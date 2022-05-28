Привітання з Всесвітнім днем брюнеток 2022 року: картинки українською, проза, вірші

28 травня - Всесвітній день брюнеток. Це досить цікава подія, яка присвячена всім дівчатам з темним кольором волосся. ТСН.ua підібрав для вас привітання з Днем брюнеток і картинки українською мовою.

Веселі привітання у Всесвітній день брюнеток в прозі

Поспішаю привітати темноволосу красуню з Днем брюнеток! Тим, хто народився брюнеткою, невимовно пощастило: краса брюнетки яскрава, розум — гострий, а серце — гаряче. Щоб не осліпнути, не вколотися і не обпектися — потрібно знати підхід. За вас, найефектніші красуні світу!

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Сьогодні пекучі брюнетки відзначають свій день. Бажаю, милі панянки, нехай в житті вашої лише колір волосся буде з темним відтінком, а все інше сяє яскравою, світлою посмішкою. Нехай ваша чарівність заворожує і чарує. Будьте королевами сьогодні і завжди!

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Усіх власниць приголомшливого темного волосся вітаємо з Днем брюнеток. Вас природа наділила красою, розумом та жіночністю. Залишайтеся завжди у центрі чоловічої уваги! Будьте привабливі, неповторні та загадкові!

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Вітаю з Днем брюнеток і бажаю завжди бути пристрасною, пекучою, яскравою, граціозною, невтомною, сміливою, чарівною та чарівною. Нехай твій шик і твоя краса борють наповал будь-кого з першого погляду.

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У день брюнеток вітаємо всіх власниць приголомшливого темного волосся. Вас природа наділила красою, розумом та жіночністю. Залишайтеся завжди у центрі чоловічої уваги! Будьте привабливі, неповторні та загадкові!

День брюнеток: привітання у віршах

У міжнародний день брюнеток

Поспішаю привітати від душі

Прекрасних дам, кумедних кокеток,

Що такі милі й гарні!

Тих, що завжди нас захоплювали

Гарячим серцем і душею,

І оточуючих полонили

Своєю чудовою красою.

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Чарують дівчата - брюнетки,

Вони чудові, як цукерки.

Повні любові, тепла та ласки

Їхнє життя нехай буде, немов у казці.

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У брюнеток свято нині,

Вітаю спекотних дам.

Побажаю лише щастя

І любові шаленої вам.

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Поспішаю привітати зі святом

Брюнеток всієї Землі!

Нехай у цей день безхмарно.

Співають вам солов'ї.

Нехай сонце посміхається,

Дзвонять для вас струмки,

Зі святом, брюнетки

Красуні Землі!

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З днем брюнеток привітаємо

Гарних, яскравих і розкішних,

Усім цим жінкам бажаємо

Добра, успіхів побільше,

Нехай чоловіки завжди

На вас увагу звертають,

Нехай знайдуть брюнетки щастя,

А всі проблеми хай розтануть!

Всесвітній день брюнеток: картинки українською

Привітання з Днем брюнеток: картинки / Фото: ТСН.ua

Привітання з Днем брюнеток: картинки / Фото: ТСН.ua

Привітання з Днем брюнеток: картинки / Фото: ТСН.ua

Привітання з Днем брюнеток: картинки / Фото: ТСН.ua