Привітання з Різдвом Іоанна Хрестителя 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

7 липня в церковному календарі велике свято - Різдво Іоанна Предтечі. Не забудьте написати своїм рідним та близьким кілька теплих слів. А ТСН.ua підібрав для вас картинки українською на Різдво Іоанна Хрестителя та привітання.
Різдво Іоанна Хрестителя: привітання у прозі
Сьогодні запалюються мільйони свічок в пам'ять про того, хто подарував світу віру в диво. Він народився завдяки щирим молитвам своєї матері, приніс людям славну звістку. Нехай його свято принесе у твоє життя особливу атмосферу добра і любові, благочестя і віри в диво. З Різдвом Іоанна Предтечі!
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Він приніс у світ добро і благу звістку, він чекав Спасителя, щоб стати його другом. Він вчить нас добру, шані і безмежній вірі через століття. Ми повинні пам'ятати про його життя, щоб обрати істинний шлях, праведний і благочестивий. Іоанн Предтеча став світлом в житті людства. Зі святом його Різдва!
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У Різдво Іоанна Предтечі бажаю вам віри і сили. Нехай надія в душі не згасне, а серце нехай зігріває любов!
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Різдво Іоанна Предтечі - одне з найважливіших християнських свят. Слава про попередника Христа розноситься у різних куточках світу. Нехай і у Ваше життя цей світлий день увійде як час порятунку і поклоніння, щасливої благодаті і душевного спокою. Зі святом святим!
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Вітаю з собором Іоанна Хрестителя! Нехай цей святий оберігає Вас від життєвих негод та захищає від біди. Бажаю Вам та Вашій родині здоров’я, добробуту, миру та міцної віри у душі.
Привітання з Різдвом Іоанна Хрестителя: вірші
Сьогодні для Івана
Вітання дарує світанок,
А щедрий літній день –
море добра і пісень.
І вечір загадковий
принесе події святкові,
А ніч величаво-купальна
здійснить заповітні бажання!
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Зі святом Івана вітаю,
Щастя, радості бажаю.
Щоб замріяне збулося,
Мов у казці щоб жилося.
Хай небо зорепадом чарує,
А сонечко ясне веселку дарує.
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Побажаю вам терпіння
Й Божого благословіння!
Нехай Предтеча помагає,
Від нечисті та бід оберігає!
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Різдво Предтечі Іоанна
Справляємо нині ми, друзі.
Добра в серцях вам усім бажаю,
Нехай буде щасливою родиною.
Нехай не гасне віра ваша,
Нехай у житті вас веде любов,
Надія спалахує яскраво
І дарує радість знову і знов.
***
У день святого Іоанна
Вам бажаю щастя,
Нехай Хреститель захистить
Від біди, негоди.
Нехай поселить у ваших душах
Він надію та любов,
Віра нехай вас надихає
На вчинки знов і знов.