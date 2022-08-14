Привітання зі святом Маковія 2022: картинки українською, проза, вірші та смс

14 серпня - Перший Спас, Медовий Спас або Маковія. В церковному календарі це свято носить назву Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього. ТСН.ua підготував для вас вітання зі святом Маковія у віршах та прозі, а ще картинки українською мовою.
Вітання зі святом Маковія: своїми словами
Вітаю тебе з Першим Спасом! Бажаю, щоб кожен твій день, подібно до дня маленької бджоли, був наповнений корисною працею. Щоб твій дім був повен, як соти. Щоб життя було солодким, як мед, і освячене Божою Благодаттю, як і Дари в цей день.
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Вітаю зі святом Маковія і бажаю, щоб для вас цей день запам'ятався солодким медом, смачними пирогами, а ще такими ж яскравими емоціями, як святковий маковійчик.
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Вітаю вас і бажаю, щоб життя було солодким, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю. Хай серце зігріває любов і не знає душа нічого поганого. І нехай сьогодні Медовий Спас зробить щасливим вашу сім'ю і вас!
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Вітаю тебе з Першим Спасом! Бажаю, щоб кожен твій день, подібно до дня маленької бджоли, був наповнений корисною працею. Щоб твій дім був повен, як соти. Щоб життя було солодким, як мед, і освячене Божою Благодаттю, як і Дари в цей день.
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Нехай Перший Спас подарує твому серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!
Медовий Спас або Маковія: привітання у віршах
Ось і літо відлітає,
Першим медом пригощає,
Радість хай не відпускає,
Стіл урочистий накриває!
Хай несе благословення
Перший Спас, Медовий Спас,
І відмінним настроєм
Нагородить нехай вас!
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Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить нехай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
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Перший Спас прийшов, ура!
Збирати медок усім нам пора.
Якщо буде солодкий мед,
Достаток вас не омине.
Якщо буде ароматний,
Значить, рік буде приємний.
Ну а якщо мед тягучий,
Чекай любові палкої й жагучої!
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Маковія, Медовий Спас
меду смачного припас.
У пасічника-бджоляра
стільники із воску повні добра!..
Липовий, гречаний мед
у храм святити несе народ.
Тож збираймося і ми,
щоб бути добрими людьми!
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З Медовим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
Маковія: вітання в смс
Праця бджолина пройшла недарма –
Маєм Божих солодощів запас!
Солодкий, сонячний, бурштиновий
Перший Спас – Медовий Спас!
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Хочу вас зі Спасом Медовим привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!
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Спас медовий настає,
Благодать він нам несе.
Солодкий мед нехай смакує
Й життя солодке вам дарує!
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Зі Спасом Медовим вітаю від сердця,
миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, Світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово "війна".
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З Медовим Спасом привітати хочу,
Нехай в оселю сонечко ввійде!
Хай родяться врожаї вам щороку
А лихо й біда вашу хату мине!