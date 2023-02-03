Привласнив 1,7 млрд грн на закупівлі для ЗСУ: раднику заступника міністра оборони оголосили підозру

Підозрюваному загрожує до 12 ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідчі Нацполіції 3 лютого повідомили про підозру раднику заступника міністра оборони України (на громадських засадах) у заволодінні коштами Міноборони в особливо великих розмірах.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення Росії до України 2022 року радник заступника міністра оборони вступив у злочинну змову з посадовцями однієї із приватних структур задля розкрадання коштів, виділених на закупівлю товарів для потреб ЗСУ.

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"За укладеними договорами товариство як попередню оплату отримало понад 1,7 млрд грн. Проте договірні зобов’язання з постачання товарів військового призначення для потреб Збройних Сил України товариство в установлені строки не виконало, поставку відповідної продукції у визначеній кількості не здійснило. Відтак державі було завдано збитків на суму понад 1,7 млрд грн", – йдеться в заяві поліції.

Тож слідчі повідомили про підозру раднику заступника міністра оборони в заволодінні коштами Міноборони в особливо великих розмірах. Покарання за це передбачає від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Правоохоронці також провели в помешканні підозрюваного обшуки. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

У поліції зауважили, що раніше у цій справі було повідомлено про підозру директору товариства та ще двом фігурантам. Також накладено арешти на понад 55 млн грн та корпоративні права фігурантів на суму понад 50 млн дол.

​​Нагадаємо, СБУ 3 лютого повідомила, що працівники спецслужби викрила ще дві масштабні схеми розкрадання держкоштів, виділених на харчування для бійців ЗСУ. Сума завданих Міноборони збитків становить понад 120 млн грн.

Днем раніше ДБР затримало злочинну групу з 5 осіб, які привласнювали кошти, виділені на харчування військовослужбовців ЗСУ. Зокрема, вони постачали для Міноборони яйця за завищеними цінами.

Окрім того, 2 лютого суд арештував ексдиректора Департаменту держазакупівель Міноборони Богдана Хмельницького, якого підозрюють у корупції у справі щодо закупівель продуктів для ЗСУ за завищеними цінами.

Суд взяв під варту і ексзаступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який теж фігурує у справі щодо закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових.

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