Привітання з першим вересня та з Днем знань 2022: картинки українською, привітання в прозі та віршах

1 вересня школярі та студенти традиційно розпочинають новий навчальний рік. Поспішіть привітати з Днем знань вчителів, першокласників, батьків, учнів. ТСН.ua підібрав для вас привітання з першим вересня у прозі, віршах та картинках.

Привітання з Днем знань школярам у прозі

З 1 вересня! Нехай цей рік буде набагато яскравішим, крутішим та успішнішим, ніж минулий, і нехай попереду чекає багато відкриттів, звершень і блискучих перемог. Учися, дій, мрій, працюй, старайся, вір і перемагай!

***

Вітаю з Днем знань! Бажаю величезного бажання вчитися та здобувати нові знання. Легкого навчального року вам, дружної атмосфери, цікавих подій, чудових оцінок і постійного прагнення бути кращим, ніж учора. Успіхів, удачі, здоров'я, терплячості і чудових результатів!

***

На Перший дзвоник бажаю вам міцного здоров'я, терплячості, а головне – щирого прагнення до нових знань. Нехай новий навчальний рік буде кращим за попередній і всі ваші бажання стануть реальністю!

***

Вітаю з Днем знань! Нехай попереду чекає багато цікавого, кожен урок дарує відкриття, навчальний рік буде успішним, а педагоги допомагають осягати секрети наук. Бажаю, щоб один з найголовніших днів у вересні запам'ятався трепетним хвилюванням, усмішками та радістю. Старання, терпіння, удачі!

***

Друзі! День 1 вересня завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Бажаємо усім вам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Нехай ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті.

***

Всі ми, дорослі, пам'ятаємо шкільні роки і нудьгуємо за тим часом, коли найскладнішою роботою була контрольна, а найбільш сердитим драконом – директор школи! На 1 вересня я бажаю тобі з усіх ніг бігти в школу і насолоджуватися кожним днем, любити навчання і пам'ятати про те, що одного разу і ти станеш дорослою людиною, і все це допоможе тобі здійснити твої мрії!

***

Дорогі мої учні, я дуже рада бачити вас після довгої перерви. Сподіваюся, що за канікули ви добре відпочили, набралися сил і встигли скучити за школою. Бажаю вам у цьому навчальному році отримувати тільки хороші оцінки, бути активними, прагнути до знань, не сваритися між собою і не прогулювати уроки. Нехай цей шкільний рік пройде цікаво і буде плідним!

***

Вітаю вас з початком нового навчального року! Для кожного з нас 1 вересня – це символ нових перспектив і можливостей. Для тих, хто вперше переступить шкільний поріг, – це найбільш хвилюючий день. Нехай він стане для них не тільки яскравим спогадом, але і вдалим стартом у велике життя, а кожен день в школі буде наповнений цікавими уроками, новими зустрічами і дивовижними відкриттями.

***

Сьогодні день для тебе не дуже й радісний, але тим не менш, я тебе з ним вітаю! Розумію, що ти сумуєш, бо канікули закінчилися, тому що знову доведеться щоранку прокидатися ні світ, ні зоря, тому що вільного часу стане зовсім небагато. Тебе чекають похмурі уроки і нудні домашні завдання. Але подивися на це з іншого боку! Уроки можна прогулювати, домашні завдання завжди можна у когось списати, над не дуже приязним учителем можна пожартувати, намастивши його стілець крейдою або підклавши кнопку. Я, звичайно, нічого такого робити тобі не раджу, але мріяти-то можна!

***

Дорогі одинадцятикласники! Цей навчальний рік стане останнім для вас. Бережіть у своїй пам’яті шкільні роки, як неоціненний дарунок долі, непідвладний плину часу образ вчителя, який навчав кожного з вас не тільки читати та писати а й основам великої науки – життя. Зі святом вас усіх – із Днем знань. З початком нового навчального року!

Вірші з першим вересня для школярів

У перший день осінній ранній

Все наче в перший раз:

Вітання в День знань —

Знову друзі, подруги, клас!

Мусиш гарно вчитися

Після відпочинку почати

Так, щоб одразу відзначитись —

Й лише "дванадцятки" в школі отримувати!

***

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові,

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті,

Це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

***

Вересень щедро сонцем зігрітий,

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє,

Дзвоником першим їх школа вітає.

***

Сьогодні особливий урочистий день,

Поглянь же на світ цей ти веселіше!

Тебе чекає відкриттів чудовий рік,

Адже шкільне життя — знань нових потік.

Зараз ти ще лише на початку шляху,

Налаштуйся з перемогою його ти пройти,

Даруй однокласникам серця тепло.

З Днем знань тебе! І вчися на відмінно!

***

Привітати з 1 вересня

Поспішаємо сьогодні ми тебе.

Вже зачекалися рідна школа

І всі твої вчителі.

Хай буде все, як в перший раз:

Посмішка, блиск щасливих очей.

А попереду – знову навчання

І твій веселий дружний клас.

Бажаю труднощів не знати

І вранці легко вставати!

***

Ось перший дзвоник гучно вам лунає, –

Це школа щиро кожному бажає

Навчатись із натхненням, із любов'ю,

І бути всім родиною одною.

