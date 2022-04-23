Привітання з Всеукраїнським днем психолога 2022 року: картинки, листівки, проза, вірші

23 квітня своє професійне свято святкують українські психологи. ТСН.ua підібрав для вас привітання з Днем психолога в прозі та віршах, а також красиві картинки українською мовою.
23 квітня - Всеукраїнський день психолога. Це професійне свято всіх тих, хто працює психологом чи причетний до цієї професії. Це доволі молода подія. Цікаво, що світова спільнота поки не має в календарі окремого свята для психологів.
День психолога: привітання в прозі
Вітаю з Днем психолога. Нехай ті, хто звертається до вас по допомогу, завжди йдуть, вирішивши всі свої проблеми. Нехай у вас буде привід пишатися своєю роботою! Успіхів на вашому життєвому шляху.
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З Днем психолога! Ти, як справжній чарівник, відновлюєш душевну рівновагу, налаштовуєш на позитив, допомагаєш знайти впевненість у собі. Нехай твоя енергія ніколи не вичерпується, а внутрішній світ завжди буде гармонійний. Процвітання, кохання та удачі!
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Вітаю з Всеукраїнським днем психолога! Бажаю постійного розвитку та інноваційних проривів у цій тонкій і делікатній праці. Великих успіхів, вдячних пацієнтів, задоволення від власної праці та досконалості в професійній сфері!
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Робота психолога дуже тонка й багатогранна, вона вимагає великої віддачі і повного спокою власної душі! Тому в твоє професійне свято хочеться побажати терпіння, натхнення і задоволення від роботи! З Днем психолога!
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До Вас звертаються зі своїми проблемами та переживаннями. Ви допомагаєте зберегти сім'ї та уберігаєте людей від помилок. Ваша мудрість і співпереживання чужим проблемам гідні поваги. Психологія - це Ваше покликання. Ми вдячні Вам за Вашу працю. Ще раз зі святом Вас!
З Днем психолога: вітання у віршах
У День психолога бажаю позитиву,
Щоб усмішкою ти всім людям допомагав,
Щоб усі проблеми просто і красиво
Кожен день з клієнтами вирішував!
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Душу вилікувати допоможеш,
І мізки прочистити зможеш,
Радість буття ти повертаєш,
З Днем психолога тебе вітаю!
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Без психолога ніяк нам не можна сьогодні.
Ми втрачаємо часом душевне здоров’я:
Недосипання, пробки, стрес – сиплються лавиною,
Або зводить нас з розуму наша "половина"…
До вас як до матері рідної тоді ми приходимо,
Розуміння завжди і спокій знаходимо.
Так прийміть же від душі це привітання!
Бажаєм у всіх справах процвітання,
На роботі і в сім’ї, ну і в житті особистому
Буде все у вас завжди тільки на відмінно!
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У День психолога хочу
Від усієї душі привітати!
Побажати великого кохання,
Стрімкого кар’єрного злету.
Робота твоя так складна,
Що є справжнім покликанням,
Твоїми стараннями,
Словами лікується душа.
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Хто рятує нас від стресів?
І дарує нам спокій,
У гонитві за прогресом,
Ти, психологу, дорогий.
Вилікувати все тобі під силу,
І розлад, і невроз,
З професійним тебе святом,
В своїй справі – ти віртуоз!