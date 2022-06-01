Привітання з Всесвітнім днем батьків 2022 року: картинки українською, листівки, проза, вірші

1 червня - Всесвітній день батьків. 2022 року це свято припадає на середу. ТСН.ua пропонує добірку привітань у Всесвітній день батьків: картинки українською, прозу та вірші.

Всесвітній день батьків (Global Day of Parents) - молоде свято, яке запровадили в вересні 2012 року під час 66-ї сесії Генеральної асамблеї ООН на "честь батьків в усьому світі". Головна мета цього дня - показати важливу роль батьків у вихованні дітей, а також розповісти про основні пріоритети сильної, щасливої та міцної сім'ї.

Всесвітній день батьків: привітання в прозі

Вітаю із Всесвітнім днем батьків! Бажаю величезного сімейного щастя, душевності, любові, ніжності, турботи і уваги від ваших дітей. Нехай почуття єднання і привітності завжди гріє вас у будь-яку погоду, в будь-який час року. Бережіть одне одного і будьте щасливі!

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Справжня цінність у житті – це рідні та близькі люди. Вітаю з Днем батьків і бажаю татові з мамою взаєморозуміння, щастя, спільних планів із дітьми і безлічі цікавих занять. Нехай сім'я завжди буде міцним захистом від негараздів, розрадою в неприємностях і оплотом в радості. Любові, краси, достатку і тепла!

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Вітаю з Всесвітнім днем батьків і бажаю довгих років, міцного здоров’я та терпіння, вічної любові до дітей і гордості за них в будь-якому віці, щирої радості душі і достатку в домі, родинного добра і світлих батьківських надій.

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Бажаємо вам, дорогі діти, вашим батькам та рідним міцного здоров’я, щастя, добра та сімейного затишку. Нехай усі мрії і задуми завжди збуваються!

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Батьки - головні люди в житті кожної людини. Вони підносять своїм дітям безцінний дар - життя, люблять не за щось, а всупереч усьому, завжди готові підтримати та прийти на допомогу. Ніде не вчать бути мамою і татом, буває, що і батькам потрібна підтримка, добра порада і розуміння. Сьогодні - Всесвітній день батьків. Нехай у цей день всі, хто зветься мамою і татом, будуть зігріті теплими обіймами і словами любові і подяки.

Всесвітній день батьків: вірші

Всесвітній день батьків прийшов,

І добродушність в серцях дітей знайшов.

Берегти батьків ми будемо любити,

І чистоту душі своєї батькам дарувати!

Уклін вам низький, і спасибі вам,

За те, що даруйте свою турботу нам!

Здоров’я, щастя вам і теплоти,

Хай розпускаються для вас квіти!

***

Летять роки, як лебеді у вирі,

Життя іде, його не зупинить.

Прийми вітання наші щирі,

Ще до ста років зичимо прожить.

Хай будуть поруч віра і надія,

Як два крила, що впасти не дадуть.

І сам Господь по милості наділить

Ще довгих літ, щасливу світлу путь.

***

Наші милі і любі, найкращі у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І щоб завжди здоров’я було.

Щоб смутку не знали, ми просимо долі,

Добра вам і радості, рідні, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба —

Сімейного затишку й мирного неба.

***

Бажаєм здоров’я багато-багато,

Хай щастя і мир залишаються в хаті,

Хай горе обходить завжди стороною,

А радість приходить і ллється рікою.

Хай довго всміхається сонце і небо,

Нам, окрім вас, більш нічого не треба,

Хай бог береже вас, любі, весь час,

Живіть тільки, рідні, із нами й для нас.

***

Дякую я скажу сьогодні,

Батьки мої рідні,

За те, що життя мені подарували,

Здорові будьте, дорогі.

Уклін вам низький за турботу,

За теплоту, радість і силу,

За те, що ніжністю своєї

Мене в надлишку нагородили.

Всесвітній день батьків: картинки українською

Всесвітній день батьків: картинки українською / Фото: ТСН.ua

Всесвітній день батьків: картинки українською / Фото: ТСН.ua

Всесвітній день батьків: картинки українською / Фото: ТСН.ua

Всесвітній день батьків: картинки українською / Фото: ТСН.ua

Всесвітній день батьків: картинки українською / Фото: ТСН.ua

Всесвітній день батьків: картинки українською / Фото: ТСН.ua

Всесвітній день батьків: картинки українською / Фото: ТСН.ua

Всесвітній день батьків: картинки українською / Фото: ТСН.ua

Всесвітній день батьків: картинки українською / Фото: ТСН.ua

Всесвітній день батьків: картинки українською / Фото: ТСН.ua