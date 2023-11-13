Привіз дітей на змагання і потрапив до ТЦК: в Ужгороді водія автобуса мобілізували посеред ночі

В Ужгороді співробітники ТЦК насильно забрали водія автобуса, який привіз дитячу збірну з Вінниці на спортивні змагання з тхеквондо.

Водій автобуса, який привіз дітей з Вінниці до Ужгорода на змагання, заночував у хостелі, куди приблизно о 1:30 ночі увірвалися співробітники ТЦК із поліцейськими і насильно забрали його разом з іншими чоловіками до військкомату. Чоловік намагався пояснити, що є єдиним водієм для дитячої групи спортсменів, однак співробітники ТЦК не взяли його слова до відома.

Про це повідомив журналіст Віталій Павловський.

За його словами, у чоловіка у військкоматі відібрали телефон і не дали зв’язатися з рідними та тренерами, щоб попередити про ситуацію. Після військово-лікарської комісії його одразу направили до навчального центру в Чернігові.

Журналіст каже, що очільник Вінницької ОДА Сергій Борзов узяв ситуацію під контроль. Він обіцяв вирішити питання безпеки та транспортування дітей.

Пізніше Павловський повідомив, що перевізник підготував іншого водія для повернення спортсменів додому. Але оскільки ключі від автобуса залишилися у військкоматі, а жоден із місцевих водіїв не наважився туди піти, рятувати дітей довелося дівчині Юліані з Маріуполя, яка мешкає в Ужгороді.

Нагадаємо, 10 листопада у Мережі з'явилося відео, як у Львові працівники військкому силоміць затримують чоловіка та "пакують" його до мікроавтобуса.

У Львівському обласному ТЦК та СП запевнили, що працівники військкомату, які силоміць запхали чоловіка у бус, будуть притягнуті до відповідальності.

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