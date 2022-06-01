Привітання з Всесвітнім днем батьків 2022 року: картинки українською, листівки, проза, вірші

1 червня - Всесвітній день батьків. 2022 року це свято припадає на середу. ТСН.ua пропонує добірку привітань у Всесвітній день батьків: картинки українською, прозу та вірші.
Всесвітній день батьків (Global Day of Parents) - молоде свято, яке запровадили в вересні 2012 року під час 66-ї сесії Генеральної асамблеї ООН на "честь батьків в усьому світі". Головна мета цього дня - показати важливу роль батьків у вихованні дітей, а також розповісти про основні пріоритети сильної, щасливої та міцної сім'ї.
Всесвітній день батьків: привітання в прозі
Вітаю із Всесвітнім днем батьків! Бажаю величезного сімейного щастя, душевності, любові, ніжності, турботи і уваги від ваших дітей. Нехай почуття єднання і привітності завжди гріє вас у будь-яку погоду, в будь-який час року. Бережіть одне одного і будьте щасливі!
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Справжня цінність у житті – це рідні та близькі люди. Вітаю з Днем батьків і бажаю татові з мамою взаєморозуміння, щастя, спільних планів із дітьми і безлічі цікавих занять. Нехай сім'я завжди буде міцним захистом від негараздів, розрадою в неприємностях і оплотом в радості. Любові, краси, достатку і тепла!
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Вітаю з Всесвітнім днем батьків і бажаю довгих років, міцного здоров’я та терпіння, вічної любові до дітей і гордості за них в будь-якому віці, щирої радості душі і достатку в домі, родинного добра і світлих батьківських надій.
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Бажаємо вам, дорогі діти, вашим батькам та рідним міцного здоров’я, щастя, добра та сімейного затишку. Нехай усі мрії і задуми завжди збуваються!
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Батьки - головні люди в житті кожної людини. Вони підносять своїм дітям безцінний дар - життя, люблять не за щось, а всупереч усьому, завжди готові підтримати та прийти на допомогу. Ніде не вчать бути мамою і татом, буває, що і батькам потрібна підтримка, добра порада і розуміння. Сьогодні - Всесвітній день батьків. Нехай у цей день всі, хто зветься мамою і татом, будуть зігріті теплими обіймами і словами любові і подяки.
Всесвітній день батьків: вірші
Всесвітній день батьків прийшов,
І добродушність в серцях дітей знайшов.
Берегти батьків ми будемо любити,
І чистоту душі своєї батькам дарувати!
Уклін вам низький, і спасибі вам,
За те, що даруйте свою турботу нам!
Здоров’я, щастя вам і теплоти,
Хай розпускаються для вас квіти!
***
Летять роки, як лебеді у вирі,
Життя іде, його не зупинить.
Прийми вітання наші щирі,
Ще до ста років зичимо прожить.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу світлу путь.
***
Наші милі і любі, найкращі у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я було.
Щоб смутку не знали, ми просимо долі,
Добра вам і радості, рідні, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба.
***
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо,
Нам, окрім вас, більш нічого не треба,
Хай бог береже вас, любі, весь час,
Живіть тільки, рідні, із нами й для нас.
***
Дякую я скажу сьогодні,
Батьки мої рідні,
За те, що життя мені подарували,
Здорові будьте, дорогі.
Уклін вам низький за турботу,
За теплоту, радість і силу,
За те, що ніжністю своєї
Мене в надлишку нагородили.