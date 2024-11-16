Привласнив донати для ЗСУ: Владу Сорду оголошено підозру у шахрайстві

Правоохоронці затримали військовослужбовця, якого підозрюють у шахрайстві шляхом привласнення коштів, зібраних на потреби ЗСУ.

Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора військовослужбовцю повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України)", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, військовослужбовець організовував збори коштів на придбання зброї та БпЛА для однієї із військових частин ЗСУ. Однак частину з них – понад 357 тисяч грн – він витратив "на власний розсуд".

Згодом блогер та власник телеграм-каналу “Лачен пише” Ігор Лаченков повідомив, що йдеться про військового, поета та видавця Владислава Гранецького-Стафійчука, більше відомого під псевдо Влад Сорд за кількома скандалами.

"Гранецькому-Стафійчуку В.Ю…. вручено клопотання про застосування запобіжного заходу — тримання під вартою. На даний час за місцем проживання підозрюваного проводиться обшук", – додав Лачен.

За інформацією видання "Межа", минулого року Сорда вже звинувачували у привласненні близько 10 мільйонів гривень, які люди задонатили на потреби ЗСУ. Ці кошти, на які мали бути придбані польські міномети, автівки та інше обладнання для військових, Сорд витратив на "красиве життя".

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