Привітання з Всесвітнім днем доброти 2022: картинки українською, проза і вірші

13 листопада - Всесвітній день доброти. Це чудова можливість поділитися гарним настроєм зі своїми друзями та близькими. ТСН.ua підібрав для вас привітання на Всесвітній день доброти, картики, вірші та прозу.

Історія свята

Всесвітній день доброти було створено на честь першої конференції Всесвітнього руху доброти, яку провели 13 листопада 1998 року. В даному заході взяли участь представники таких країн: Таїланду, Японії, Австралії, Канади, Великобританії, Сінгапуру, США. Пізніше до них приєдналися й інші держави.

Саму організацію "Рух доброти" створили в Японії 1997 року. У неї є навіть офіційний документ "Декларація Руху", в якому сказано: "Ми визнаємо фундаментальну важливість простої людської доброти, як основної умови доставляє задоволення і осмисленого життя, і цим документом проголошуємо створення Всесвітнього руху доброти. Ми будемо прагнути об'єднатися через організації в кожній країні і з допомогою створення всесвітньої мережі, і створити більш добрий і більш повний співчуття світ".

Всесвітній день доброти: привітання у віршах та прозі

Вітаю зі Всесвітнім днем доброти і від душі бажаю ніколи не втрачати віри в усе хороше, завжди боротися за справедливість і милосердя, допомагати доброті восторжествувати над злом. Нехай кожен день буде ясним і добрим, нехай тебе оточують хороші і щирі люди, нехай в твоєму серці живе любов і світла надія. Роби добро і нехай у відповідь до тебе прилітає бумеранг щастя.

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Вітаю зі Всесвітнім днем доброти. Нехай кожен день буде добрим, нехай на твоєму шляху зустрічаються тільки добрі люди, нехай для тебе звучать добрі слова, нехай в твоєму серці народжуються добрі почуття, нехай твоя душа живе добрими емоціями, нехай доброта торжествує в твоєму житті і в житті твоїх близьких людей!

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Нехай Всесвітній день доброти подарує щире добро для кожного з нас, нехай цей день дасть зрозуміти кожному, що віддаючи щось хороше і добре, отримуєш в два рази більше. Нехай в душі твоїй завжди буде радість і чуйність, а серце нехай завжди прагне до благих вчинків і добрих діянь.

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Твори добро для тих, хто поряд,

Світ своїм світлом осявай,

І позитивним зарядом

Людей частіше заряджай!

Завжди твори добре діло,

Воно тобі в стократ вернеться!

Твори добро легко й сміливо,

І в похмурий день сяй, як сонце!

***

У день Всесвітній доброти,

від щирого серця вам побажаю

якомога більше теплоти,

і щастя вам без краю.

Не бійтеся віддавати

добро і радість близьким,

і нехай прибуде благодать,

а життя за все дякує надлишком!

Картинки з Всесвітнім днем доброти

Всесвітній день доброти: картинки / Фото: ТСН.ua

Всесвітній день доброти: картинки / Фото: ТСН.ua

Всесвітній день доброти: картинки / Фото: ТСН.ua

Всесвітній день доброти: картинки / Фото: ТСН.ua