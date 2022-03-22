"Прийдете з війною - назад вас повезуть ваші ж автобуси": мер Житомира звернувся до білорусів

"Прийдете з війною - назад вас повезуть ваші ж автобуси": мер Житомира звернувся до білорусів

Два роки тому місто закупило в Білорусі громадський транспорт.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин звернувся до північного українського сусіда у прямому ефірі білоруськомовного телеканалу "Белсат TV".

Мер міста наголосив у відеозверненні, що війна в Україні "не ваша і не наша війна - це війна Путіна".

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Сухомлин згадав про те, як дві роки тому у місті відбувався Українсько-білоруський форум. Після його проведення Житомир закупив комунальні білоруські автобуси МАЗ та тролейбуси.

"Але, Шановні білоруси, якщо ви прийдете сюди з війною, то назад вас повезуть ваші ж автобуси. Єдине, що покаліченими або вбитими. Я вірю, що білоруси - свідома нація", - наголосив мер Житомира, а також додав білоруською: "Не бойцеся ведаць і казаць праўду".

Як повідомлялося, генеральний штаб Російської Федерації вимагає від Білорусі розпочати військову операцію в Україні, з посиланням на розвідку розповів журналіст Андрій Цаплієнко. Окупанти вимагають від білорусів перерізати траси Київ-Чоп та Київ-Ковель.

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