Привітання з Всесвітнім днем блондинок 2022 року: картинки українською, листівки, проза, вірші

Сьогодні, 31 травня, святкують особливу подію - Всесвітній день блондинок. Головна його мета в тому, щоб звернути увагу на несправедливі стереотипи, які пов'язані зі світловолосими дівчатами. ТСН.ua підготував для вас привітання на Всесвітній день блондинок, а також картинки українською мовою.

Всесвітній день блондинок 2022: історія

За останніми дамини, близько 1,5% населення на планеті Земля - блондини і блондинки. Існує відразу дві версії створення цього особливого свята. Одна з теорій стверджує, що за встановлення цього дня виступили юристки-блондинки з Америки, які зіштовхнулися з насмішками з боку колег-мужчин. Першу святкову ходу провели 2001 року. А вже 2003 року Міжнародна асоціація блондинок запропонувала ЮНЕСКО створити окрему подію.

За другою версією подію організували через популярність фільма "Блондинка в законі", в якому розповідають про блондинку, яка, всупереч існуючим стереотипам, закінчує Гарвард і стає успішною адвокаткою. Фільм вийшов в прокат 2001 року.

Всесвітній день блондинок: вітання у прозі та віршах

Всесвітній день блондинок: вітання / Фото: Pexels

З Днем блондинок вітаю,

Тебе, кохана, рідна,

І в цей день тобі бажаю,

Щастя без кінця та краю!

Нехай виконуються надії,

І нехай збуваються мрії,

Завжди ти будеш тендітною, ніжною,

Королевою краси!

***

Прекрасна білявка зі святом вітаю!

Щастя, миру, радості я Тобі бажаю!

Хай доля усміхнеться у Твоїй світлиці

Немає на цім світі гарніше молодиці,

Хай квіти розквітають на Твоїм віконці

Хай зранку поцілунком розбудить Тебе Сонце,

Хай усмішка засяє на Твоєму личку,

Смуток весь, красуне, закинь на поличку!

***

У всесвітній день блондинок

Побажати тобі хочу

Тільки класних вечірок,

Про роботу – промовчу.

Щоб дні, а так само ночі,

Проходили без турбот,

Нехай все буде, як ти хочеш,

І любові коловорот!

***

Вітаємо білявих красунь з Днем блондинки. Бажаємо вам, щоб вас не стосувалися стереотипи. Нехай ваше золоте волосся зачаровує, манить своїми переливами і відтінками. Нехай ваше жіноче щастя відбивається в палаючих очах. Будьте красивими і молодими.

***

Вітаю з Днем блондинок і хочу побажати завжди бути сліпуче красивою і блищати яскравою зіркою блонду на небі. Нехай весь світ буде у твоїх ніг, нехай сповнене розкоші, веселощів, радості і шику буде твоє життя.

***

Всіх красунь білявих вітаємо з чудовим днем, коли сонячні відблиски, граючи на волоссі, запалять іскорки в ваших очах. Бажаємо, щоб на вас завжди звертали увагу, щоб цінували вас не за колір волосся, а за оптимізм, життєрадісність і прекрасний характер.

Всесвітній день блондинок: картинки українською мовою

Всесвітній день блондинок: картинки українською / Фото: ТСН.ua

Всесвітній день блондинок: картинки українською / Фото: ТСН.ua

Всесвітній день блондинок: картинки українською / Фото: ТСН.ua

Всесвітній день блондинок: картинки українською / Фото: ТСН.ua