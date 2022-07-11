Привітання з Всесвітнім днем шоколаду 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

Щорічно Всесвітній день шоколаду припадає на 11 липня. Батьківщиною цієї події вважається Франція. Адже саме тут 1995 року було проведено перші заходи для святкування особливого дня. ТСН.ua підібрав для вас вітання у Всесвітній день шоколаду та картинки українською мовою.

Всесвітній день шоколаду: привітання в прозі

Вітаю з Днем шоколаду! Нехай твоя дорога на шляху до мети буде приємною, яскравою і цікавою. Життя хай радує шоколадними митями, а солодкість супроводжує в любові. Всього доброго!

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Сьогодні вітаю тебе з солодким та ніжним святом – Всесвітнім днем шоколаду. Нехай кожен день буде солодким і приємним. Бажаю щасливого життя, і щоб у тебе все було в шоколаді.

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Вітаю з найсолодшим святом – Всесвітнім днем шоколаду. Бажаю, щоб усе твоє життя було солодким і щасливим. Нехай все буде в шоколаді, а серце тане від любові. Смачних і яскравих переживань!

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З Днем шоколаду вітаю! Бажаю, щоб життя текло шоколадною річкою, радувало солодкими митями і смачними новинами. Нехай солодкість супроводжує тебе завжди, а будь-який момент буде щасливим.

Вітання з Всесвітнім днем шоколаду: вірші

Ми всіх ласунів привітати раді:

Їх пробила година, настав їхній день,

Сьогодні – свято шоколаду!

Нам оди співати йому не лінь!

***

Це чорне золото, куди там іншим.

Воно приносить щастя всім.

Його люблять і дівчата, і навіть чоловіки.

Шоколад – це все. Шоколад – це ми.

***

Люблю я дуже солодощі,

Але більше шоколад.

І святу такому я,

Звичайно, дуже рад!

Не набридне на сніданок,

На вечерю і обід

Їм шоколад коробками!

Адже смачнішого нема!

***

Славне свято шоколаду

Не мине ні стіл, ні дім,

Вітаємо своїх рідних,

З апетитним днем!

***

Зараз шоколадок накупимо різних,

Додамо квітів, коньяку і цукерок…

Бажаю всім вам у цей день в житті особистого

Величезних успіхів і солодких перемог!

Всесвітній день шоколаду: картинки українською мовою

Вітання з Днем шоколаду українською / Фото: ТСН.ua

Вітання з Днем шоколаду українською / Фото: ТСН.ua

Вітання з Днем шоколаду українською / Фото: ТСН.ua

Вітання з Днем шоколаду українською / Фото: ТСН.ua