Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього 2022: картинки українською, проза, вірші

Вітання з Воздвиженням Хреста Господнього: своїми словами

Вітаю з Воздвиженням Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Нехай тобою рухає сила віри і терпимості. Бажаю тобі миру і спокою душі, Щастя і міцного здоров'я. Бажаю, щоб в твоєму житті не було місця брехнею і зради. Бажаю, щоб в твоєму серці вічно жила любов.

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Зі святим святом! Миру в домі, благополуччя в родині, яскравих і щирих посмішок і душевних, теплих, добрих слів. Нехай Господь чує і прислухається молитвам, оберігає від бід і негараздів. Щастя і тепла на серці!

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Вітаю з великим святом світла і радості душі — з Воздвиженням Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Нехай цей день подарує благодать в сім'ю і здоров'я, милосердя душі і доброту серця, світло і радість, щастя і мир.

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Воздвиження Хреста Господнього – особливе свято, яке є священним і світлим днем. Я хочу від усієї душі привітати вас, а також побажати всього такого ж світлого і доброго. Саме в цей день був знайдений Хрест Господній, у зв’язку з чим я хочу побажати вам міцного здоров’я і гарного самопочуття. Насправді, про це святковий день знає не кожна людина, але у вас буде чудова можливість просвітити своїх друзів і близьких, розповівши їм про це свято. Сьогодні я хочу побажати миру та благополуччя вам і вашій домівці, а також вашим домочадцям. Пам’ятайте, що Господь окупив всі наші муки й гріхи, тому ми повинні почитати і шанобливо ставиться до цього дня. Я бажаю вам спокою і взаєморозуміння. Нехай всі ваші мрії і бажання виконуються, а думки завжди будуть добрими і світлими. Щасливого вам свята.

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У цей прекрасний день ми будемо відзначати свято, яке є особливим для всіх християн. Я хочу привітати вас з Днем Воздвиження Хреста Господнього, який є одним з найсвітліших і священних свят. Мені хочеться, щоби ви завжди пам’ятали про те, що Господь ціною свого життя спокутував наші гріхи, тому ми повинні бути вдячні і благородні. Мені хочеться побажати вам міцного здоров’я, щастя і взаєморозуміння. Нехай ніякі неприємності, біди і гіркоти не будуть заважати вам веселитися і радіти життю. Нехай все в твоєму житті буде саме так, як ви самі того хочете. Ніколи не втрачайте віру, тому що вона допомагає жити, насолоджуватися кожним моментом і кожною секундою. Живіть в своє задоволення, ніколи не впадайте у відчай і не сумуйте. Проведіть цей день разом з тими, кого ви любите. Удачі!

З Воздвиженням Хреста Господнього: вірші на свято

Свято світле і чисте сьогодні:

Воздвиження Хреста Господнього!

Будьте щасливі, будьте кохані

І Господом вічно хранимі!

Нехай здоров'я завжди міцним буде,

А ваш будинок - чистий, багатий і затишний!

І нехай Хреста Воздвиження

Принесе душі мир і смиренність.

***

Вітаю з Воздвиженням Хреста,

Бажаю багато щастя і здоров'я,

Душа хай, як роса, буде чиста,

Нехай серце наповнюється любов'ю!

Нехай Господь пошле благословення,

Тебе від усіх печалей нехай береже!

Нехай тебе супроводжує везіння,

А в житті тільки мир завжди панує!

***

У світле, тихе свято

Воздвиження Хреста Господнього,

Всім хочемо нагадати ми зараз:

Переміг Бог сміливо пекло,

На хресті Ісус нас урятував.

Нехай же життя тече спокійно,

Під покровом чесного хреста,

Щоб радість і любов лилися рікою,

В добрі і чисті серця.

***

У всі сторони світу

Звернена Святиня –

Животворящий Хрест

Споруджений на твердині.

Він зцілить, направить

На світлий шлях благий,

Щоб життя твоє прославити

І подарувати спокій!

***

Воздвиження Хреста Господнього

Ми разом святкуємо сьогодні!

Нехай захищає вас Всевишній

Від бід, турбот і тривоги лишньої!

Нехай віра в серці вогником

Горить завжди – і вдень, і вночі,

Любіть ближніх і цінуєте.

І Хрест Животворящий шануйте!

Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього: картинки українською мовою

Картинка з Воздвиженням Хреста Господнього / Фото: ТСН.ua

Картинка з Воздвиженням Хреста Господнього / Фото: ТСН.ua

Картинка з Воздвиженням Хреста Господнього / Фото: ТСН.ua

Картинка з Воздвиженням Хреста Господнього / Фото: ТСН.ua