Привітання з Зеленими святами (Трійцею) 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші та смс

12 червня 2022 року християни східного та західного обряду святкують Зелені свята або Трійцю. Красиві привітання до свята, картинки українською мовою - в матеріалі ТСН.ua.

Зелені свята (Трійця): привітання у прозі

Вітаю зі світлим, красивим святом Пресвятої Трійці! Нехай ця урочистість з'єднує щиру радість, веселощі, глибокий молитовний настрій, любов Бога, яка вміщує в себе все. Бажаю сил і розуміння виконувати заповіді, вдумливо читати слово Боже, брати участь в Таїнствах Церкви. Слава вічного єднання – Бог-Отець, Бог-Син, Бог-Дух, благодаті, добрих справ, віри!

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Зі святом Святої Трійці вас, дорогі віряни! У цей день нехай ваші думки будуть чистими та добрими, а душа відкрита для допомоги та співчуття. Бажаю вам миру у вашому домі, ніжної любові та спокою, що прикрашає вашу повсякденне життя з її побутовими справами. Нехай Свята Трійця оберігає вас від усіх негараздів і робить чистим небо над вашою головою!

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Вітаю з Трійцею і хочу побажати, щоб у твоє життя стукали тільки добрі вісті, щоб кожен день в тебе знаходилися сили для добрих справ, щоб у твоєму домі ніколи не згасло світло блага і щастя, щоб на твоєму шляху завжди горіло зелене світло до успіху, процвітання і здійснення бажань!

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Вітаємо зі світлим християнським святом – Трійцею! Розкрийте вікно, впустіть літо і святе благословення! Нехай Отець, Син і Святий Дух оберігають вашу сім'ю, приносячи в будинок лише душевний спокій, міцне здоров'я та віру в краще. Непохитної віри, Божої милості та обдарування, чуйного серця і доброти. Нехай Ваша душа не знає печалей і світиться щастям. Спокою, безпечності та світу вам і вашому будинку!

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Вітаю зі святом Святої Трійці! Бажаю, щоб небесні Хранителі завжди були за спиною. Щоб горе, печалі та негаразди розсіялися і поступилися місцем світу, радості та спокою. Нехай віра в краще разом зі свіжим літнім повітрям оселиться у вашому домі. Добра вам і добробуту!

Привітання з Трійцею у віршах

В житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

Із Зеленими вас святами!

***

Світ навколо зеленіє,

І душа тому радіє,

Бо прийшли Зелені свята,

І в віночках вже дівчата,

Весело пісень співають,

На сопілках хлопці грають,

Від всієї України,

Зі святами вітають!

***

Зі Святою Трійцею!

Хай серце заспокоїться,

Добро хай додається

І всі мрії збуваються!

***

Зелені свята наступають,

Дівчата м`яту вже збирають,

Берізки наче наречені,

І липоньки вже теж зелені.

Квітчаймо, друзі, всі оселі,

Хай будуть ці свята веселі!

***

Озеленили ми оселі,

Щоби настрій був веселий,

Бо здавна у нас в народі,

Зелений колір в день цей у моді.

Все що квітне та буяє,

Нині серце зігріває,

В кожен дім несуть багато,

Радості Зелені свята!

Трійця 2022: смс-привітання

Трійця - святість!

Трійця - мудрість!

Трійця - сила, надія і суть!

Нехай не прийде до вас душевна скупість,

Нехай буде світлою життєва путь!

Нехай зійде і на вас осяяння -

Добре слово - початок усього,

Віри в порятунок, а з ним - воскресіння,

Вічної любові благодатної Його!

***

В день Трійці святої

Ми щиро бажаєм,

Щоб істинний спокій

На серці настав.

Щоб віра ніколи

Вас не залишала,

Любові та миру

Нині й повсякчас!

***

В житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

***

Кохана, день Трійці настав,

І я б тобі сьогодні побажав,

Всього того, що хочеш ти сама,

І найпрекрасніші слова

Хочу тобі, кохана, сказати,

Хочу тебе зараз поцілувати.

Нехай Трійця допоможе нам любити,

І добрі справи завжди творити.

***

У світлий Трійці день я хочу побажати

Вам любові і добра, і печалі не знати.

Ясним поглядом на нас дивиться ангел з небес

І зберігає Божий син, що одного разу воскрес.

І під поглядом його, і під м'яким крилом

Благодать і спокій осяють вас добром!

Зелені свята (Трійця): привітання в картинках українською мовою

Зелені свята (Трійця): привітання / Фото: ТСН.ua

Зелені свята (Трійця): привітання / Фото: ТСН.ua

Зелені свята (Трійця): привітання / Фото: ТСН.ua

Зелені свята (Трійця): привітання / Фото: ТСН.ua

Зелені свята (Трійця): привітання / Фото: ТСН.ua