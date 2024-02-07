Привласнили 5,4 млн грн: викрили організаторів схеми на закупівлях модульних укриттів для школярів

На Дніпропетровщині викрили факт розкрадання 5,4 млн грн бюджетних коштів на закупівлі модульних укриттів для школярів. Правоохоронці повідомили про підозру виконувачу обов'язків начальника відділу освіти однієї із міськрад області та її спільнику.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

Що відомо про схему

Фігурантам інкримінують заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення (ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). За даними слідства, підозрювана, яка була уповноваженою особою щодо організації публічних закупівель, розробила злочинний план заволодіння бюджетними коштами на закупівлі модульних укриттів для закладів освіти однієї із громад. До злочинної схеми вона залучила знайомого – мешканця Дніпра, він підшукав підконтрольне ТОВ, якому підозрювана забезпечила перемогу у тендері.

Розкрадання на укриттях / Фото: Facebook / Дніпропетровська обласна прокуратура

"Закуплені укриття перевищували ринкову ціну, не відповідали вимогам ДСТУ та були недоукомплектовані. Попри це, службова особа внесла недостовірні відомості до актів приймання-передач та підписала їх. Дії підозрюваних призвели до суттєвих збитків територіальній громаді – понад 5,4 млн грн", – зазначають правоохоронці.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад. Слідство триває, зокрема, перевіряється можливість причетності до вчинення злочину інших осіб.

Нагадаємо, у п'ятницю, 2 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) не задовольнила клопотання прокуратури про взяття під варту відстороненого виконувача обов'язків директора департаменту Міністерства оборони Тоомаса Нахкура. Як запобіжний захід йому призначено особисте зобов'язання.

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