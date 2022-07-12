Привітання з Всесвітнім днем фотографа 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

12 липня - Всесвітній день фотографа. ТСН.ua приготував для вас привітання з днем фотографа у прозі та віршах, картинки українською мовою. Тому не забудьте привітати своїх друзів, рідних та знайомих, які пов'язані з цією професією.

Ця дата була обрана для святкування професійного свята фотографів не випадково. Саме 12 липня віряни шанують святу Вероніку, яка вважається покровителькою фотографії. Згідно з легендою вона обтерла хусткою лице Ісуса Христа і на тканині проявився лик Сина Божого. Ця річ є першою подібною до фотографічного зображення.

А ще Всесвітній день фотографа вирішили встановити саме 12 липня через те, що цього дня народився засновник компанії Kodak Джордж Істман. Саме він зробив фотографію доступною всім.

Привітання з Днем фотографа у прозі

З Днем фотографа! Бажаємо щедрих клієнтів, завжди справної апаратури, якісних знімків, вдалих ракурсів! Будь завжди таким же позитивним, дотепним, різнобічним і гостинним! Хай тобі в об'єктив частіше посміхається фортуна! Бажаємо міцного здоров'я, особистого щастя і творчих успіхів!

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Вітаю з Днем фотографа. Щиро бажаю приголомшливих ідей і вдалих кадрів, неймовірних історій і яскравих сюжетів, чудових результатів і широких просторів фантазії, задоволення від роботи і великого щастя в житті.

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З Днем фотографа тебе! Нехай твій об’єктив запам’ятовує тільки приємні моменти, а знімки відрізняються оригінальністю і повнотою життя і фарб. Бажаю, щоб робота завжди приносила задоволення, муза ніколи не покидала. Нехай життя буде в достатку. Щастя тобі, дорогий фотограф!

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З Днем фотографа! Нехай у тебе будуть задоволені клієнти, чудові знімки і красиві фони. Бажаю побільше креативних ідей, насиченого та яскравого професійного життя.

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Хочу привітати з Днем фотографа! Бажаю натхнення в роботі, нових ідей, хороших заробітків і задоволених клієнтів. Нехай робота радує тебе. Постійно розвивай свої здібності і удосконалюйся.

Вітання з Днем фотографа у віршах

Всім фотографам – хвала і честь,

Ваших заслуг, скажемо чесно, не злічити,

Вашими послугами користувався кожен з нас,

Нехай дарує життя вам яскраві миті!

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У день твій професійний

Я бажаю класних днів,

Яскравих, чітких фотографій,

Живи, знімай і багатій!

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Фотограф днями ракурси шукає,

На кнопку заповзято натискає.

Знайти шедеври — ось його мета,

Їх вибрати задача не проста.

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Зі святом всіх фотографів вітаємо,

Нових здобутків і перемог щиро бажаємо,

Нехай вам посміхається завжди удача,

Бажаємо, щоб часто чули слова подяки.

Нехай все в житті вам легко вдається,

Нехай сумувати, вам ніколи не доведеться,

Нехай всі бажання збуваються на раз, два,

Нехай буде прихильною до вас доля.

***

Фотограф діткам говорив:

"Магічний в мене об'єктив.

Не ворушіться - це ж не важко.

Увага! Вилітає пташка!"

З Днем фотографа: картинки українською мовою

Привітання з Днем фотографа: картинки / Фото: ТСН.ua

Привітання з Днем фотографа: картинки / Фото: ТСН.ua

Привітання з Днем фотографа: картинки / Фото: ТСН.ua

Привітання з Днем фотографа: картинки / Фото: ТСН.ua