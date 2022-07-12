Привітання з Всесвітнім днем фотографа 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

12 липня - Всесвітній день фотографа. ТСН.ua приготував для вас привітання з днем фотографа у прозі та віршах, картинки українською мовою. Тому не забудьте привітати своїх друзів, рідних та знайомих, які пов'язані з цією професією.
Ця дата була обрана для святкування професійного свята фотографів не випадково. Саме 12 липня віряни шанують святу Вероніку, яка вважається покровителькою фотографії. Згідно з легендою вона обтерла хусткою лице Ісуса Христа і на тканині проявився лик Сина Божого. Ця річ є першою подібною до фотографічного зображення.
А ще Всесвітній день фотографа вирішили встановити саме 12 липня через те, що цього дня народився засновник компанії Kodak Джордж Істман. Саме він зробив фотографію доступною всім.
Привітання з Днем фотографа у прозі
З Днем фотографа! Бажаємо щедрих клієнтів, завжди справної апаратури, якісних знімків, вдалих ракурсів! Будь завжди таким же позитивним, дотепним, різнобічним і гостинним! Хай тобі в об'єктив частіше посміхається фортуна! Бажаємо міцного здоров'я, особистого щастя і творчих успіхів!
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Вітаю з Днем фотографа. Щиро бажаю приголомшливих ідей і вдалих кадрів, неймовірних історій і яскравих сюжетів, чудових результатів і широких просторів фантазії, задоволення від роботи і великого щастя в житті.
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З Днем фотографа тебе! Нехай твій об’єктив запам’ятовує тільки приємні моменти, а знімки відрізняються оригінальністю і повнотою життя і фарб. Бажаю, щоб робота завжди приносила задоволення, муза ніколи не покидала. Нехай життя буде в достатку. Щастя тобі, дорогий фотограф!
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З Днем фотографа! Нехай у тебе будуть задоволені клієнти, чудові знімки і красиві фони. Бажаю побільше креативних ідей, насиченого та яскравого професійного життя.
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Хочу привітати з Днем фотографа! Бажаю натхнення в роботі, нових ідей, хороших заробітків і задоволених клієнтів. Нехай робота радує тебе. Постійно розвивай свої здібності і удосконалюйся.
Вітання з Днем фотографа у віршах
Всім фотографам – хвала і честь,
Ваших заслуг, скажемо чесно, не злічити,
Вашими послугами користувався кожен з нас,
Нехай дарує життя вам яскраві миті!
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У день твій професійний
Я бажаю класних днів,
Яскравих, чітких фотографій,
Живи, знімай і багатій!
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Фотограф днями ракурси шукає,
На кнопку заповзято натискає.
Знайти шедеври — ось його мета,
Їх вибрати задача не проста.
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Зі святом всіх фотографів вітаємо,
Нових здобутків і перемог щиро бажаємо,
Нехай вам посміхається завжди удача,
Бажаємо, щоб часто чули слова подяки.
Нехай все в житті вам легко вдається,
Нехай сумувати, вам ніколи не доведеться,
Нехай всі бажання збуваються на раз, два,
Нехай буде прихильною до вас доля.
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Фотограф діткам говорив:
"Магічний в мене об'єктив.
Не ворушіться - це ж не важко.
Увага! Вилітає пташка!"