Привітання з Всесвітнім днем брюнеток 2022 року: картинки українською, проза, вірші

28 травня - Всесвітній день брюнеток. Це досить цікава подія, яка присвячена всім дівчатам з темним кольором волосся. ТСН.ua підібрав для вас привітання з Днем брюнеток і картинки українською мовою.
Веселі привітання у Всесвітній день брюнеток в прозі
Поспішаю привітати темноволосу красуню з Днем брюнеток! Тим, хто народився брюнеткою, невимовно пощастило: краса брюнетки яскрава, розум — гострий, а серце — гаряче. Щоб не осліпнути, не вколотися і не обпектися — потрібно знати підхід. За вас, найефектніші красуні світу!
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Сьогодні пекучі брюнетки відзначають свій день. Бажаю, милі панянки, нехай в житті вашої лише колір волосся буде з темним відтінком, а все інше сяє яскравою, світлою посмішкою. Нехай ваша чарівність заворожує і чарує. Будьте королевами сьогодні і завжди!
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Усіх власниць приголомшливого темного волосся вітаємо з Днем брюнеток. Вас природа наділила красою, розумом та жіночністю. Залишайтеся завжди у центрі чоловічої уваги! Будьте привабливі, неповторні та загадкові!
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Вітаю з Днем брюнеток і бажаю завжди бути пристрасною, пекучою, яскравою, граціозною, невтомною, сміливою, чарівною та чарівною. Нехай твій шик і твоя краса борють наповал будь-кого з першого погляду.
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У день брюнеток вітаємо всіх власниць приголомшливого темного волосся. Вас природа наділила красою, розумом та жіночністю. Залишайтеся завжди у центрі чоловічої уваги! Будьте привабливі, неповторні та загадкові!
День брюнеток: привітання у віршах
У міжнародний день брюнеток
Поспішаю привітати від душі
Прекрасних дам, кумедних кокеток,
Що такі милі й гарні!
Тих, що завжди нас захоплювали
Гарячим серцем і душею,
І оточуючих полонили
Своєю чудовою красою.
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Чарують дівчата - брюнетки,
Вони чудові, як цукерки.
Повні любові, тепла та ласки
Їхнє життя нехай буде, немов у казці.
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У брюнеток свято нині,
Вітаю спекотних дам.
Побажаю лише щастя
І любові шаленої вам.
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Поспішаю привітати зі святом
Брюнеток всієї Землі!
Нехай у цей день безхмарно.
Співають вам солов'ї.
Нехай сонце посміхається,
Дзвонять для вас струмки,
Зі святом, брюнетки
Красуні Землі!
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З днем брюнеток привітаємо
Гарних, яскравих і розкішних,
Усім цим жінкам бажаємо
Добра, успіхів побільше,
Нехай чоловіки завжди
На вас увагу звертають,
Нехай знайдуть брюнетки щастя,
А всі проблеми хай розтануть!