять,
Здоров'я вам і довгих років.
Щоб при будь-якому результаті,
Ви не знали ні бід, ні горя.
***
Останній перший дзвоник для декого із вас,
В останнє перше вересня запросить вас у клас.
Випускники, для вас це свято знань прощальне,
І майже ви дорослі – всі прийміть вітання!
За цей останній рік ви спробуйте найбільше
Ввібрати в досвід свій знання найважливіші.
Є впевненість, що ми зробили все можливе,
Щоб ваш подальший шлях був гідний і щасливий!
***
Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті — це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
Привітання з першим вересня для першокласників
Перший раз у перший клас!
Це ж таке є свято!
Добрим учнем в школі будь,
Друзів май багато.
Вчителів завжди шануй,
Вчи буквар до дірки!
Нехай тішаться батьки
За твої п'ятірки!
***
Перший клас сьогодні вам
Відчиняє двері,
Порадуйте і тат, і мам,
Будьте мудрі й вчені,
Поважайте вчителів,
Добрих друзів майте,
На дванадцять завжди вчіться,
А двійок — не майте!
***
Дуже рано прокинулось сонечко,
Вже й гуляє в небесній блакиті.
Ще раніше прокинулась донечка,
Найщасливіша нині у світі.
Все на місці — і зошит, і книжка,
Вчасно зібрано все, як ніколи.
Та хвилюється донечка трішки,
Адже йде вона вперше до школи.
Щастя, радості, миру бажаю
І удач у житті їй багато.
Хай печалі її оминають.
3 Першим вересня, донечко, з святом!
***
В очах малих дітей цікавість і тривога.
Повсюди море сонечка й тепла.
Найкраща в світі чарівна дорога
Сьогодні вас до школи привела.
Ідіть сміливо! Це дорога в казку.
Я вас туди за руку поведу.
І подарую вам любов, тепло і ласку,
На всі питання відповідь знайду,
Навчу всього, що для життя потрібно,
Відкрию дивовижний світ для вас.
Учитись дітям просто необхідно.
Прошу ласкаво в школу, в перший клас!
***
Любі діти, першачки,
Вас вітать я рада.
Вчора були малюки,
А сьогодні мама
Білу вишиту сорочку
Одягнула зранку,
Привела свого синочка
До шкільного ґанку.
Темно-синій піджачок
Личить так Миколі,
І Катрусі, і Даринці —
Всі прийшли до школи.
Доню з бантами привів
Тато в вишиванці.
Дуже вчитися кортить
Глібу та Оксанці.
Свято знань — незвичний день,
Поспішаймо, діти.
Ось і дзвоник — дзень-дзелень —
Кличе учнів вчитись!
***
Я беру твою руку, дитино маленька,
Щиро, бережно й ніжно в долоні свої.
Поведу через казку, не бійся, рідненька,
У незвідані далі, далекі краї.
Будем разом усюди ми там мандрувати,
Перепони долати ми будем щодень.
Я навчу тебе мислити, і рахувати,
І читати, й писати, співати пісень.
То ж давай свою руку, і я обіцяю:
Станем друзями всі ми на довгі роки.
Ти полюбиш цю школу і клас свій, я знаю,
І щоранку ітимеш сюди залюбки!
***
Сьогодні підеш в перший клас,
Візьмеш підручник перший раз,
І потім довгими шляхами
До знань ти будеш йти роками.
Тебе вітаю, милий дуже,
Щоб не було тобі байдуже!
***
Незабудок букетик малий
Зоріє у тебе на грудях,
Стелиться шлях непростий, та ясний,
Для тебе між добрії люди.
Все добре зі школи візьми у життя,
І вчительську мудрість, і шану від друзів,
Хай легкою буде доля твоя,
Хай люблять тебе і шанують усюди.
***
Любі першокласники!
І от настав той день і час,
Коли йдете ви в перший клас,
Ви стали на поріг нового,
Щоб шлях прокласти до складного.
Нехай щастить вам малюки!
Ростіть розумні та сміливі.
Життя шкільного сторінки
Хай будуть сонячні й щасливі!
З Днем знань: привітання вчителю
Ми хочемо вас привітати
У цей святковий осінній день
Тепла і сонечка побажати
І щоб радісно вам було всім!
Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай скрізь буде лад - на роботі, в сім'ї,
І радість на серці, і хліб на столі.
Хай сміхом й веселістю повниться хата,
Родина хай буде здорова й багата!
