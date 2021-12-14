"Прийде Омікрон": у РНБО назвали конкретні дати очікуваного нового спалаху COVID в Україні

Якщо рівень імунізації в Україні досягне 80%, то чергові спалахи коронавірусу минатимуть простіше.

Нова хвиля коронавірусу, очікується, що "накриє" Україну в лютому 2022 року. Йдеться про потрапляння до країни штаму "Омікрон". Аби легше перенести черговий сплеск COVID, слід вакцинуватися.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу.

Данілов переконує, що хоч "Омікрон" і може охоплювати більше людей, але його переносять значно простіше та легше, ніж "Дельта"-штам.

Проте, щоб пройти легко черговий сплеск секретар РНБО закликав українців вакцинуватись від коронавірусу.

"Омікрон" прийде. Ми від цього нікуди не втечемо. Він уже є на наших кордонах, у Туреччині та ближче до нас... Від 15-20 лютого ми можемо отримати початок наступної хвилі. Те, що буде ще одна хвиля, ми в цьому впевнені. Інша справа, наскільки суспільство буде усвідомлене для того, щоб провакцинуватися і підійти дуже спокійно до цих речей. Але це прогноз, все залежить від того, як поводитимуться наші громадяни", - сказав секретар РНБО.

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Крім того, секретар РНБО виступив за введення бустерної дози, оскільки, за його словами, якщо рівень імунізації в Україні досягне 80%, то чергові спалахи COVID-19 минатимуть простіше.

"Починати треба з людей похилого віку і пропонувати людям, щоб вони йшли втретє вакцинуватися", - пояснив Данілов.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, 13 грудня в РНБО попередили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня.

Своєю чергою, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко каже, що в Україні є ризик нового спалаху коронавірусу і дві області мають потенційно критичну ситуацію.

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