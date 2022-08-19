Привітання з Яблучним Спасом 2022: картинки українською, проза, вірші та смс

19 серпня в Україні святкують Яблучний Спас. В церковному календарі - це свято Преображення Господнього. З Яблучним Спасом вітають рідних та друзів, знайомих та колег по роботі. Це одне з найбільших свят в православному світі. ТСН.ua підготував для вас привітання з Яблучним Спасом: картинки українською мовою, прозу та вірші.
Преображення Господнє, яке в народі називають Яблучним Спасом, традиційно святкують 19 серпня. В це велике свято хочеться подарувати теплі слова рідним та друзям. Тому тут ви знайдете гарні привітання з Яблучним Спасом у віршах, прозі та в картинках.
З Яблучним Спасом: своїми словами
Вітаю зі святом Яблучного Спаса і бажаю, щоб для вас цей день запам'ятався солодкими фруктами, смачними пирогами та яскравими емоціями!
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З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад у сім'ї, а рідні завжди будуть здорові. Радості та гармонії!
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Преображення Господнє — це світле, чисте свято! Вітаємо вашу родину, бажаємо здоров'я і всіх благ у цей божественний день!
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Солодких стиглих яблук та щедрого врожаю, щоб завжди було що поставити на стіл! Нехай буде багатство і процвітання, нехай в душі буде спокій і світле тепло! Хай серпень принесе теплу осінь і ласкаву зиму.
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Нехай Другий Спас подарує твому серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!
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Вітаю всю вашу родину з Яблучним Спасом! У таке світле свято хочеться побажати щастя і успіху, внутрішньої гармонії і спокою. Нехай Господь неодмінно захистить вас від випробувань і труднощів, а натомість подарує багато шансів для того, щоб досягти поставленої мети.
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Вітаю з Яблуневим Спасом і хочу побажати медового смаку в твоєму житті, молодильних і смачних яблук на тарілочці, щасливих і світлих надій для душі, добрих і яскравих свят для серця.
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Вітаю з цим світлим і по-справжньому великим святом! Нехай Преображення Господнє наповнить ваші серця добротою, любов’ю і прожене всі негаразди! Це світле свято, що дарує надію і віру, тому насолоджуйтесь ним, як насолоджуєтеся свіжими серпневими яблучками!
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З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого і праведного шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад у сім’ї, хай Бог відведе всі недуги і хвороби, нехай радість і веселощі приходять у ваш дім.
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Вітаю зі святом Другого Яблучного Спаса і Преображення Господнього! Бажаю вам змінюватися на краще, ставати більш високодуховними, з кожним днем перетворювати свій внутрішній світ і вдосконалюватися. Бажаю здоров'я, радості, надії, віри, любові і достатку.
Вітання з Яблучним Спасом у віршах
З Яблуневим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
***
Другий Спас прийшов, ура!
Збирати яблука усім пора.
Якщо буде солодкий врожай,
Мерщій у кошик його збирай.
Якщо буде ароматний,
Значить, рік буде вдатний.
Ну а якщо яблука пахучі,
Чекай любові палкої й жагучої!
***
Вже стиглі яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.
***
Сьогодні настав Яблучний
Благословенний Спас.
Бажаю, щоб всі дізналися,
Що Бог є серед нас.
Любов, турботу нехай тобі
Він пошле з неба,
І буде радість на Землі,
І щастя оживе!
***
Нехай цей Яблучний Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
***
У цей яблуневий серпень
Комори повні врожаю
Сонцем радісним зігріті,
Червоні яблука великі.
На долоньці у дитини
Сонечко лежить яскраве,
Біля яблуньок драбини –
В кошик яблучко духмяне!
Тож вітаю вас зі Спасом,
Щастя зичу та добра,
Щоб серпневим поцілунком,
Теплою була зима!
***
Зустрічаймо дружно Спас
Яблуками й медом,
Вже приходить він до нас
Промінцями з неба.
Прохолодно вже в садах,
Хоч припікає й досі,
Зустрічаймо дружно Спас -
На порозі осінь.
***
Яблучний Спас – 19 серпня,
Яблука й мед на столі,
Хай вам всі сповняться нині бажання,
Будуть щасливими ночі і дні!
***
Зі славетним святом хочу привітати вас –
Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!
Яблучка смакують і діти, і старі,
Будьте ви здорові і вічно молоді!
***
Другий Спас – серпневе свято,
Час збирати врожаї,
Янтарем згасає літо…
Теплих зим бажаю всім!
З Яблучним Спасом: привітання в смс
Яблучний Спас скоріше зустрічай,
Яблуком смачним друзів пригощай.
І щедрість твоя до тебе ж повернеться,
А злість і горе тебе не торкнеться.
***
З Яблучним Спасом привітати вас хочу,
Хай сонця промінчик в оселю ввійде!
Хай родяться яблука кожного літа,
А лихо й біда вашу хату мине.
***
Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!
***
Зі Спасом Яблучним вітаю від сердця,
миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, Світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово "війна".
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Пригощайтесь яблуками, люди!
Спас яблуневий кличе нас!
І любов солодша буде,
І здоров'я буде враз!
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Вітаю тебе з Яблучним Спасом! Бажаю, щоб твоє життя було сповнене радісними подіями, як яблуня – плодами, а твоя робота приносила доходи, як поле – щедрий врожай!
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Від щирого серця вітаю тебе з Яблучним Спасом! Нехай Господь оберігає тебе від бід та неприємностей, а життя твоє буде красивим і рум'яним, як стигле яблучко. Всього тобі найкращого!
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Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай життя твоє буде барвистим, немов пишний яблуневий сад. Бажаю кожен день зустрічати з радістю, кожну мить відчувати щастя, кожну мету досягати легко і швидко, одним словом, потрапляти "в яблучко". Здоров'я, сил та благополуччя!
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Вітаємо з Яблучним Спасом! Бережіть любов, даруйте в цей день один одному спілі яблучка, які принесуть удачу в кожен дім!
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Літо вже підходить до завершення, а на ґанку чекає тепла осінь, яка принесе з собою прекрасний урожай. Тому радій та насолоджуйся життям! Щастя тобі з приємним яблучним ароматом :)