Привласнили 8,7 млн грн: детективи БЕБ викрили посадовців філії "Укрзалізниці" і підприємця

Йдеться про розкрадання на постачанні залізниці накладок для рейок.

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру трьом службовим особам однієї з регіональних філій "Укрзалізниці" та директору приватного підприємства у заволодінні 8,7 млн грн державних коштів.

Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

Як з’ясували у Бюро, товариство з обмеженою відповідальністю стало переможцем тендеру на постачання держустанові накладок для рейок на 8,7 млн грн. Про це був укладений відповідний договір.

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В додатку до договору була технічна специфікація, відповідно до якої мали бути виготовлені рейки. Однак покупець погодився на закупівлю товару гіршої якості. Поставлені накладки для рейок суперечили вимогам ДСТУ, а деякі показники міцності взагалі були відсутні.

Детективи Бюро на підставі аналітичного продукту та судово-економічної експертизи встановили, що фігуранти такими діями завдали державі збитків на 8,7 млн грн.

Нагадаємо, на початку квітня детективи НАБУ повідомили про підозру семи учасникам організованої групи, причетної до заволодіння 94,8 млн грн коштів "Укрзалізниці" під час закупівлі трансформаторів.

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