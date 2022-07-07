Привітання зі святом Івана Купала 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

7 липня в народі святкують особливе свято - Івана Купала. Не забудьте привітати рідних та друзів та надіслати листівки з Івана Купала українською мовою. ТСН.ua підібрав для вас цікаві привітання.

В ніч проти 7 липня наші предки збиралися разом, вмивалися росою, купалися у водоймах, перестрибували через багаття та шукали міфічний цвіт папороті.

З днем Івана Купала: привітання в прозі

Вітаю вас зі святом Івана Купала, бажаю вам жити в достатку і радості, захоплюватися життям і дарувати добро всім людям на Землі. Нехай щасливі і здорові будуть ваші сім'ї, нехай світ панує у вашому домі!

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Вітаю зі святом Івана Купала. Нехай кажуть, що знайти квітучий папороть неможливо, адже такого не буває, але я бажаю, щоб в твоєму серці завжди, а не тільки сьогодні, цвів яскраво і красиво папороть щастя і любові. Нехай сьогодні збудуться всі добрі надії і шлях до мрій вкажуть пекучі багаття.

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Зі святом Івана Купала. Нехай буде радісним і багатим твоє життя, нехай запам'ятається яскравими фарбами і посмішками це свято. Бажаю здоров'я на довгі роки, щирої любові і казкової романтики.

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У день Івана Купала від душі побажати хочу щедрості долі і пишності природи, чистої води і яскравого вогню, душевного зцілення і бадьорості тіла, доброї удачі і благополуччя на життєвому шляху.

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Я бажаю вам в ніч Купали, звершення різних чудес. Нехай у всіх збувається те, про що він довго мріяв. Нехай вінки, що пливуть по річці, передадуть ваші прохання і молитви всім святим і в житті кожного настане благодать і щастя. Нехай іскри святкового багаття розпалять у ваших серцях любов, а дівочий спів в Купальську ніч, наповнить душу радістю.

Привітання з Івана Купала: вірші

На Івана на Купала

Веселіше в світі стало!

Сонце, яскравіше розгоряйся,

Всіх теплом зігріти старайся!

***

А дівчини плетуть вінки,

Квіти яскраві та п’янкі.

Вогонь горить, ніч роз’ясняє —

Іван Купала наступає!

На Івана, на Купала,

посилаю свій привіт:

побажати хочу щастя,

довгих і прекрасних літ!

Водим хороводи,

і вінки пускаємо,

щастя і здоров’я

друзям всім бажаємо!

В ніч Іванову купайтеся,

Веселіться, розважайтеся,

Як прийде Іванів день —

Буде святкувать не лінь!

А ще вінки плетіть,

Вниз по річці їх спустіть.

Як Іванів день прийде —

Значить, всім нам пощастить!

***

На Купала – свято щастя,

Свято вогнища й завзяття,

Свято квітів і кохання

Свято чистого купання

Ми вінки кидаєм в воду

І кружляєм в хороводі

Заспіваємо пісень,

Любим їх понад усе!

***

Цей день Іван Купала

Дарує радощів чимало:

Стрибай через вогнище,

Роби збір з трав цілющих,

Або квіточки збирай,

І в вінки їх заплітай,

Для здоров’я постарайся —

У чистих водах купайся!

***

На Івана, на Купала

Розгулятись місця мало,

Хочуть всі у ліс піти

Квітку папороті знайти.

Якщо квітку цю знайдеш,

То багато заживеш!

Як не знайдеш то не злися,

Співай, гуляй і веселися.

З днем Івана Купала: картинки українською мовою

Привітання зі святом івана купала картинки / Фото: ТСН.ua

Привітання зі святом івана купала картинки / Фото: ТСН.ua

Привітання зі святом івана купала картинки / Фото: ТСН.ua

Привітання зі святом івана купала картинки / Фото: ТСН.ua