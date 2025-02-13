Привласнила 2,5 мільйона гривень: у Харкові викрили власницю благодійного фонду

Жінка отримала гроші на закупівлю дронів для ЗСУ, але витратила кошти на власні потреби.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

У листопаді 2023 року до поліції звернувся мешканець Харкова. Чоловік повідомив, що організував збір коштів на 25 квадрокоптерів, зокрема 5 дронів Mavic 3T та 20 Mavic 3 FMC для потреб Збройних сил України. Після завершення збору коштів за порадою знайомого він звернувся до одного з благодійних фондів для закупівлі дронів.

Чоловік перевів на банківський рахунок очільниці благодійного фонду 2,5 мільйона гривень, але фігурантка не виконала своїх зобов’язань. Власниця фонду використала кошти на власні потреби. Нині їй оголошено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисниці загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, львів'янка привласнила майже 800 тисяч гривень, зібрані для ЗСУ.

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