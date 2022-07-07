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Привітання зі святом Івана Купала 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

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Привітання зі святом Івана Купала 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

Привітання зі святом Івана Купала 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші та смс / Фото: pixabay.com

7 липня в народі святкують особливе свято - Івана Купала. Не забудьте привітати рідних та друзів та надіслати листівки з Івана Купала українською мовою. ТСН.ua підібрав для вас цікаві привітання.

В ніч проти 7 липня наші предки збиралися разом, вмивалися росою, купалися у водоймах, перестрибували через багаття та шукали міфічний цвіт папороті.

З днем Івана Купала: привітання в прозі

Вітаю вас зі святом Івана Купала, бажаю вам жити в достатку і радості, захоплюватися життям і дарувати добро всім людям на Землі. Нехай щасливі і здорові будуть ваші сім'ї, нехай світ панує у вашому домі!

***

Вітаю зі святом Івана Купала. Нехай кажуть, що знайти квітучий папороть неможливо, адже такого не буває, але я бажаю, щоб в твоєму серці завжди, а не тільки сьогодні, цвів яскраво і красиво папороть щастя і любові. Нехай сьогодні збудуться всі добрі надії і шлях до мрій вкажуть пекучі багаття.

***

Зі святом Івана Купала. Нехай буде радісним і багатим твоє життя, нехай запам'ятається яскравими фарбами і посмішками це свято. Бажаю здоров'я на довгі роки, щирої любові і казкової романтики.

***

У день Івана Купала від душі побажати хочу щедрості долі і пишності природи, чистої води і яскравого вогню, душевного зцілення і бадьорості тіла, доброї удачі і благополуччя на життєвому шляху.

***

Я бажаю вам в ніч Купали, звершення різних чудес. Нехай у всіх збувається те, про що він довго мріяв. Нехай вінки, що пливуть по річці, передадуть ваші прохання і молитви всім святим і в житті кожного настане благодать і щастя. Нехай іскри святкового багаття розпалять у ваших серцях любов, а дівочий спів в Купальську ніч, наповнить душу радістю.

Привітання з Івана Купала: вірші

На Івана на Купала
Веселіше в світі стало!
Сонце, яскравіше розгоряйся,
Всіх теплом зігріти старайся!

***

А дівчини плетуть вінки,
Квіти яскраві та п’янкі.
Вогонь горить, ніч роз’ясняє —
Іван Купала наступає!

На Івана, на Купала,
посилаю свій привіт:
побажати хочу щастя,
довгих і прекрасних літ!

Водим хороводи,
і вінки пускаємо,
щастя і здоров’я
друзям всім бажаємо!

В ніч Іванову купайтеся,
Веселіться, розважайтеся,
Як прийде Іванів день —
Буде святкувать не лінь!
А ще вінки плетіть,
Вниз по річці їх спустіть.
Як Іванів день прийде —
Значить, всім нам пощастить!

***

На Купала – свято щастя,
Свято вогнища й завзяття,
Свято квітів і кохання
Свято чистого купання
Ми вінки кидаєм в воду
І кружляєм в хороводі
Заспіваємо пісень,
Любим їх понад усе!

***

Цей день Іван Купала
Дарує радощів чимало:
Стрибай через вогнище,
Роби збір з трав цілющих,
Або квіточки збирай,
І в вінки їх заплітай,
Для здоров’я постарайся —
У чистих водах купайся!

***

На Івана, на Купала
Розгулятись місця мало,
Хочуть всі у ліс піти
Квітку папороті знайти.
Якщо квітку цю знайдеш,
То багато заживеш!
Як не знайдеш то не злися,
Співай, гуляй і веселися.

З днем Івана Купала: картинки українською мовою

Привітання зі святом івана купала картинки / © ТСН.ua
Привітання зі святом івана купала картинки / Фото: ТСН.ua
Привітання зі святом івана купала картинки / © ТСН.ua
Привітання зі святом івана купала картинки / Фото: ТСН.ua
Привітання зі святом івана купала картинки / © ТСН.ua
Привітання зі святом івана купала картинки / Фото: ТСН.ua
Привітання зі святом івана купала картинки / © ТСН.ua
Привітання зі святом івана купала картинки / Фото: ТСН.ua
Привітання зі святом івана купала картинки / © ТСН.ua
Привітання зі святом івана купала картинки / Фото: ТСН.ua
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