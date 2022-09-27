Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього 2022: картинки українською, проза, вірші

27 вересня віряни святкують велике свято - Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Встановлене воно на згадку віднайдення хреста, на якому розіп'яли Сина Божого. ТСН.ua підібрали привітання з Воздвиженням Хреста Господнього у віршах, прозі та картинках.
Вітання з Воздвиженням Хреста Господнього: своїми словами
Вітаю з Воздвиженням Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Нехай тобою рухає сила віри і терпимості. Бажаю тобі миру і спокою душі, Щастя і міцного здоров'я. Бажаю, щоб в твоєму житті не було місця брехнею і зради. Бажаю, щоб в твоєму серці вічно жила любов.
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Зі святим святом! Миру в домі, благополуччя в родині, яскравих і щирих посмішок і душевних, теплих, добрих слів. Нехай Господь чує і прислухається молитвам, оберігає від бід і негараздів. Щастя і тепла на серці!
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Вітаю з великим святом світла і радості душі — з Воздвиженням Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Нехай цей день подарує благодать в сім'ю і здоров'я, милосердя душі і доброту серця, світло і радість, щастя і мир.
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Воздвиження Хреста Господнього – особливе свято, яке є священним і світлим днем. Я хочу від усієї душі привітати вас, а також побажати всього такого ж світлого і доброго. Саме в цей день був знайдений Хрест Господній, у зв’язку з чим я хочу побажати вам міцного здоров’я і гарного самопочуття. Насправді, про це святковий день знає не кожна людина, але у вас буде чудова можливість просвітити своїх друзів і близьких, розповівши їм про це свято. Сьогодні я хочу побажати миру та благополуччя вам і вашій домівці, а також вашим домочадцям. Пам’ятайте, що Господь окупив всі наші муки й гріхи, тому ми повинні почитати і шанобливо ставиться до цього дня. Я бажаю вам спокою і взаєморозуміння. Нехай всі ваші мрії і бажання виконуються, а думки завжди будуть добрими і світлими. Щасливого вам свята.
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У цей прекрасний день ми будемо відзначати свято, яке є особливим для всіх християн. Я хочу привітати вас з Днем Воздвиження Хреста Господнього, який є одним з найсвітліших і священних свят. Мені хочеться, щоби ви завжди пам’ятали про те, що Господь ціною свого життя спокутував наші гріхи, тому ми повинні бути вдячні і благородні. Мені хочеться побажати вам міцного здоров’я, щастя і взаєморозуміння. Нехай ніякі неприємності, біди і гіркоти не будуть заважати вам веселитися і радіти життю. Нехай все в твоєму житті буде саме так, як ви самі того хочете. Ніколи не втрачайте віру, тому що вона допомагає жити, насолоджуватися кожним моментом і кожною секундою. Живіть в своє задоволення, ніколи не впадайте у відчай і не сумуйте. Проведіть цей день разом з тими, кого ви любите. Удачі!
З Воздвиженням Хреста Господнього: вірші на свято
Свято світле і чисте сьогодні:
Воздвиження Хреста Господнього!
Будьте щасливі, будьте кохані
І Господом вічно хранимі!
Нехай здоров'я завжди міцним буде,
А ваш будинок - чистий, багатий і затишний!
І нехай Хреста Воздвиження
Принесе душі мир і смиренність.
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Вітаю з Воздвиженням Хреста,
Бажаю багато щастя і здоров'я,
Душа хай, як роса, буде чиста,
Нехай серце наповнюється любов'ю!
Нехай Господь пошле благословення,
Тебе від усіх печалей нехай береже!
Нехай тебе супроводжує везіння,
А в житті тільки мир завжди панує!
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У світле, тихе свято
Воздвиження Хреста Господнього,
Всім хочемо нагадати ми зараз:
Переміг Бог сміливо пекло,
На хресті Ісус нас урятував.
Нехай же життя тече спокійно,
Під покровом чесного хреста,
Щоб радість і любов лилися рікою,
В добрі і чисті серця.
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У всі сторони світу
Звернена Святиня –
Животворящий Хрест
Споруджений на твердині.
Він зцілить, направить
На світлий шлях благий,
Щоб життя твоє прославити
І подарувати спокій!
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Воздвиження Хреста Господнього
Ми разом святкуємо сьогодні!
Нехай захищає вас Всевишній
Від бід, турбот і тривоги лишньої!
Нехай віра в серці вогником
Горить завжди – і вдень, і вночі,
Любіть ближніх і цінуєте.
І Хрест Животворящий шануйте!