Щоб до наук цікавість вас хилила,

Щоб фізкультура теж вам була мила,

І щоб засяяла вам зірка та у небі,

Що забере із мрій всі перепони-стелі!

***

1 вересня не хочеться вчитися,

З друзями у дворі хочеться веселитися,

Але треба відпочити від компа і гулянь,

1 вересня приходить на День знань.

Бажаю не байдикувати і книги відкривати,

Граніт науки гризти й мізки практикувати,

Хто дуже багато знає, той багато чого доб'ється,

А кому "гальорку" тре - той там і залишиться!

***

У день знань вітаємо вас,

Бажаємо вам успіху і натхнення.

Нехай день подарує нових геніїв для нас,

Сміливо крокуйте до мрій здійснення.

Нехай знання у вас легше входять,

Здоров'я вам і довгих років.

Щоб при будь-якому результаті,

Ви не знали ні бід, ні горя.

***

Останній перший дзвоник для декого із вас,

В останнє перше вересня запросить вас у клас.

Випускники, для вас це свято знань прощальне,

І майже ви дорослі – всі прийміть вітання!

За цей останній рік ви спробуйте найбільше

Ввібрати в досвід свій знання найважливіші.

Є впевненість, що ми зробили все можливе,

Щоб ваш подальший шлях був гідний і щасливий!

***

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові,

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті — це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

Привітання з першим вересня для першокласників

Перший раз у перший клас!

Це ж таке є свято!

Добрим учнем в школі будь,

Друзів май багато.

Вчителів завжди шануй,

Вчи буквар до дірки!

Нехай тішаться батьки

За твої п'ятірки!

***

Перший клас сьогодні вам

Відчиняє двері,

Порадуйте і тат, і мам,

Будьте мудрі й вчені,

Поважайте вчителів,

Добрих друзів майте,

На дванадцять завжди вчіться,

А двійок — не майте!

***

Дуже рано прокинулось сонечко,

Вже й гуляє в небесній блакиті.

Ще раніше прокинулась донечка,

Найщасливіша нині у світі.

Все на місці — і зошит, і книжка,

Вчасно зібрано все, як ніколи.

Та хвилюється донечка трішки,

Адже йде вона вперше до школи.

Щастя, радості, миру бажаю

І удач у житті їй багато.

Хай печалі її оминають.

3 Першим вересня, донечко, з святом!

***

В очах малих дітей цікавість і тривога.

Повсюди море сонечка й тепла.

Найкраща в світі чарівна дорога

Сьогодні вас до школи привела.

Ідіть сміливо! Це дорога в казку.

Я вас туди за руку поведу.

І подарую вам любов, тепло і ласку,

На всі питання відповідь знайду,

Навчу всього, що для життя потрібно,

Відкрию дивовижний світ для вас.

Учитись дітям просто необхідно.

Прошу ласкаво в школу, в перший клас!

***

Любі діти, першачки,

Вас вітать я рада.

Вчора були малюки,

А сьогодні мама

Білу вишиту сорочку

Одягнула зранку,

Привела свого синочка

До шкільного ґанку.

Темно-синій піджачок

Личить так Миколі,

І Катрусі, і Даринці —

Всі прийшли до школи.

Доню з бантами привів

Тато в вишиванці.

Дуже вчитися кортить

Глібу та Оксанці.

Свято знань — незвичний день,

Поспішаймо, діти.

Ось і дзвоник — дзень-дзелень —

Кличе учнів вчитись!

***

Я беру твою руку, дитино маленька,

Щиро, бережно й ніжно в долоні свої.

Поведу через казку, не бійся, рідненька,

У незвідані далі, далекі краї.

Будем разом усюди ми там мандрувати,

Перепони долати ми будем щодень.

Я навчу тебе мислити, і рахувати,

І читати, й писати, співати пісень.

То ж давай свою руку, і я обіцяю:

Станем друзями всі ми на довгі роки.

Ти полюбиш цю школу і клас свій, я знаю,

І щоранку ітимеш сюди залюбки!

***

Сьогодні підеш в перший клас,

Візьмеш підручник перший раз,

І потім довгими шляхами

До знань ти будеш йти роками.

Тебе вітаю, милий дуже,

Щоб не було тобі байдуже!

***

Незабудок букетик малий

Зоріє у тебе на грудях,

Стелиться шлях непростий, та ясний,

Для тебе між добрії люди.

Все добре зі школи візьми у життя,

І вчительську мудрість, і шану від друзів,

Хай легкою буде доля твоя,

Хай люблять тебе і шанують усюди.

***

Любі першокласники!

І от настав той день і час,

Коли йдете ви в перший клас,

Ви стали на поріг нового,

Щоб шлях прокласти до складного.

Нехай щастить вам малюки!

Ростіть розумні та сміливі.

Життя шкільного сторінки

Хай будуть сонячні й щасливі!

З Днем знань: привітання вчителю

Ми хочемо вас привітати

У цей святковий осінній день

Тепла і сонечка побажати

І щоб радісно вам було всім!

Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття!

