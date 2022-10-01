Привітання з Всесвітнім днем вегетаріанства 2022: картинки українською, проза

1 жовтня у світі святкують Всесвітній день вегетаріанства - це особливе свято для тих людей, які відмовилися від вживання в їжу м'яса, риби. ТСН.ua підготував для вас цікаві факти про Всесвітній день вегетаріанства, а також привітання до свята.

Хтось переходить на таке харчування, адже вважає, що воно корисніше для організму людини, а інші через жалість до живих організмів. Які б не були мотиви - цього дня всі вегетаріанці святкують своє особливе свято. Дуже важливо не плутати вегетаріанців та веганів. Останні не вживають також мед, яйця, молочні продукти. Для вегетаріанців це допустимо.

Історія свята

До 1900 року вегетаріанство хоч існувало, однак, не було настільки популярним. Лише наприкінці XX століття по світу почав поширюватися такий раціон харчування. Міжнародний вегетаріанський союз 1978 року вирішив створити окреме свято - Всесвітній день вегетаріанства. Цього дня традиційно проводять дискусії та тематичні семінари, а також дегустації і вегетаріанські ярмарки.

Всесвітній день вегетаріанства: цікаві факти про цей раціон харчування

Близько 11% населення світу є вегетаріанцями. Згідно з різноманітними дослідженнями, вегетаріанський спосіб харчування не шкодить людському організму (за різноманітного харчування). Однак таку дієту не рекомендують вагітним і годуючим жінкам. Бред Пітт, Камерон Діаз, Пол Маккартні, Піфагор - всі вони є чи були вегетаріанцями. Найбільше вегетаріанців живе в Індії - відмова від м'яса тут обумовлена філософією або релігією. А найменше вегетаріанців в Китаї. За допомогою вегетаріанської дієти значно прискорюється метаболізм. Тому організм починає набагато швидше спалювати калорії. У вегетаріанців рідко буває надлишкова вага. Суворим веганам необхідно споживати щодня вітамін В12 в таблетках, тому що він міститься лише в продуктах тваринного походження. Існує багато вегетаріанських варіантів м'ясних страв, на смак вони мало відрізняються від оригіналу.

Всесвітній день вегетаріанства: привітання та картинки

Вітаю зі Всесвітнім днем вегетаріанства і бажаю фруктового настрою, бездоганного здоров'я. Нехай тварини будуть нашими друзями, а не їжею в шлунку, нехай процвітає вегетаріанство і дарує тобі відчуття легкості і краси на кожен день.

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Вітаю зі Всесвітнім днем вегетаріанства. Нехай тварини живуть спокійно, нехай в яскравій, смачній, різноманітній їжі буде багато користі, мінералів, вітамінів. Бажаю безмежних можливостей, свободи вибору, удачі в житті і соковитих, як стиглі фрукти, емоцій.

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У Всесвітній день вегетаріанства я бажаю міцних сил і бадьорості душі, бравих ідей і відмінного самопочуття, прекрасного настрою і великої поваги, смачної рослинної їжі і почуття гордості за збережені життя тварин.

Всесвітній день вегетаріанства: картинки / Фото: ТСН.ua

Всесвітній день вегетаріанства: картинки / Фото: ТСН.ua