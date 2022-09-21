Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2022: картинки українською, привітання в прозі та віршах

21 вересня у вірян велике свято - Різдво Пресвятої Богородиці. 2022 року цей день припадає на середу. Не забудьте привітати своїх рідних, друзів та близьких. ТСН.ua підготував для вас картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці українською мовою та привітання своїми словами і у віршах.

Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці своїми словами

Вітаю з Різдвом Пречистої Діви Марії! Нехай Богородиця береже ваш будинок і вашу сім'ю від біди та лиха, рятує під своїм покровом і наповнює ваші серця чистою вірою. Миру вам, добра і душевної благодаті! Душевного і фізичного здоров'я, життєвої активності, менше прикрощів і труднощів в сучасному світі, більше сил рухатися далі, достатку, щоб задовольняти всі потреби.

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Вітаю з Різдвом Пресвятої Богородиці! Бажаю світлого і доброго шляху по життю, на якому ти будеш зустрічати тільки хороших людей, бажаю чистих і благих помислів душі, якими ти будеш робити своє життя щасливішим і радіснішим. Нехай кожен день приносить благодать і умиротворення, нехай Пресвята Богородиця захистить від лиха і бід.

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Поспішаю тебе привітати з Різдвом Богородиці та побажати добра, любові, удачі та безмежного щастя! Нехай це світле свято принесе багато позитивних емоцій і щирих посмішок! Бажаю тобі жити в гармонії з собою і насолоджуватися життям! Нехай у серце увійде любов, нехай душа буде сповнена пречистої вірою. Бажаю сім'ям здоров'я і спокою, живіть дружно і ніколи не втрачайте надії. Нехай заступниця Свята Богородиця, врятує вас від різних бід, поганих думок і невірних вчинків.

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З Різдвом Пречистої Пресвятої Богородиці! Бажаю миру, радості в сім'ї та удачі в справах. Нехай Пресвята Діва рятує під своїм покровом вас і ваших близьких. Щастя, божої благодаті та любові вам! Миру і щастя, любові та надії, ніжності та радості, доброти та краси, уваги та турботи, щирості та милосердя, добробуту і чудес. Нехай Божа Мати охороняє сім'ю від бід і злого духа, дарує щастя, допомагає приймати правильні рішення і долати труднощі, наповнює душу світлом, любов'ю і милосердям!

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Вітаю зі святом Різдва Пресвятої Богородиці та від душі бажаю миру, щастя, здоров'я, радості, добра і відради. Нехай у твоєму житті трапляються справжні чудеса, нехай ні дня не проходить без надії, любові та славної справи. Нехай чистими та непорочними будуть думки твоєї душі, нехай добрими та благородними будуть твої вчинки, нехай світлим і щасливим буде твій шлях, нехай великий і найщирішої буде любов твого серця.

З Різдвом Пресвятої Богородиці: вірші

У день Різдва Богородиці

Чудо станеться нехай.

Серце щастям наповниться,

Буде в душі Вашій рай.

Хай ні хвороби, ні прикрості

Вас ніколи не знайдуть.

Будуть хорошими новини,

Радість лише роки несуть.

***

Благословляють небеса

Господь дарує чудеса!

Добра новина в усі краї розлетілася –

То Пречиста Діва народилася!

Я бажаю серденько відкрити,

радість і добро впустити,

Хай чудеса до вас прийдуть,

Хай удачу принесуть!

***

Різдво Марії — свято незвичайне —

це день найсвітлішої святої!

Хай благодаттю вона осяє,

Хай не обійде тебе стороною.

***

З Богородиці Різдвом,

І в день цієї сильної святої,

Наповняється хай твій дім

Щастячком та теплотою!

Не покине хай доброта,

Світиться усмішка на устах,

Кожна здійснюється мрія,

І віра хай з тобою буде і надія!

***

З Різдвом Богородиці привітаю,

Побажання свої я вам направлю.

Побажаю жити з любов'ю до Бога,

Щоб благородною була дорога.

Я всім бажаю постійно тільки миру,

Щоб не відвідувала вас ніколи стихія.

Вітання з Різдвом Пресвятої Богородиці: короткі смс

Сьогодні світле свято – Різдво Пресвятої Богородиці. Щиро вітаю і бажаю легкості та свята на душі, сімейного щастя, любові та довіри, правильних життєвих рішень, чесності, добродушності та милосердя.

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Вітаю з чудовим православним святом, Різдвом Пресвятої Богородиці! Бажаю душевного миру і процвітання. Нехай будуть здорові та щасливі всі ваші рідні!

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Пресвята Матір Божа народилася в цей вересневий день. Вона дала життя Господу, благословивши цим все людство. Миру, світла, добра і чистих помислів бажаємо кожному християнину!

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Поздоровлення з Різдвом Пресвятої Владичиці нашої Богородиці, нехай в цей світлий день всі наші душі наповнює лише радість і сяйво. Нехай вона дарує нам всім благ в сімейному житті та підтримає тих, хто потребує заступництва. Слався Богородиця, Діва Марія!

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Від щирого серця вітаю з цим прекрасним святим святом! Бажаю спокою на душі, сімейної гармонії, міцного кохання і добрих намірів! Нехай Пресвята Богородиця береже вас і близьких!

Картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці: українською мовою

Картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото: ТСН.ua

Картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото: ТСН.ua

Картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото: ТСН.ua

Картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото: ТСН.ua