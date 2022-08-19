Привітання з Яблучним Спасом 2022: картинки українською, проза, вірші та смс

19 серпня в Україні святкують Яблучний Спас. В церковному календарі - це свято Преображення Господнього. З Яблучним Спасом вітають рідних та друзів, знайомих та колег по роботі. Це одне з найбільших свят в православному світі. ТСН.ua підготував для вас привітання з Яблучним Спасом: картинки українською мовою, прозу та вірші.

Преображення Господнє, яке в народі називають Яблучним Спасом, традиційно святкують 19 серпня. В це велике свято хочеться подарувати теплі слова рідним та друзям. Тому тут ви знайдете гарні привітання з Яблучним Спасом у віршах, прозі та в картинках.

З Яблучним Спасом: своїми словами

Вітаю зі святом Яблучного Спаса і бажаю, щоб для вас цей день запам'ятався солодкими фруктами, смачними пирогами та яскравими емоціями!

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З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад у сім'ї, а рідні завжди будуть здорові. Радості та гармонії!

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Преображення Господнє — це світле, чисте свято! Вітаємо вашу родину, бажаємо здоров'я і всіх благ у цей божественний день!

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Солодких стиглих яблук та щедрого врожаю, щоб завжди було що поставити на стіл! Нехай буде багатство і процвітання, нехай в душі буде спокій і світле тепло! Хай серпень принесе теплу осінь і ласкаву зиму.

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Нехай Другий Спас подарує твому серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

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Вітаю всю вашу родину з Яблучним Спасом! У таке світле свято хочеться побажати щастя і успіху, внутрішньої гармонії і спокою. Нехай Господь неодмінно захистить вас від випробувань і труднощів, а натомість подарує багато шансів для того, щоб досягти поставленої мети.

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Вітаю з Яблуневим Спасом і хочу побажати медового смаку в твоєму житті, молодильних і смачних яблук на тарілочці, щасливих і світлих надій для душі, добрих і яскравих свят для серця.

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Вітаю з цим світлим і по-справжньому великим святом! Нехай Преображення Господнє наповнить ваші серця добротою, любов’ю і прожене всі негаразди! Це світле свято, що дарує надію і віру, тому насолоджуйтесь ним, як насолоджуєтеся свіжими серпневими яблучками!

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З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого і праведного шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад у сім’ї, хай Бог відведе всі недуги і хвороби, нехай радість і веселощі приходять у ваш дім.

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Вітаю зі святом Другого Яблучного Спаса і Преображення Господнього! Бажаю вам змінюватися на краще, ставати більш високодуховними, з кожним днем ​​перетворювати свій внутрішній світ і вдосконалюватися. Бажаю здоров'я, радості, надії, віри, любові і достатку.

Вітання з Яблучним Спасом у віршах

З Яблуневим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

Другий Спас прийшов, ура!

Збирати яблука усім пора.

Якщо буде солодкий врожай,

Мерщій у кошик його збирай.

Якщо буде ароматний,

Значить, рік буде вдатний.

Ну а якщо яблука пахучі,

Чекай любові палкої й жагучої!

***

Вже стиглі яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

***

Сьогодні настав Яблучний

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на Землі,

І щастя оживе!

***

Нехай цей Яблучний Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

У цей яблуневий серпень

Комори повні врожаю

Сонцем радісним зігріті,

Червоні яблука великі.

На долоньці у дитини

Сонечко лежить яскраве,

Біля яблуньок драбини –

В кошик яблучко духмяне!

Тож вітаю вас зі Спасом,

Щастя зичу та добра,

Щоб серпневим поцілунком,

Теплою була зима!

***

Зустрічаймо дружно Спас

Яблуками й медом,

Вже приходить він до нас

Промінцями з неба.

Прохолодно вже в садах,

Хоч припікає й досі,

Зустрічаймо дружно Спас -

На порозі осінь.

***

Яблучний Спас – 19 серпня,

Яблука й мед на столі,

Хай вам всі сповняться нині бажання,

Будуть щасливими ночі і дні!

***

Зі славетним святом хочу привітати вас –

Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!

Яблучка смакують і діти, і старі,

Будьте ви здорові і вічно молоді!

***

Другий Спас – серпневе свято,

Час збирати врожаї,

Янтарем згасає літо…

Теплих зим бажаю всім!

З Яблучним Спасом: привітання в смс

Яблучний Спас скоріше зустрічай,

Яблуком смачним друзів пригощай.

І щедрість твоя до тебе ж повернеться,

А злість і горе тебе не торкнеться.

***

З Яблучним Спасом привітати вас хочу,

Хай сонця промінчик в оселю ввійде!

Хай родяться яблука кожного літа,

А лихо й біда вашу хату мине.

***

Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

***

Зі Спасом Яблучним вітаю від сердця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, Світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово "війна".

***

Пригощайтесь яблуками, люди!

Спас яблуневий кличе нас!

І любов солодша буде,

І здоров'я буде враз!

***

Вітаю тебе з Яблучним Спасом! Бажаю, щоб твоє життя було сповнене радісними подіями, як яблуня – плодами, а твоя робота приносила доходи, як поле – щедрий врожай!

***

Від щирого серця вітаю тебе з Яблучним Спасом! Нехай Господь оберігає тебе від бід та неприємностей, а життя твоє буде красивим і рум'яним, як стигле яблучко. Всього тобі найкращого!

***

Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай життя твоє буде барвистим, немов пишний яблуневий сад. Бажаю кожен день зустрічати з радістю, кожну мить відчувати щастя, кожну мету досягати легко і швидко, одним словом, потрапляти "в яблучко". Здоров'я, сил та благополуччя!

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Вітаємо з Яблучним Спасом! Бережіть любов, даруйте в цей день один одному спілі яблучка, які принесуть удачу в кожен дім!

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Літо вже підходить до завершення, а на ґанку чекає тепла осінь, яка принесе з собою прекрасний урожай. Тому радій та насолоджуйся життям! Щастя тобі з приємним яблучним ароматом :)

З Яблучним Спасом: картинки українською мовою

З Яблучним Спасом: картинки українською / Фото: ТСН.ua

З Яблучним Спасом: картинки українською / Фото: ТСН.ua

З Яблучним Спасом: картинки українською / Фото: ТСН.ua

З Яблучним Спасом: картинки українською / Фото: ТСН.ua

З Яблучним Спасом: картинки українською / Фото: ТСН.ua

З Яблучним Спасом: картинки українською / Фото: ТСН.ua

З Яблучним Спасом: картинки українською / Фото: ТСН.ua

З Яблучним Спасом: картинки українською / Фото: ТСН.ua

З Яблучним Спасом: картинки українською / Фото: ТСН.ua