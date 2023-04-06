Привітання з Великоднем під час війни: добірка теплих побажань для ЗСУ та українців

ТСН.ua підібрав для вас теплі привітання з Великоднем під час війни для ЗСУ та українців.

Патріотичні вітання з Великоднем: мирного неба, добра і щастя

Нехай воскреслий Христос принесе перемогу всій нашій немовірній Україні – перемогу світла над темрявою, життя над смертю, добра над злом!

Сили духу, всеосяжности любови, мудрости в прийнятті відповідальних рішень, непохитности віри!

Картинки з Великоднем / Фото: ТСН.ua

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Христос Воскрес!

І це – найбільше свідчення перемоги життя

над смертю, світла над темрявою!

Сьогодні ми по-новому переживаємо боротьбу добра і зла, ми є

свідками і учасниками цього непростого протистояння.

Бажаємо перемоги і миру, спокою і щастя

Вам і Вашим близьким!

Картинки з Великоднем / Фото: ТСН.ua

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Великий день настане ще для нас!

І сонце зійде, й буде в нас погожа днина.

Ми скажемо усі: "Христос воскрес!",

"Воістину Воскрес й Воскресне Україна!"

Картинки з Великоднем / Фото: ТСН.ua

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У цей благословенний час прийміть найщиріші вітання з Великим Днем Світлого Христового Воскресіння!

Нехай Святий Великдень несе нам довгоочікувану радість перемоги, дарує надію та впевненість у завтрашньому дні, вселяє спокій у серцях, живить душу та укріплює віру.

Нехай Божа милість та благословення несуть у наші душі, сім’ї та країну – МИР.

Картинки з Великоднем / Фото: ТСН.ua

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Картинки з Великоднем / Фото: ТСН.ua

Картинки з Великоднем / Фото: ТСН.ua

Вітаю з Великоднем! Христос Воскрес! Нехай цей світлий день додасть вам сил та наснаги, щоб ви змогли долати всі випробування та труднощі. У цей важкий час ми мусимо залишатися разом та долати складнощі разом. Бажаю вам міцної віри та настійливості у боротьбі за майбутнє нашої країни.

Картинки з Великоднем / Фото: ТСН.ua

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Христос Воскрес! Вітаю зі святом Великодня. Нехай цей день стане символом нашої злагоди та об’єднання, а Христове Воскресіння – наповнить наші серця любов’ю та милосердям. Бажаю всім міцної віри та терпіння, щоб виходити з цього випробування з силою та впевненістю в своїй перемозі.

Картинки з Великоднем / Фото: ТСН.ua

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Христос Воскрес! Вітаю зі святом Великодня. Нехай світле воскресіння Христове наповнить ваші серця любов’ю та милосердям. У цей важкий період боротьби за нашу країну ми мусимо не тільки захищатися від ворога, але і підтримувати один одного. Бажаю вам знайти в собі сили на духовному рівні та підтримувати один одного.

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