І мрій, і бажань, і наснаги творити,
Щоб серцю хотілося жити й любити!
Хай учні шанують і поважають
Злагода й мир у житті хай панують!
***
За невтомну працю вашу
Уклін вам до землі низький,
Прийміть подяку щиру нашу
За труд учительський важкий.
Хай добре вам весь час живеться
Без горя, смутку та біди,
А галаслива хай малеча
Приносить радість вам завжди!
***
З початком року вітаємо.
Слухняних діток вам бажаємо,
Завжди посидючих у всьому,
Щоб славилися своїм добром!
Вам особисто – щастя цілий віз,
Букети найкрасивіших роз,
Друзів лише відданих усюди
Хай вас оточують хороші люди.
***
Ми любимо ваші цікаві уроки,
Хоч з нами буває немало мороки,
І вчительське серце частенько у герці,
Бо неслухи сиплять густесенько перцем.
І кліпають потім провин оченята,
А вчителя честь захищають завзято.
А вчитель справжнісінький факел знання
Їх також сумлінно черпає щодня,
Щоб учні ловили кожнісіньке слово
Багато цікавинок в нього готових.
Сім коробів треба, немов в циркача,
Щоб учень з уроку не дав "драла".
***
Учителю! Пораднику і друже!
Ви вибрали дорогу непросту.
Ми вам сьогодні дякуємо дуже
За вашу працю вчительську святу.
За розум осяйний,
За мудрість й доброту від Бога,
Прославимо в віках —
Звеличимо в піснях –
Високу працю педагога.
Як в казці стеляться путі,
Навкруг широкий обрій.
Для нас відкрито все в житті,
Аби учились добре!
***
Сьогодні усі надзвичайно красиві,
Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!
Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,
Щоб зорями сяяли вчительські очі,
А учні у школі трудились на славу,
І вище ваш труд цінувала держава!
***
Перша вчителько, уклін вам до землі,
Хай прекрасні будуть ваші дні,
На шкільний нелегкій ниві
Кожен день в труді,
Будьте завжди ви щасливі,
В радості живіть!
***
Вас вітаємо зі святом!
Ви один, а нас – багато!
Бо за знаком вищої долі
Ми стрічаємось у школі!
Будете нам викладати,
Знання в голови вкладати!
Тож бажаємо терпіння
І завжди в усім везіння!
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Від усього серця вітаю вас з Днем знань! Нехай цей навчальний рік відкриє перед вами нові горизонти пізнання себе та світу, надихне вас успіхами виховання, а батьків – гордістю за своїх дітей. Нехай цьогорічний Першовересень буде сонячним, несе добрий настрій у кожну школу та родину! З нагоди свята бажаю вам міцного здоров'я, незабутніх миттєвостей шкільного життя та справжніх відкриттів!
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Кожному вчителю бажаю вдячних учнів, здійснення всього задуманого, блискучих результатів, мудрості, активності й здоров'я! Дякую, що ви ділитеся зі школярами своїми знаннями! Позитивних емоцій і відмінного настрою всім вам!
Привітання з Днем знань: короткі смс
Днів бажаю яскравих і веселих,
Знань цікавих, потрібних, нових —
Адже даються нам вони не даремно!
Вітаю з 1 вересня!
***
Навчатись на відмінно
Бажаєм вам віднині.
Батькам своїм на радість,
На славу Україні!
***
Із Днем знань тебе вітаю!
Гарних днів тобі бажаю,
Що ти в школі проведеш
По житті ти пронесеш!
***
День сьогодні особливий
По-осінньому мінливий,
Але це не перешкода,
То ж хутчіше всі до школи!
***
Веселих уроків та сонячних днів
Я побажати вам хочу!
День знань щоб пройшов без дощів
Та з безліччю друзів хороших!
***
Бажаю гарно вчитись,
На хлопців не дивитись,
Бо в хлопців карі очі,
Мішають на уроці.
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Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Бажаємо усім школярам, студентам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Переконані, ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті.
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Сьогодні 1 вересня – День Знань. Вітаю всіх Вас з цим визначним днем, адже знання є невід'ємною частиною виховного процесу будь-якої людини.
Не має значення скільки класів чи семестрів Ви провчились, але здобуті знання завжди залишаться з Вами. Зі святом Вас!
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У цей день всім учням і вчителям бажаю міцного здоров’я, терплячості, а головне щирого прагнення до нових знань. Нехай новий навчальний рік буде кращим за попередній і всі ваші бажання стануть реальністю!