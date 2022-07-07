Привітання з Різдвом Іоанна Хрестителя 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

7 липня в церковному календарі велике свято - Різдво Іоанна Предтечі. Не забудьте написати своїм рідним та близьким кілька теплих слів. А ТСН.ua підібрав для вас картинки українською на Різдво Іоанна Хрестителя та привітання.

Різдво Іоанна Хрестителя: привітання у прозі

Сьогодні запалюються мільйони свічок в пам'ять про того, хто подарував світу віру в диво. Він народився завдяки щирим молитвам своєї матері, приніс людям славну звістку. Нехай його свято принесе у твоє життя особливу атмосферу добра і любові, благочестя і віри в диво. З Різдвом Іоанна Предтечі!

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Він приніс у світ добро і благу звістку, він чекав Спасителя, щоб стати його другом. Він вчить нас добру, шані і безмежній вірі через століття. Ми повинні пам'ятати про його життя, щоб обрати істинний шлях, праведний і благочестивий. Іоанн Предтеча став світлом в житті людства. Зі святом його Різдва!

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У Різдво Іоанна Предтечі бажаю вам віри і сили. Нехай надія в душі не згасне, а серце нехай зігріває любов!

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Різдво Іоанна Предтечі - одне з найважливіших християнських свят. Слава про попередника Христа розноситься у різних куточках світу. Нехай і у Ваше життя цей світлий день увійде як час порятунку і поклоніння, щасливої благодаті і душевного спокою. Зі святом святим!

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Вітаю з собором Іоанна Хрестителя! Нехай цей святий оберігає Вас від життєвих негод та захищає від біди. Бажаю Вам та Вашій родині здоров’я, добробуту, миру та міцної віри у душі.

Привітання з Різдвом Іоанна Хрестителя: вірші

Сьогодні для Івана

Вітання дарує світанок,

А щедрий літній день –

море добра і пісень.

І вечір загадковий

принесе події святкові,

А ніч величаво-купальна

здійснить заповітні бажання!

***

Зі святом Івана вітаю,

Щастя, радості бажаю.

Щоб замріяне збулося,

Мов у казці щоб жилося.

Хай небо зорепадом чарує,

А сонечко ясне веселку дарує.

***

Побажаю вам терпіння

Й Божого благословіння!

Нехай Предтеча помагає,

Від нечисті та бід оберігає!

***

Різдво Предтечі Іоанна

Справляємо нині ми, друзі.

Добра в серцях вам усім бажаю,

Нехай буде щасливою родиною.

Нехай не гасне віра ваша,

Нехай у житті вас веде любов,

Надія спалахує яскраво

І дарує радість знову і знов.

***

У день святого Іоанна

Вам бажаю щастя,

Нехай Хреститель захистить

Від біди, негоди.

Нехай поселить у ваших душах

Він надію та любов,

Віра нехай вас надихає

На вчинки знов і знов.

Різдво Іоанна Хрестителя: картинки українською мовою

Різдво Іоанна Хрестителя: привітання / Фото: ТСН.ua

Різдво Іоанна Хрестителя: привітання / Фото: ТСН.ua

Різдво Іоанна Хрестителя: привітання / Фото: ТСН.ua

Різдво Іоанна Хрестителя: привітання / Фото: ТСН.ua