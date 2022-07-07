Привітання зі святом Івана Купала 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

7 липня в народі святкують особливе свято - Івана Купала. Не забудьте привітати рідних та друзів та надіслати листівки з Івана Купала українською мовою. ТСН.ua підібрав для вас цікаві привітання.
В ніч проти 7 липня наші предки збиралися разом, вмивалися росою, купалися у водоймах, перестрибували через багаття та шукали міфічний цвіт папороті.
З днем Івана Купала: привітання в прозі
Вітаю вас зі святом Івана Купала, бажаю вам жити в достатку і радості, захоплюватися життям і дарувати добро всім людям на Землі. Нехай щасливі і здорові будуть ваші сім'ї, нехай світ панує у вашому домі!
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Вітаю зі святом Івана Купала. Нехай кажуть, що знайти квітучий папороть неможливо, адже такого не буває, але я бажаю, щоб в твоєму серці завжди, а не тільки сьогодні, цвів яскраво і красиво папороть щастя і любові. Нехай сьогодні збудуться всі добрі надії і шлях до мрій вкажуть пекучі багаття.
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Зі святом Івана Купала. Нехай буде радісним і багатим твоє життя, нехай запам'ятається яскравими фарбами і посмішками це свято. Бажаю здоров'я на довгі роки, щирої любові і казкової романтики.
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У день Івана Купала від душі побажати хочу щедрості долі і пишності природи, чистої води і яскравого вогню, душевного зцілення і бадьорості тіла, доброї удачі і благополуччя на життєвому шляху.
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Я бажаю вам в ніч Купали, звершення різних чудес. Нехай у всіх збувається те, про що він довго мріяв. Нехай вінки, що пливуть по річці, передадуть ваші прохання і молитви всім святим і в житті кожного настане благодать і щастя. Нехай іскри святкового багаття розпалять у ваших серцях любов, а дівочий спів в Купальську ніч, наповнить душу радістю.
Привітання з Івана Купала: вірші
На Івана на Купала
Веселіше в світі стало!
Сонце, яскравіше розгоряйся,
Всіх теплом зігріти старайся!
***
А дівчини плетуть вінки,
Квіти яскраві та п’янкі.
Вогонь горить, ніч роз’ясняє —
Іван Купала наступає!
На Івана, на Купала,
посилаю свій привіт:
побажати хочу щастя,
довгих і прекрасних літ!
Водим хороводи,
і вінки пускаємо,
щастя і здоров’я
друзям всім бажаємо!
В ніч Іванову купайтеся,
Веселіться, розважайтеся,
Як прийде Іванів день —
Буде святкувать не лінь!
А ще вінки плетіть,
Вниз по річці їх спустіть.
Як Іванів день прийде —
Значить, всім нам пощастить!
***
На Купала – свято щастя,
Свято вогнища й завзяття,
Свято квітів і кохання
Свято чистого купання
Ми вінки кидаєм в воду
І кружляєм в хороводі
Заспіваємо пісень,
Любим їх понад усе!
***
Цей день Іван Купала
Дарує радощів чимало:
Стрибай через вогнище,
Роби збір з трав цілющих,
Або квіточки збирай,
І в вінки їх заплітай,
Для здоров’я постарайся —
У чистих водах купайся!
***
На Івана, на Купала
Розгулятись місця мало,
Хочуть всі у ліс піти
Квітку папороті знайти.
Якщо квітку цю знайдеш,
То багато заживеш!
Як не знайдеш то не злися,
Співай, гуляй і веселися.