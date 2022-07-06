Привітання з Всесвітнім днем кардіолога 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

6 липня - Всесвітній день кардіолога. Це важливе професійне свято, а тому варто не забути подарувати теплі слова тим, хто лікує людські серця. ТСН.ua підготував привітання з Всесвітнім днем кардіолога: картинки українською, вірші, проза.

Привітання з Всесвітнім днем кардіолога: проза та вірші

Краще немає лікарів, ніж кардіологи,

Вони ритми серця нашого почують.

Заспокоять своєї чуйністю надовго нас,

Лише пожартують, щоб не бігали по дахах.

Так, робота медика важка, але славна,

Ці люди допомагають нам у всьому.

Можуть розповісти і випадки забавні,

І поговорити про те, про се.

Вони вміють заспокоїти, пожаліти,

Серце завести і на ноги поставити.

Так давайте їм сьогодні пісні співати,

Будемо кардіологів сьогодні славити.

***

Кардіологи, вас вітаємо ми сьогодні,

Веселіться з нами, лікарі!

«З днем ​​кардіолога!» - кричимо ми всією юрбою,

«З днем кардіолога! Віват! Ура! »

Прийміть вдячність ви серцеву від нас

За наші добрі, здорові серця.

Ми в вашу честь наллємо холодний квас

І вип'ємо кухоль прямо зрання..

Серцевий ритм у нас тепер в порядку,

Адже ви завжди на варті серця нашого.

Бажаємо життя вам веселого, солодкого,

Щоб про роботу вас ніхто не питав.

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Вітаю зі Всесвітнім днем ​​кардіолога! Бажаю, щоб ваші надії та мрії збувалися. Щоб радість від заняття улюбленою справою приносила натхнення та стимул. Щоб кожен робочий день був кроком у бік професійного зростання та розвитку. Будьте щасливі, здорові та успішні!

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Вітаю зі святом усіх кардіологів. Бажаю вам, щоб ваш білий халат та запах ліків відлякував усі хвороби не лише від вас, а й від усіх ваших рідних та близьких. Будьте завжди здорові, радійте життю, і нехай приводів для радості буде безліч. Даруйте людям здорове серце, і нехай ваша доброта повертається до вас бурхливим потоком подяки. Успіхів у всьому, благополуччя у житті та довгих, довгих років професійної діяльності.

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Сьогодні, в день професійного свята від щирого серця бажаємо, всім, хто пов'язав своє життя з кардіологією успіхів у їхній нелегкій праці, довгих років життя та сімейного благополуччя! Нехай ваше серце буде здоровим та щасливим!

Всесвітній день кардіолога: картинки українською мовою

Всесвітній день кардіолога: картинки українською / Фото: ТСН.ua

Всесвітній день кардіолога: картинки українською / Фото: ТСН.ua

Всесвітній день кардіолога: картинки українською / Фото: ТСН.ua

Всесвітній день кардіолога: картинки українською / Фото: ТСН.ua