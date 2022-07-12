Привітання зі святом Петра і Павла 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

12 липня 2022 року велике церковне свято - день святих Петра і Павла. ТСН.ua підібрав для вас вітання зі святом Петра і Павла: картинки українською мовою, вірші та прозу.
Зі святом Петра і Павла: привітання у прозі
З Днем Петра і Павла! Нехай достаток, радість і добробут увійдуть до твого дому, нехай гармонія і спокій панують в душі, нехай ніколи не закінчується запас сил і енергії! Розуміння тобі, мудрості, чистих думок і добрих вчинків!
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Вітаю з днем Петра і Павла! Нехай життя буде довгим, святковим, щасливим. Бажаю міцного здоров'я, сімейного ладу, домашнього затишку, життєвого достатку. Бажаю ніколи не втрачати доброї надії, бажаю завжди вірити в чудеса. І нехай ці чудеса трапляються з тобою з кожним днем.
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Вітаю з Днем Петра і Павла! Бажаю миру і здоров'я, достатку, радості та справжніх чудес в житті. Шлях серце вірить і сподівається, нехай душа прагне щастя і відраді. Бажаю бути хорошою людиною. Бажаю берегти свою сім'ю, цей світ. І нехай кожен день буде світлим, теплим і добрим.
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Сьогодні день апостолів Павла і Петра, і я вітаю вас з цим днем, бажаю всього чистого, світлого і доброго, що є в цьому світі. Сил, здоров'я, добробуту! Нехай збережуть апостоли, небесні заступники наші, нас від нещасть і бід! Бережи вас Господь!
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Вітаю з Днем Петра і Павла! Бажаю йти доброї рівною дорогою до свого щастя, до своїх мрій, бажаю міцного здоров'я і невтомної світлої надії, а також миру над головою, ладу в родині й достатку в житті. Будь сміливою і хорошою людиною, твори добро та отримуй натомість насолоду для душі.
Привітання з нагоди Петра і Павла: вірші
З Днем апостолів святих -
Павла і Петра!
Вам бажаю благ земних,
Миру і добра.
Віра в серці хай живе,
Сходить благодать
А в душі любов цвіте,
Щоб перемагати!
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Свято Петра й Павла прийшло,
Щастя всім нам принесло.
Хай за все Бог віддячить,
І усі гріхи пробачить!
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З Петровим днем вітаю,
Добра щиро бажаю,
Многая літа і сильного роду,
Забудьте про негоду.
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Сьогодні свято із рання
Вітаймо Павла і Петра!
Усіх людей скоріш вітайте
Ні сліз, ні смутку ви не знайте.
Апостолів Петра і Павла
Зі щирим серцем я прославлю.
Бажаю горя вам не знать,
Щоб панувала благодать!
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Хай свято Петра й Павла,
Наповнить наші серця
Любов'ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров'я міцного –
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
З днем святих Петра і Павла: короткі привітання
У день святих апостолів Петра і Павла бажаю віри та бадьорості духу. Нехай ваші молитви та найпотаємніші бажання будуть почуті! Здоров'я та світу вам і вашим родинам!
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В день апостолів Петра і Павла бажаємо вам здоров'я, добра і смиренності. Святі покровителі дадуть вам світлу надію і захист від будь-якого лиха.
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З великим світлим святом! Нехай благодать прийде в будинок, щоб близькі люди були здорові, а ніяка погана вістка не затьмарювала їх дні. Нехай ангели оберігають Вас від усіх поганих звісток.
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Зі світлим святом Вас, зі світлим днем! Нехай біди не знайдуть притулку в вашому домі. Бажаю добра і миру, щоб недуги не торкалися Вас і Ваших близьких, а ангели завжди оберігали спокій і радість.
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З Днем Петра і Павла хочу привітати всіх власників цих чудових імен та побажати, щоб ангели охоронці вас оберігали, попереджали та захищали від бід, втрат і розчарувань!