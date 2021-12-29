Привласнення “Межигір’я”: розслідування у справі експрезидента та його сина завершено

Привласнення “Межигір’я”: розслідування у справі експрезидента та його сина завершено

Віктору Януковичу та його сину загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років з конфіскацією майна.

Детективи НАБУ завершили розслідування за підозрою колишнього президента України Віктора Януковича та його сина у заволодінні резиденцією “Межигір'я” шляхом зловживання службовим становищем.

Про це повідомили у середу, 29 грудня, у пресслужбі НАБУ.

За даними слідства, протягом 2002-2013 років колишній президент спільно зі своїм сином заволодів земельною ділянкою площею 104,61 га, розташованими на ній будівлями, спорудами та іншим майном комплексу відпочинку “Пуща-Водиця” в урочищі “Межигір’я”, а також будинком №123-а на вулиці Межигірській у селі Нові Петрівці.

“У межах розслідування НАБУ ініційовано арешт сотень об’єктів рухомого, нерухомого майна, та транспортних засобів, які знаходяться на території резиденції “Межигір’я”. У подальшому вказані об’єкти за рішенням суду передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)”, - сказано у повідомленні.

Дії експрезидента було кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України, його сина — за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

29 грудня 2021 року стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до Вищого антикорупційного суду.

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Раніше, 25 серпня 2021 року, за клопотанням детективів НАБУ слідчий суддя Вищого антикорупційного суду надав дозвіл на здійснення заочного розслідування (in absentia) щодо колишнього президента України та його сина, що врешті дозволило завершити слідство. Крім того, обом підозрюваним ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У випадку визнання вини, їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років з конфіскацією майна.

НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року. З моменту втечі експрезидента і його сина до Російської Федерації у 2014 році і до грудня 2019-го справу розслідувала ГПУ.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд зняв арешт із будинку цивільної дружини Віктора Януковича Любові Полежай. Шість років тому дім заарештували, через нібито співжиття пані Полежай з президентом-утікачем.

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