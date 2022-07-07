Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Привітання з Різдвом Іоанна Хрестителя 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

Дата публікації
Перегляди
110
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Привітання з Різдвом Іоанна Хрестителя 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

Привітання з Різдвом Іоанна Хрестителя 2022 / Фото: commons.wikimedia.org

7 липня в церковному календарі велике свято - Різдво Іоанна Предтечі. Не забудьте написати своїм рідним та близьким кілька теплих слів. А ТСН.ua підібрав для вас картинки українською на Різдво Іоанна Хрестителя та привітання.

Різдво Іоанна Хрестителя: привітання у прозі

Сьогодні запалюються мільйони свічок в пам'ять про того, хто подарував світу віру в диво. Він народився завдяки щирим молитвам своєї матері, приніс людям славну звістку. Нехай його свято принесе у твоє життя особливу атмосферу добра і любові, благочестя і віри в диво. З Різдвом Іоанна Предтечі!

***

Він приніс у світ добро і благу звістку, він чекав Спасителя, щоб стати його другом. Він вчить нас добру, шані і безмежній вірі через століття. Ми повинні пам'ятати про його життя, щоб обрати істинний шлях, праведний і благочестивий. Іоанн Предтеча став світлом в житті людства. Зі святом його Різдва!

***

У Різдво Іоанна Предтечі бажаю вам віри і сили. Нехай надія в душі не згасне, а серце нехай зігріває любов!

***

Різдво Іоанна Предтечі - одне з найважливіших християнських свят. Слава про попередника Христа розноситься у різних куточках світу. Нехай і у Ваше життя цей світлий день увійде як час порятунку і поклоніння, щасливої благодаті і душевного спокою. Зі святом святим!

***

Вітаю з собором Іоанна Хрестителя! Нехай цей святий оберігає Вас від життєвих негод та захищає від біди. Бажаю Вам та Вашій родині здоров’я, добробуту, миру та міцної віри у душі.

Привітання з Різдвом Іоанна Хрестителя: вірші

Сьогодні для Івана
Вітання дарує світанок,
А щедрий літній день –
море добра і пісень.

І вечір загадковий
принесе події святкові,
А ніч величаво-купальна
здійснить заповітні бажання!

***

Зі святом Івана вітаю,
Щастя, радості бажаю.
Щоб замріяне збулося,
Мов у казці щоб жилося.
Хай небо зорепадом чарує,
А сонечко ясне веселку дарує.

***

Побажаю вам терпіння
Й Божого благословіння!
Нехай Предтеча помагає,
Від нечисті та бід оберігає!

***

Різдво Предтечі Іоанна
Справляємо нині ми, друзі.
Добра в серцях вам усім бажаю,
Нехай буде щасливою родиною.

Нехай не гасне віра ваша,
Нехай у житті вас веде любов,
Надія спалахує яскраво
І дарує радість знову і знов.

***

У день святого Іоанна
Вам бажаю щастя,
Нехай Хреститель захистить
Від біди, негоди.

Нехай поселить у ваших душах
Він надію та любов,
Віра нехай вас надихає
На вчинки знов і знов.

Різдво Іоанна Хрестителя: картинки українською мовою

Різдво Іоанна Хрестителя: привітання / © ТСН.ua
Різдво Іоанна Хрестителя: привітання / Фото: ТСН.ua
Різдво Іоанна Хрестителя: привітання / © ТСН.ua
Різдво Іоанна Хрестителя: привітання / Фото: ТСН.ua
Різдво Іоанна Хрестителя: привітання / © ТСН.ua
Різдво Іоанна Хрестителя: привітання / Фото: ТСН.ua
Різдво Іоанна Хрестителя: привітання / © ТСН.ua
Різдво Іоанна Хрестителя: привітання / Фото: ТСН.ua
Різдво Іоанна Хрестителя: привітання / © ТСН.ua
Різдво Іоанна Хрестителя: привітання / Фото: ТСН.ua
Наступна публікація