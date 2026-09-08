Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2022: картинки українською, привітання в прозі та віршах

Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2024 року / © Pexels

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Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці своїми словами та у віршах

Вітаю зі світлим святом Різдва Пресвятої Богородиці! Нехай цей благословенний день принесе у Ваш дім мир, радість і душевний спокій. Нехай Матір Божа огортає Своєю любов’ю, захищає від негараздів, дарує міцне здоров’я, віру, надію та сили долати всі життєві труднощі. Бажаю Божої ласки, щирої молитви та щасливих днів під покровом Пресвятої Діви Марії!

Картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці / © ТСН.ua

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З Різдвом Богородиці щиро вітаю,

Здоров’я і щастя від серця бажаю.

Нехай Божа Матір Вас оберігає,

Від бід і тривог завжди захищає.

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Хай віра і світло у серці живуть,

Ангели поруч дорогу ведуть.

Нехай у родині панують тепло,

Любов, доброта і небесне добро!

Картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці / © ТСН.ua

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Щиро вітаю з великим православним святом — Різдвом Пресвятої Богородиці! У цей особливий день бажаю, щоб у серці завжди жила віра, у душі — гармонія, а в оселі — любов і тепло. Нехай Пресвята Діва Марія буде Вашою заступницею, оберігає Вас і Ваших близьких, наповнює життя добром, світлом та Божим благословенням.

Картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці / © ТСН.ua

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У день народження Діви Марії

Хай здійсняться найкращі надії.

Нехай Пресвята Вас благословляє,

Від смутку й печалі оберігає.

Дарує здоров’я, спокій і силу,

Щоб доля була до Вас завжди милою.

Нехай у душі буде сонячно й ясно,

А кожен Ваш день буде світлим і прекрасним!

Картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці / © ТСН.ua

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З Різдвом Пресвятої Богородиці! Нехай це прекрасне свято подарує Вам мир у серці, радість у душі та багато світлих моментів. Бажаю, щоб Господь через заступництво Пресвятої Марії посилав здоров’я, щастя, добробут і благодать у кожен день Вашого життя. Нехай молитви будуть почуті, а дім завжди буде наповнений любов’ю та злагодою.

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Картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці / © ТСН.ua

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Різдво Богородиці — свято священне,

Несе воно радість і світло для всіх.

Нехай буде життя Ваше щедре й натхненне,

А в серці звучить тільки щастя і сміх.

Хай Матір Божа Вас ніжно вкриває,

Від лиха й біди повсякчас захищає.

Дарує любов, віру, мир і тепло,

Щоб добре й щасливо Вам завжди було!

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