Привітання з Всесвітнім днем травматолога 2022 року: картинки українською, проза, вірші

20 травня 2022 року - Всесвітній день травматолога. Це професійне свято, яке останні роки набуло широкої популярності в Україні. Не забудьте привітати своїх рідних та друзів, які пов'язані з цією важливою професією. Шукайте в матеріалі ТСН.ua привітання з Днем травматолога та картинки українською мовою.

Привітання з Днем травматолога

Вітаю з Днем травматолога. Бажаю будь-якого пацієнта, яка б у нього не була травма, ставити на ноги. Бажаю, щоб в особистому житті взагалі не було травм — ні тілесних, ні душевних. Нехай робота виключає труднощі і помилки, нехай кожен день зміцнює здоров'я, віру в себе і прагнення до успіху. Бажаю стійкості, мудрості і благополуччя.

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Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.

І вас привітати із святом нам не лінь.

Бажаємо професійного вам зросту!

І нехай все в житті буде радісно і просто!

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Вітаю з професійним святом-днем травматолога! Хочу від щирого серця побажати невичерпного здоров'я, побільше терпіння і сил, вдячних пацієнтів і легкої роботи. Нехай гарний настрій не покидає ніколи, а успіх і удача стануть супутниками життя.

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Травматологи сьогодні

Свято славне відзначають,

Вам терпіння і сил

Від душі зараз бажаю!

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Вітаю вас з Днем травматолога. Бажаю, щоб у вас були професійні звершення, а благородна праця служить людям. З вашим професійним святом травматолога. Щоб Ваші нерви були такими ж міцними, як і кістки.

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Вітаю всіх костоправів з їх професійним святом. Бажаю, щоб у вашому житті було мало кривих ліній, зламаних планів і вивихнутих надій.

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Вітаю вас з Днем травматолога. Бажаю, щоб у вас були професійні звершення, а благородна праця служить людям. З вашим професійним святом травматолога.

З Днем травматолога: картинки українською

З Днем травматолога: картинки українською / Фото: ТСН.ua

З Днем травматолога: картинки українською / Фото: ТСН.ua

З Днем травматолога: картинки українською / Фото: ТСН.ua

З Днем травматолога: картинки українською / Фото: ТСН.ua

З Днем травматолога: картинки українською / Фото: ТСН.ua