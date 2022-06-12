Привітання з Зеленими святами (Трійцею) 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші та смс

12 червня 2022 року християни східного та західного обряду святкують Зелені свята або Трійцю. Красиві привітання до свята, картинки українською мовою - в матеріалі ТСН.ua.
Зелені свята (Трійця): привітання у прозі
Вітаю зі світлим, красивим святом Пресвятої Трійці! Нехай ця урочистість з'єднує щиру радість, веселощі, глибокий молитовний настрій, любов Бога, яка вміщує в себе все. Бажаю сил і розуміння виконувати заповіді, вдумливо читати слово Боже, брати участь в Таїнствах Церкви. Слава вічного єднання – Бог-Отець, Бог-Син, Бог-Дух, благодаті, добрих справ, віри!
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Зі святом Святої Трійці вас, дорогі віряни! У цей день нехай ваші думки будуть чистими та добрими, а душа відкрита для допомоги та співчуття. Бажаю вам миру у вашому домі, ніжної любові та спокою, що прикрашає вашу повсякденне життя з її побутовими справами. Нехай Свята Трійця оберігає вас від усіх негараздів і робить чистим небо над вашою головою!
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Вітаю з Трійцею і хочу побажати, щоб у твоє життя стукали тільки добрі вісті, щоб кожен день в тебе знаходилися сили для добрих справ, щоб у твоєму домі ніколи не згасло світло блага і щастя, щоб на твоєму шляху завжди горіло зелене світло до успіху, процвітання і здійснення бажань!
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Вітаємо зі світлим християнським святом – Трійцею! Розкрийте вікно, впустіть літо і святе благословення! Нехай Отець, Син і Святий Дух оберігають вашу сім'ю, приносячи в будинок лише душевний спокій, міцне здоров'я та віру в краще. Непохитної віри, Божої милості та обдарування, чуйного серця і доброти. Нехай Ваша душа не знає печалей і світиться щастям. Спокою, безпечності та світу вам і вашому будинку!
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Вітаю зі святом Святої Трійці! Бажаю, щоб небесні Хранителі завжди були за спиною. Щоб горе, печалі та негаразди розсіялися і поступилися місцем світу, радості та спокою. Нехай віра в краще разом зі свіжим літнім повітрям оселиться у вашому домі. Добра вам і добробуту!
Привітання з Трійцею у віршах
В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
Із Зеленими вас святами!
***
Світ навколо зеленіє,
І душа тому радіє,
Бо прийшли Зелені свята,
І в віночках вже дівчата,
Весело пісень співають,
На сопілках хлопці грають,
Від всієї України,
Зі святами вітають!
***
Зі Святою Трійцею!
Хай серце заспокоїться,
Добро хай додається
І всі мрії збуваються!
***
Зелені свята наступають,
Дівчата м`яту вже збирають,
Берізки наче наречені,
І липоньки вже теж зелені.
Квітчаймо, друзі, всі оселі,
Хай будуть ці свята веселі!
***
Озеленили ми оселі,
Щоби настрій був веселий,
Бо здавна у нас в народі,
Зелений колір в день цей у моді.
Все що квітне та буяє,
Нині серце зігріває,
В кожен дім несуть багато,
Радості Зелені свята!
Трійця 2022: смс-привітання
Трійця - святість!
Трійця - мудрість!
Трійця - сила, надія і суть!
Нехай не прийде до вас душевна скупість,
Нехай буде світлою життєва путь!
Нехай зійде і на вас осяяння -
Добре слово - початок усього,
Віри в порятунок, а з ним - воскресіння,
Вічної любові благодатної Його!
***
В день Трійці святої
Ми щиро бажаєм,
Щоб істинний спокій
На серці настав.
Щоб віра ніколи
Вас не залишала,
Любові та миру
Нині й повсякчас!
***
В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
***
Кохана, день Трійці настав,
І я б тобі сьогодні побажав,
Всього того, що хочеш ти сама,
І найпрекрасніші слова
Хочу тобі, кохана, сказати,
Хочу тебе зараз поцілувати.
Нехай Трійця допоможе нам любити,
І добрі справи завжди творити.
***
У світлий Трійці день я хочу побажати
Вам любові і добра, і печалі не знати.
Ясним поглядом на нас дивиться ангел з небес
І зберігає Божий син, що одного разу воскрес.
І під поглядом його, і під м'яким крилом
Благодать і спокій осяють вас добром!