Хай скрізь буде лад - на роботі, в сім'ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

Хай сміхом й веселістю повниться хата,

Родина хай буде здорова й багата!

І мрій, і бажань, і наснаги творити,

Щоб серцю хотілося жити й любити!

Хай учні шанують і поважають

Злагода й мир у житті хай панують!

***

За невтомну працю вашу

Уклін вам до землі низький,

Прийміть подяку щиру нашу

За труд учительський важкий.

Хай добре вам весь час живеться

Без горя, смутку та біди,

А галаслива хай малеча

Приносить радість вам завжди!

***

З початком року вітаємо.

Слухняних діток вам бажаємо,

Завжди посидючих у всьому,

Щоб славилися своїм добром!

Вам особисто – щастя цілий віз,

Букети найкрасивіших роз,

Друзів лише відданих усюди

Хай вас оточують хороші люди.

***

Ми любимо ваші цікаві уроки,

Хоч з нами буває немало мороки,

І вчительське серце частенько у герці,

Бо неслухи сиплять густесенько перцем.

І кліпають потім провин оченята,

А вчителя честь захищають завзято.

А вчитель справжнісінький факел знання

Їх також сумлінно черпає щодня,

Щоб учні ловили кожнісіньке слово

Багато цікавинок в нього готових.

Сім коробів треба, немов в циркача,

Щоб учень з уроку не дав "драла".

***

Учителю! Пораднику і друже!

Ви вибрали дорогу непросту.

Ми вам сьогодні дякуємо дуже

За вашу працю вчительську святу.

За розум осяйний,

За мудрість й доброту від Бога,

Прославимо в віках —

Звеличимо в піснях –

Високу працю педагога.

Як в казці стеляться путі,

Навкруг широкий обрій.

Для нас відкрито все в житті,

Аби учились добре!

***

Сьогодні усі надзвичайно красиві,

Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!

Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,

Щоб зорями сяяли вчительські очі,

А учні у школі трудились на славу,

І вище ваш труд цінувала держава!

***

Перша вчителько, уклін вам до землі,

Хай прекрасні будуть ваші дні,

На шкільний нелегкій ниві

Кожен день в труді,

Будьте завжди ви щасливі,

В радості живіть!

***

Вас вітаємо зі святом!

Ви один, а нас – багато!

Бо за знаком вищої долі

Ми стрічаємось у школі!

Будете нам викладати,

Знання в голови вкладати!

Тож бажаємо терпіння

І завжди в усім везіння!

***

Від усього серця вітаю вас з Днем знань! Нехай цей навчальний рік відкриє перед вами нові горизонти пізнання себе та світу, надихне вас успіхами виховання, а батьків – гордістю за своїх дітей. Нехай цьогорічний Першовересень буде сонячним, несе добрий настрій у кожну школу та родину! З нагоди свята бажаю вам міцного здоров'я, незабутніх миттєвостей шкільного життя та справжніх відкриттів!

***

Кожному вчителю бажаю вдячних учнів, здійснення всього задуманого, блискучих результатів, мудрості, активності й здоров'я! Дякую, що ви ділитеся зі школярами своїми знаннями! Позитивних емоцій і відмінного настрою всім вам!

Привітання з Днем знань: короткі смс

Днів бажаю яскравих і веселих,

Знань цікавих, потрібних, нових —

Адже даються нам вони не даремно!

Вітаю з 1 вересня!

***

Навчатись на відмінно

Бажаєм вам віднині.

Батькам своїм на радість,

На славу Україні!

***

Із Днем знань тебе вітаю!

Гарних днів тобі бажаю,

Що ти в школі проведеш

По житті ти пронесеш!

***

День сьогодні особливий

По-осінньому мінливий,

Але це не перешкода,

То ж хутчіше всі до школи!

***

Веселих уроків та сонячних днів

Я побажати вам хочу!

День знань щоб пройшов без дощів

Та з безліччю друзів хороших!

***

Бажаю гарно вчитись,

На хлопців не дивитись,

Бо в хлопців карі очі,

Мішають на уроці.

***

Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Бажаємо усім школярам, студентам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Переконані, ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті.

***

Сьогодні 1 вересня – День Знань. Вітаю всіх Вас з цим визначним днем, адже знання є невід'ємною частиною виховного процесу будь-якої людини.

Не має значення скільки класів чи семестрів Ви провчились, але здобуті знання завжди залишаться з Вами. Зі святом Вас!

***

У цей день всім учням і вчителям бажаю міцного здоров’я, терплячості, а головне щирого прагнення до нових знань. Нехай новий навчальний рік буде кращим за попередній і всі ваші бажання стануть реальністю!

З першим вересня: картинки українською мовою

Картинки з першим вересня / Фото: ТСН.ua

Картинки з першим вересня / Фото: ТСН.ua

Картинки з першим вересня / Фото: ТСН.ua

Картинки з першим вересня / Фото: ТСН.ua

Картинки з першим вересня / Фото: ТСН.ua

З Днем знань: картинка / Фото: ТСН.ua

З Днем знань: картинка / Фото: ТСН.ua

З Днем знань: картинка / Фото: ТСН.ua

З Днем знань: картинка / Фото: ТСН.ua