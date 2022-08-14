Привітання зі святом Маковія 2022: картинки українською, проза, вірші та смс

14 серпня - Перший Спас, Медовий Спас або Маковія. В церковному календарі це свято носить назву Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього. ТСН.ua підготував для вас вітання зі святом Маковія у віршах та прозі, а ще картинки українською мовою.

Вітання зі святом Маковія: своїми словами

Вітаю тебе з Першим Спасом! Бажаю, щоб кожен твій день, подібно до дня маленької бджоли, був наповнений корисною працею. Щоб твій дім був повен, як соти. Щоб життя було солодким, як мед, і освячене Божою Благодаттю, як і Дари в цей день.

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Вітаю зі святом Маковія і бажаю, щоб для вас цей день запам'ятався солодким медом, смачними пирогами, а ще такими ж яскравими емоціями, як святковий маковійчик.

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Вітаю вас і бажаю, щоб життя було солодким, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю. Хай серце зігріває любов і не знає душа нічого поганого. І нехай сьогодні Медовий Спас зробить щасливим вашу сім'ю і вас!

***

Вітаю тебе з Першим Спасом! Бажаю, щоб кожен твій день, подібно до дня маленької бджоли, був наповнений корисною працею. Щоб твій дім був повен, як соти. Щоб життя було солодким, як мед, і освячене Божою Благодаттю, як і Дари в цей день.

***

Нехай Перший Спас подарує твому серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

Медовий Спас або Маковія: привітання у віршах

Ось і літо відлітає,

Першим медом пригощає,

Радість хай не відпускає,

Стіл урочистий накриває!

Хай несе благословення

Перший Спас, Медовий Спас,

І відмінним настроєм

Нагородить нехай вас!

***

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить нехай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Перший Спас прийшов, ура!

Збирати медок усім нам пора.

Якщо буде солодкий мед,

Достаток вас не омине.

Якщо буде ароматний,

Значить, рік буде приємний.

Ну а якщо мед тягучий,

Чекай любові палкої й жагучої!

***

Маковія, Медовий Спас

меду смачного припас.

У пасічника-бджоляра

стільники із воску повні добра!..

Липовий, гречаний мед

у храм святити несе народ.

Тож збираймося і ми,

щоб бути добрими людьми!

***

З Медовим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

Маковія: вітання в смс

Праця бджолина пройшла недарма –

Маєм Божих солодощів запас!

Солодкий, сонячний, бурштиновий

Перший Спас – Медовий Спас!

***

Хочу вас зі Спасом Медовим привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

***

Спас медовий настає,

Благодать він нам несе.

Солодкий мед нехай смакує

Й життя солодке вам дарує!

***

Зі Спасом Медовим вітаю від сердця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, Світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово "війна".

***

З Медовим Спасом привітати хочу,

Нехай в оселю сонечко ввійде!

Хай родяться врожаї вам щороку

А лихо й біда вашу хату мине!

З днем Маковія: картинки українською мовою

З Маковієм: картинки / Фото: ТСН.ua

З Маковієм: картинки / Фото: ТСН.ua

З Маковієм: картинки / Фото: ТСН.ua

З Маковієм: картинки / Фото: ТСН.ua

З Маковієм: картинки / Фото: ТСН.ua