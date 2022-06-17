"Приємне хвилювання": посол ЄС пророкує, що сьогодні Україна отримає статус кандидата на вступ до ЄС

"Приємне хвилювання": посол ЄС пророкує, що сьогодні Україна отримає статус кандидата на вступ до ЄС

Вже сьогодні Європейська комісія має надати Україні висновок щодо її заявки на членство в ЄС.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас переконаний, що, найімовірніше, рішення Єврокомісії буде позитивним.

Про це Маасікас написав у своєму Twitter.

"Не можу не згадати такий же прекрасний літній день 25 років тому, коли комісія відкрила моїй рідній Естонії шлях в ЄС. Те ж приємне хвилювання, те ж відчуття історії в повітрі", - написав посол ЄС.

Нагадаємо, долю європейського майбутнього України сьогодні, 17 червня, вирішить Єврокомісія. Її висновок стане тим документом, за який голосуватимуть наступного тижня лідери країн Європейського союзу.

Слід також зазначити, що Соціально-економічний комітет ЄС (EESC) підтримав надання Україні статусу кандидата на членство у Євросоюзі. Відповідне рішення ухвалили майже одноголосно: надання Україні статусу кандидата підтримали близько 200 депутатів організації.

Читайте також: