Привітання зі святом Усікновення глави Івана Предтечі 2022: картинки українською, проза

11 вересня православні християни святкують одне з великих свят - Усікновення голови Івана Предтечі (Хрестителя). Цього дня потрібно обов'язково помолитися святому пророку. А також варто привітати зі святом Усікновення глави Івана Предтечі близьких і друзів. ТСН.ua підібрав для вас вітання в прозі та картинки.

Привітання зі святом Усікновення глави Івана Предтечі: своїми словами

У День Усікновення глави Іоанна Предтечі побажаю впевнених сил і міцного здоров'я, благополуччя в домі і тепла, невичерпної віри і благодаті, поваги і розуміння, світлої надії в душі. Бажаю, щоб в житті не було мук і прикрощів.

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У свято Усікнення глави Іоанна Предтечі хочу побажати розважливості та рішучості у житті, благополуччя та світлих надій, милосердя та великодушності, добра та радості, успіху та любові, великого щастя та вірних рішень у будь-якому питанні.

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У день Усікновення глави Іоанна Предтечі хочу побажати сімейного достатку та блага, добрих вчинків та чуйності, щедрості душі та м'якості серця, великого щастя, подяки за все добре, міцної віри та любові, великих надій та удачі.

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У День Усікновення глави Іоанна Предтечі хочу побажати миру, добра і благополуччя. Бажаю жити по совісті. Бажаю вірити в краще. Бажаю ділитися з близькими надією, радістю і щастям. Нехай в житті буде менше труднощів і тривог. Шлях буде більше світла і благодіяння.

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Нехай милосердям наповняться серця, щоб свічки в церквах тільки за здоров'я ставили, щоб зло викорінилося, а люди з душею завжди ставилися одне до одного. І нехай спокій знайде кожен, хто вірить і хто молиться! З усіканням глави Іоанна Предтечі!

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У День Усікновення глави Іоанна Предтечі я хочу побажати тобі бути людиною світлої думки, міцної віри, щирої любові, душевної простоти, внутрішньої краси, невтомної надії. Нехай в твоєму житті не буде втрат і тривог, нехай Іоанн Хреститель допомагає справлятися з будь-якою несправедливістю і складністю життя.

Усікновення глави Івана Предтечі: картинки українською мовою

Зі святом Усікновення глави Івана Предтечі: картинки / Фото: ТСН.ua

Зі святом Усікновення глави Івана Предтечі: картинки / Фото: ТСН.ua

Зі святом Усікновення глави Івана Предтечі: картинки / Фото: ТСН.ua

Зі святом Усікновення глави Івана Предтечі: картинки / Фото: ТСН.ua