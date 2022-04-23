Привітання з Всеукраїнським днем психолога 2022 року: картинки, листівки, проза, вірші

23 квітня своє професійне свято святкують українські психологи. ТСН.ua підібрав для вас привітання з Днем психолога в прозі та віршах, а також красиві картинки українською мовою.

23 квітня - Всеукраїнський день психолога. Це професійне свято всіх тих, хто працює психологом чи причетний до цієї професії. Це доволі молода подія. Цікаво, що світова спільнота поки не має в календарі окремого свята для психологів.

День психолога: привітання в прозі

Вітаю з Днем психолога. Нехай ті, хто звертається до вас по допомогу, завжди йдуть, вирішивши всі свої проблеми. Нехай у вас буде привід пишатися своєю роботою! Успіхів на вашому життєвому шляху.

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З Днем психолога! Ти, як справжній чарівник, відновлюєш душевну рівновагу, налаштовуєш на позитив, допомагаєш знайти впевненість у собі. Нехай твоя енергія ніколи не вичерпується, а внутрішній світ завжди буде гармонійний. Процвітання, кохання та удачі!

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Вітаю з Всеукраїнським днем психолога! Бажаю постійного розвитку та інноваційних проривів у цій тонкій і делікатній праці. Великих успіхів, вдячних пацієнтів, задоволення від власної праці та досконалості в професійній сфері!

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Робота психолога дуже тонка й багатогранна, вона вимагає великої віддачі і повного спокою власної душі! Тому в твоє професійне свято хочеться побажати терпіння, натхнення і задоволення від роботи! З Днем психолога!

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До Вас звертаються зі своїми проблемами та переживаннями. Ви допомагаєте зберегти сім'ї та уберігаєте людей від помилок. Ваша мудрість і співпереживання чужим проблемам гідні поваги. Психологія - це Ваше покликання. Ми вдячні Вам за Вашу працю. Ще раз зі святом Вас!

З Днем психолога: вітання у віршах

У День психолога бажаю позитиву,

Щоб усмішкою ти всім людям допомагав,

Щоб усі проблеми просто і красиво

Кожен день з клієнтами вирішував!

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Душу вилікувати допоможеш,

І мізки прочистити зможеш,

Радість буття ти повертаєш,

З Днем психолога тебе вітаю!

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Без психолога ніяк нам не можна сьогодні.

Ми втрачаємо часом душевне здоров’я:

Недосипання, пробки, стрес – сиплються лавиною,

Або зводить нас з розуму наша "половина"…

До вас як до матері рідної тоді ми приходимо,

Розуміння завжди і спокій знаходимо.

Так прийміть же від душі це привітання!

Бажаєм у всіх справах процвітання,

На роботі і в сім’ї, ну і в житті особистому

Буде все у вас завжди тільки на відмінно!

***

У День психолога хочу

Від усієї душі привітати!

Побажати великого кохання,

Стрімкого кар’єрного злету.

Робота твоя так складна,

Що є справжнім покликанням,

Твоїми стараннями,

Словами лікується душа.

***

Хто рятує нас від стресів?

І дарує нам спокій,

У гонитві за прогресом,

Ти, психологу, дорогий.

Вилікувати все тобі під силу,

І розлад, і невроз,

З професійним тебе святом,

В своїй справі – ти віртуоз!

День психолога: картинки українською

День психолога: привітання

День психолога: привітання

День психолога: привітання

День психолога: привітання

День психолога: привітання

День психолога: привітання

День психолога: привітання

День психолога: привітання

День психолога: привітання